Hơn 9 triệu người xem bà xã Justin Bieber thơm má 1 sao hạng A

Vogue World hiện đang là tâm điểm của giới mộ điệu toàn cầu khi quy tụ dàn sao đình đám, có sức ảnh hưởng trong làng thời trang. Từ khoảnh khắc trên thảm đỏ cho đến những màn catwalk, từng khung hình đều trở thành đề tài được netizen soi không ngơi nghỉ. Trong đó, màn hội ngộ khiến cõi mạng bùng nổ giữa Hailey Bieber và Miley Cyrus đã nhanh chóng trở thành highlight được bàn tán sôi nổi nhất mạng xã hội, thu hút hơn 9 triệu lượt xem. Đặc biệt, tạo hình bí ẩn, cool ngầu của Miley Cyrus cũng khiến nhiều người ấn tượng.

Khoảnh khắc hút hơn 9 triệu lượt xem của 2 mỹ nhân đình đám Hollywood. (Nguồn: voguemagazine)

Miley Cirus và bà xã Justin Bieber "tình thương mến thương".

Miley Cyrus khiến người ta phải dừng lại nhìn lâu hơn thường lệ với outfit da đen đầy khí chất nằm trong BST Saint Laurent SS26. Nữ ca sĩ khoác lên mình chiếc trench coat dáng dài rộng, phối cùng găng tay và mũ da, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, có chút bad girl nhưng vẫn cực kỳ sang. Lớp sơ mi trắng và cổ tay áo xắn gọn gàng thêm nét chỉn chu, cặp kính đen oversized cùng giày mũi nhọn tôn dáng, khéo hoàn thiện tổng thể outfit thêm phần hút mắt, ấn tượng. Đây cũng là phong cách khác hẳn với Miley thường thấy, không bụi bặm hay bốc lửa, mà thiên hướng cá tính, cuốn hút hơn.

Tạo hình kín đáo nhưng vẫn đẹp sang, có gu của Miley Cyrus.

Phong cách gợi cảm, sexy thường thấy của Miley Cirus mỗi khi cô xuất hiện tại sự kiện. Ngôi sao sinh năm 1992 ưa chuộng những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, mang vẻ nữ tính và quyến rũ.

Với Hailey Bieber, cô vẫn ghi điểm với giao diện sang - slay. Bà chủ Rhode khoe triệt để đường cong trong mẫu váy trễ vai ôm sát đến từ thương hiệu Mugler, với điểm nhấn cut-out sau lưng đầy quyến rũ. IT girl đình đám hoàn thiện tạo hình với style makeup clean-girl thương hiệu, tóc búi gọn gàng đơn giản nhưng đầy hút mắt. Trang sức cũng được bà xã Justin Bieber tinh giản nhất có thể, khiến tổng thể tạo hình không bị quá rối mắt.