Cả MXH phẫn nộ: Đồ truyền thống bị nhóm người trẻ biến tấu quá phản cảm!

Việc sáng tạo và biến tấu trang phục truyền thống không phải là điều cấm kị, thậm chí còn có thể giúp nét văn hoá được lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm lại rất mong manh. Mới đây, mạng xã hội bùng nổ phẫn nộ với hình ảnh các cô gái diện trang phục truyền thống được “cách tân” quá đà dẫn tới phản cảm. Hành động này bị xem là vô cùng lố lăng, thiếu tôn trọng văn hoá và làm vấy bẩn di sản văn hóa lâu đời.

Hình ảnh phản cảm đang nhận về cơn mưa "gạch đá" của cộng đồng mạng.

Những cô gái trong ảnh diện các thiết kế kiệm vải, cắt xẻ táo bạo, để lộ nhiều phần cơ thể, đặc biệt là phần dưới, khiến người xem không khỏi “nóng mắt”. Điều làm công chúng càng bức xúc hơn là việc họ kết hợp những món đồ gợi cảm, khoe da thịt quá đà này với nón quai thao và mấn đội đầu – hai biểu tượng đặc trưng của văn hoá truyền thống Việt Nam. Đây là sự pha trộn không có một chút nào tinh tế giữa yếu tố dân tộc và thời trang hiện đại, làm mất đi giá trị thẩm mỹ cũng như tính tôn nghiêm vốn có của trang phục truyền thống. Nhiều người nêu ý kiến: kể cả đây có là trang phục trình diễn trên sân khấu hay ở đâu đi nữa thì vẫn là điều không thể chấp nhận, đi ngược giá trị thẩm mỹ truyền thống.

Cộng đồng mạng phẫn nộ chỉ trích hình ảnh phản cảm.

Nón quai thao là di sản văn hoá đặc trưng của phụ nữ Việt Nam từ xưa tới nay, thường gắn liền với hình ảnh người con gái Bắc Bộ dịu dàng, duyên dáng. Chiếc nón có dáng vành rộng, được làm từ tre, nứa hoặc lá cọ, đi kèm quai lụa mềm buông nhẹ hai bên, tạo nên vẻ đẹp vừa nền nã vừa đậm chất dân gian. Trong nghệ thuật truyền thống như chèo, quan họ, nón quai thao không chỉ là phụ kiện mà còn là phần hồn thể hiện nét thanh lịch, đoan trang và tinh tế của phụ nữ Việt.

Mấn đội đầu cũng là phụ kiện thường thấy trong trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt phổ biến trong các dịp lễ, cưới hỏi hoặc trình diễn nghệ thuật. Khác với khăn vấn, mấn thường có cấu trúc cố định, được làm từ vải lụa, gấm hoặc nhung, đôi khi được thêu hoa văn tinh xảo hoặc đính ngọc trai, đá quý. Mấn giúp tôn lên nét sang trọng, quý phái và hoàn thiện tổng thể trang phục áo dài. Theo thời gian, mấn đội đầu vẫn giữ được vị thế như biểu tượng của sự duyên dáng, trang nghiêm và đậm bản sắc Việt.