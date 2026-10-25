“Anh Long” G-Dragon vừa hát vừa đếm kim cương 227 tỷ ở Hà Nội

Không chỉ làm bùng nổ sân khấu, “Anh Long” G-Dragon còn khiến Mỹ Đình chao đảo vì bộ trang sức triệu đô.

Tối ngày 24/10/2026, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu âm nhạc khi đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: COSMOS) chính thức diễn ra bùng nổ. Đây là chuỗi lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm thành lập của nhóm nhạc huyền thoại Kpop, dự kiến kéo dài từ ngày 21/8/2026 đến ngày 28/2/2027 với khoảng 39 đêm diễn trải dài qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong không gian chật kín của hàng chục nghìn khán giả, bầu không khí cuồng nhiệt bao trùm toàn bộ khán đài, nơi người hâm mộ thuộc nhiều thế hệ cùng hội tụ để sống lại những ký ức thanh xuân rực rỡ gắn liền với tên tuổi của BIGBANG.

Tối ngày 24/10/2026, đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: COSMOS) chính thức diễn ra bùng nổ

Trong không gian chật kín của hàng chục nghìn khán giả, bầu không khí cuồng nhiệt bao trùm toàn bộ khán đài, nơi người hâm mộ thuộc nhiều thế hệ cùng hội tụ để sống lại những ký ức thanh xuân rực rỡ gắn liền với tên tuổi của BIGBANG.

Sau khi hai thành viên Daesung và Taeyang hâm nóng bầu không khí bằng những màn trình diễn tràn đầy năng lượng, sự xuất hiện của G-Dragon trên sân khấu solo đã đẩy cảm xúc của toàn bộ khán giả tại Mỹ Đình lên cao. Thủ lĩnh của BIGBANG tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng hàng đầu bằng loạt tiết mục cá nhân được đầu tư kỹ lưỡng, bao gồm bản phối Power theo phiên bản sân khấu Coachella, kết hợp cùng hai bản hit kinh điển Crooked và Crayon. Nam nghệ sĩ thể hiện phong thái biểu diễn tự tin, phóng khoáng cùng khả năng làm chủ không gian sân khấu.

Sự xuất hiện của G-Dragon trên sân khấu solo đã đẩy cảm xúc của toàn bộ khán giả tại Mỹ Đình lên cao Thủ lĩnh của BIGBANG thể hiện 3 ca khúc: Power theo phiên bản sân khấu Coachella, Crooked và Crayon

G-Dragon giao lưu với fan trong tiết mục solo

Bên cạnh âm nhạc, khía cạnh thời trang của G-Dragon tại chặng Hà Nội cũng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Khác với hình ảnh trung thành với những trang phục chất liệu da cá tính hay các mẫu áo khoác lông dày cộp thường thấy ở các chặng tour trước đó, nam rapper đã có sự điều chỉnh linh hoạt để thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng tại Việt Nam. Trên sân khấu Mỹ Đình, anh lựa chọn áo pijama oversized khoác ngoài cùng với mũ nồi. Sự biến tấu này vừa giữ nguyên tinh thần thời trang phá cách đặc trưng của thủ lĩnh BIGBANG, vừa đem lại sự tiện lợi tối đa cho các động tác vũ đạo phức tạp.

Tại các chặng trước đó, nam ca sĩ thường chọn những trang phục chất liệu da cá tính hay các mẫu áo khoác lông dày cộp

Nam rapper đã có sự điều chỉnh về trang phục để thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng tại Việt Nam

Trên sân khấu Mỹ Đình, anh lựa chọn áo pijama oversized khoác ngoài cùng với mũ nồi

Đáng chú ý, điểm nhấn đặc biệt nhất trong tạo hình của G-Dragon chính là bộ sưu tập trang sức vô cùng giá trị, khiến người xem không khỏi choáng ngợp trước độ chịu chi của nam nghệ sĩ. Nổi bật nhất trên bàn tay của anh là chiếc nhẫn xa xỉ đến từ thương hiệu Jacob & Co., được chế tác tinh xảo từ vàng, kim cương và tâm điểm là viên đá Tourmaline màu xanh lục tự nhiên sở hữu trọng lượng lên tới 44,87 carat. Chiếc nhẫn này có giá trị ước tính rơi vào khoảng 6,4 triệu USD, tương đương hơn 162,1 tỷ đồng, vốn là phụ kiện đắt giá từng đồng hành cùng anh từ sân khấu Coachella cho đến các sân khấu concert.

Đáng chú ý, điểm nhấn đặc biệt nhất trong tạo hình của G-Dragon chính là bộ sưu tập trang sức vô cùng giá trị

Chiếc nhẫn xa xỉ đến từ thương hiệu Jacob & Co., có giá trị ước tính rơi vào khoảng 6,4 triệu USD, tương đương hơn 162,1 tỷ đồng, vốn là phụ kiện đắt giá từng đồng hành cùng anh từ sân khấu Coachella cho đến các sân khấu concert

Bên cạnh đó, tổng thể diện mạo của thủ lĩnh BIGBANG còn được hoàn thiện bằng hàng loạt món phụ kiện tinh xảo khác. Anh đeo hai chiếc nhẫn cùng lớp layered nhiều tầng vòng cổ và vòng tay đắt giá, trong đó có sợi dây chuyền Sapphire xanh kết hợp kim cương 13,00 carat trên nền vàng trắng 14k trị giá 55.000 USD, cùng mẫu dây chuyền đính đá Ruby 11,60 carat và kim cương 3,50 carat trị giá 35.000 USD. Trên cổ tay của nam nghệ sĩ là sự xuất hiện của hai thiết kế vòng tay sang trọng gồm Diamond St. Mark Bracelet Mini trị giá 7.600 USD và mẫu Tennis Bracelet Classic có giá 10.000 USD.

Anh đeo hai chiếc nhẫn cùng lớp layered nhiều tầng vòng cổ và vòng tay đắt giá

Tính riêng những món phụ kiện đã được định giá công khai, tổng trị giá bộ trang sức mà thủ lĩnh BIGBANG khoác lên người trên sân khấu Mỹ Đình đã vượt xa con số 8,9 triệu USD (tương đương hơn 227 tỷ VNĐ)

Tính riêng những món phụ kiện đã được định giá công khai, tổng trị giá bộ trang sức mà thủ lĩnh BIGBANG khoác lên người trên sân khấu Mỹ Đình đã vượt xa con số 8,9 triệu USD (tương đương hơn 227 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, trên thực tế, G-Dragon còn đeo thêm rất nhiều nhẫn và phụ kiện độc bản chưa được hé lộ giá trị niêm yết, khiến tổng chi phí thực tế cho diện mạo "đếm kim cương" này chắc chắn còn khủng hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc "đếm kim cương" của G-Dragon

Sự xuất hiện ngầu đét cùng khoảnh khắc trình diễn thăng hoa với bộ sưu tập trang sức xa xỉ đã tạo nên hình ảnh một "Anh Long" đầy sức hút, vừa bảo chứng cho tư duy nghệ thuật khác biệt, vừa khẳng định đẳng cấp hàng đầu của một ngôi sao toàn cầu ngay trong đêm diễn mở màn tại Hà Nội.