Châu Bùi, Tiểu Vy xuất hiện tại triển lãm 'Giao điểm tinh hoa'

Ngày 22/10, lễ khai mạc triển lãm "Giao điểm tinh hoa" do Công ty Tam Sơn phối hợp Hoàng thành Thăng Long tổ chức diễn ra tại Hà Nội, hội tụ nhiều gương mặt hoa hậu, á hậu, KOL nổi tiếng như Lương Thùy Linh, Tường San, Quỳnh Anh, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Hoàng Ku, Thiên Minh…

Tại nơi được ví như điểm chạm của lịch sử thời trang, kỹ thuật và nghệ thuật thủ công truyền đời, khách mời xuất hiện nổi bật cùng trang phục bắt mắt, ấn tượng.

Các người đẹp "thả dáng" tại không gian triển lãm.

Tại sự kiện, Á hậu Quỳnh Anh trẻ trung trong thiết kế denim của Maison Kitsuné. Không kém cạnh, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh trở thành tâm điểm của sự kiện nhờ vóc dáng ngày càng cân đối, cùng thiết kế trang sức nổi bật của nhà chế tác Chaumet. Đối lập với "thiên nga đen" Linh Lương là "thiên nga trắng" Tiểu Vy với sắc vóc được nâng tầm trong thiết kế trang sức của Chaumet, thu hút ánh mắt dừng lại ở cổ tay, góc hàm và xương quai xanh. Tiêu điểm của "đêm hội tinh tuý" không chỉ dừng lại ở các nàng hậu. Châu Bùi chứng minh khả năng "chinh chiến" không ngừng nghỉ khi chọn LOEWE là thương hiệu yêu thích.

Không gian triển lãm "Giao điểm tinh hoa".

Như đoá hồng đen giữa vườn hoa trắng tinh khôi, Thảo Nhi Lê nổi bật cùng vẻ đẹp và layout makeup hiện đại, chuẩn phong cách của các nàng hậu Hoàn vũ với ngôn ngữ thời trang phóng khoáng trong thiết kế của Tory Burch. Nối tiếp chuỗi hình ảnh đẹp của các nàng hậu, Á hậu Tường San khiến quan khách ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, chạm đến cảm xúc cùng "full look" tới từ nhà mốt Pháp - đầm nhung và giày của Maje bắt cặp túi xách Longchamp.

Các người đẹp diện thiết kế của các nhà mốt hàng đầu tại triển lãm.

Không chịu lép vế trong cuộc chơi, Quỳnh Anh Shyn cũng chọn LOEWE làm "bến đỗ". Không chỉ chứng minh khả năng ca hát, Văn Mai Hương dần có những thể hiện ấn tượng ở địa hạt thời trang. Trên tay người đẹp là phụ kiện đắt giá từ Bottega Veneta, hoàn thiện vẻ ngoài được tôn vinh bởi bộ trang sức Piaget. Giản đơn nhưng vô tình thu hút sự chú ý là Suboi với set đồ mang phong cách dòng nhạc cô theo đuổi. Bộ trang phục như tuyên ngôn của nàng rapper: "It’s ok cuz i’m Suboi". Bên cạnh đó, Chloe Nguyen cùng vẻ ngoài "kẹo ngọt" được thể hiện qua sơ mi denim, quần jeans ống rộng túi hộp từ Maje và túi xách từ thương hiệu Bottega Veneta.

Trong khi Trang Lou chọn diện thiết kế của Marc Jacobs, thì Tùng Sơn giữ nguyên vẻ ngoài trẻ trung khi "dát" lên mình các món đồ từ BOSS. "Anh tài" Thiên Minh trội trong dàn nam nhân không chỉ nhờ vẻ điển trai, mà còn bởi công thức đắc lợi tương tự chiến lược chọn trang phục của Tùng Sơn - một vẻ ngoài được hoàn thiện ở cửa hàng của BOSS.

Stylist Hoàng Ku thể hiện tình yêu cháy bỏng dành cho một thương hiệu mà Tam Sơn luôn tự hào - Hermès. Trong khi đó, Lý Quí Khánh lại chọn set đồ tối giản để thể hiện sự tối đa trong công đoạn chế tác trang sức Chaumet, còn Nicki xuất hiện cùng thiết kế trẻ trung từ Kenzo.

Được thành lập năm 2005, Tam Sơn là cầu nối giữa giới tinh hoa Việt Nam và những thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới, tôn vinh tinh thần sáng tạo cùng giá trị thủ công mang đậm tính nhân văn. Qua hai thập kỷ phát triển, Tam Sơn không ngừng mở rộng danh mục thương hiệu, khẳng định vị thế vững chắc trên các lĩnh vực thời trang, đồng hồ, trang sức, phong cách sống, mỹ phẩm và làm đẹp.

Đánh dấu hành trình 20 năm cùng người Việt "Sống đẹp, sống chất, sống vui", Tam Sơn phối hợp cùng Di sản Thế giới Hoàng Thành Thăng Long và đối tác truyền thông tổ chức triển lãm "Giao điểm tinh hoa" nhằm tôn vinh lịch sử sáng tạo và nghệ thuật thủ công.

Tam Sơn phối hợp cùng Di sản Thế giới Hoàng Thành Thăng Long và đối tác truyền thông tổ chức triển lãm "Giao điểm tinh hoa".

Triển lãm quy tụ những tên tuổi danh giá như Hermès, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet, LOEWE, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp, Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque và Hanoia; giám tuyển Lê Thuận Uyên và nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu và Fustic.Studio - đại diện cho triết lý sáng tạo, giác quan mang tầm nhìn mới.

Sảnh Giao thoa, phòng Di sản, phòng Kiệt tác, phòng Hòa âm, phòng Mộng ước.

Không gian triển lãm tôn vinh mối liên kết giữa Tam Sơn và các gương mặt góp phần định hình phông nền nhiếp ảnh thời trang Việt, qua những hình ảnh mang dấu ấn thương hiệu và văn hoá đại chúng.

Tại sảnh Giao thoa, các tác phẩm sắp đặt công phu thể hiện cuộc đối thoại giữa thương hiệu và nghệ sĩ, cho thấy Tam Sơn không chỉ là nhà bán lẻ mà còn là người kể chuyện thương hiệu, kết nối tinh thần sáng tạo với công chúng.

Hành trình tiếp nối ở tầng trên, nơi bốn không gian - phòng Di sản, Kiệt tác, Nghệ nhân và Hoà âm tái hiện hành trình sáng tạo: Từ di sản thương hiệu, những kiệt tác tiêu biểu, nghệ thuật thủ công tinh xảo đến giá trị bản nguyên của sáng tạo. Mỗi căn phòng là một điểm chạm thẩm mỹ, giới thiệu những biểu tượng mà Tam Sơn đã mang đến Việt Nam.

Phòng Mộng ước

Giao điểm tinh hoa - Intersection of mastery

- Hà Nội, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

- Đăng ký tham quan miễn phí trên website go.tamsonvn.com/GiaoDiemTinhHoa

- Sự kiện mở cửa cho công chúng từ 26/10 đến 2/11