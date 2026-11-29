Giữa "rừng" minh tinh đẹp hoàn hảo, sự không hoàn hảo của nữ diễn viên này lại gây được sự chú ý.

Mới đây, tài khoản everyonereview chuyên chia sẻ các video cận cảnh về người nổi tiếng - đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh Jeon Do Yeon tham dự thảm đỏ Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đoạn video cận cảnh được quay trong sự kiện thảm đỏ và chụp ảnh lưu niệm diễn ra trước sự kiện ngày 15/11.

"Ảnh hậu" Jeon Do Yeon diện một chiếc váy lụa bóng bẩy, trông khá lỗi thời, gần như thể cô đang được quấn trong một tấm rèm. Tuy nhiên, vẻ thanh lịch và vóc dáng mảnh mai của cô đã làm nổi bật bộ trang phục, giúp cô tỏa sáng. Đặc biệt, ở tuổi 53, Jeon Do Yeon vẫn khoe vẻ đẹp tự nhiên mà không cần che giấu những nếp nhăn do tuổi tác. Mỗi khi cô cười rạng rỡ, những nếp nhăn lại xuất hiện quanh mắt, mũi và miệng.

Chiếc váy không đẹp nhưng Jeon Do Yeon đã "cân" được". Ảnh: everyonereview

Đặc biệt, ở tuổi 53, Jeon Do Yeon vẫn khoe vẻ đẹp tự nhiên mà không cần che giấu những nếp nhăn do tuổi tác. Ảnh: everyonereview

Thay vì làm giảm vẻ ngoài của Jeon Do Yeon, những dấu hiệu lão hóa tự nhiên này dường như càng làm nổi bật vẻ đẹp và sự duyên dáng mà cô thể hiện khi tuổi tác ngày càng cao. Hàm răng màu tự nhiên của Jeon Do Yeon dường như không hề qua chỉnh sửa thẩm mỹ, cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Trong khi nhiều người nổi tiếng lựa chọn các phương pháp điều trị nha khoa nhân tạo như dán sứ để có được nụ cười trắng sáng, Jeon Do Yeon lại tỏ ra thoải mái khi để lộ hàm răng tự nhiên mà không cần đến những biện pháp thẩm mỹ đó.

Những người hâm mộ xem video đã dành tặng nữ diễn viên rất nhiều lời khen ngợi, để lại những bình luận như: “Thật đáng kinh ngạc khi cô ấy tự tin đến vậy, ngay cả khi có nếp nhăn”, “Vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy thật đáng yêu”, “Rất thanh lịch”, “Một nữ diễn viên lão hóa thật đẹp”, “Tốt hơn nhiều so với các thủ thuật thẩm mỹ quá đà”, “Sau tất cả những chỉnh sửa, vẻ đẹp tự nhiên vẫn là tốt nhất!”, “Cô ấy mặc chiếc váy rất đẹp. Tuyệt vời”...

Hàm răng màu tự nhiên của Jeon Do Yeon dường như không hề qua chỉnh sửa thẩm mỹ. Ảnh: everyonereview

Những dấu hiệu lão hóa tự nhiên này dường như càng làm nổi bật vẻ đẹp và sự duyên dáng của nữ diễn viên. Ảnh: everyonereview

Tại Rồng Xanh năm nay, bộ phim Possible Love do Lee Chang Dong đạo diễn và Jeon Do Yeon đóng chính đã giành được 4 giải thưởng. Sol Kyung Gu đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Jeon Do Yeon đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Cho Yeo Jeong nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn Lee Chang Dong và Oh Jung Mi đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Jeon Do Yeon cũng đang được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm sau nhờ diễn xuất của cô trong bộ phim này, làm dấy lên nhiều kỳ vọng của công chúng. Trước đó, cô đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 60 năm 2007 với bộ phim Ánh nắng bí mật của Lee Chang Dong.

Tại Rồng Xanh năm nay, bộ phim Possible Love do Lee Chang Dong đạo diễn và Jeon Do Yeon đóng chính thắng lớn. Ảnh: X

Jeon Do Yeon sinh năm 1973, là một trong những minh tinh điện ảnh xuất sắc và quyền lực nhất lịch sử giải trí Hàn Quốc, được truyền thông tôn vinh bằng danh xưng cao quý: "Ảnh hậu của các Ảnh hậu" hay "Nữ hoàng Cannes". Khởi đầu sự nghiệp từ đầu những năm 1990 với vai trò người mẫu quảng cáo và diễn viên truyền hình, Jeon Do Yeon nhanh chóng bứt phá trở thành hiện tượng màn ảnh rộng qua tác phẩm đầu tay The Contact (1997).

Sở hữu khả năng diễn xuất biến hóa khôn lường, lối nhập vai đào sâu tâm lý và không ngại những vai diễn có độ khó cao, cô liên tục gặt hái thành công qua các siêu phẩm như Happy End, Untold Scandal, You Are My Sunshine, và Crash Course in Romance. Đỉnh cao sự nghiệp của cô gắn liền với bộ phim Secret Sunshine (2007) – tác phẩm giúp Jeon Do Yeon trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử thắng giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannes danh giá. Suốt 3 thập kỷ cống hiến, cô sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ với hàng chục chiếc cúp Ảnh hậu tại các kỳ Baeksang, Rồng Xanh và Đại Chung.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ và những vai diễn sốc nổi trên màn ảnh, đời tư của Jeon Do Yeon lại cực kỳ kín tiếng, bình yên. Năm 2007, cô lên xe hoa cùng doanh nhân kiêm tay đua chuyên nghiệp Kang Shi Kyu trong một đám cưới riêng tư, không có sự xuất hiện của truyền thông. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2009. Nữ minh tinh luôn khéo léo tách biệt cuộc sống gia đình khỏi ánh hào quang showbiz, giữ gìn mái ấm hạnh phúc và hình tượng làm nghề mẫu mực, chỉn chu trong mắt công chúng.

Jeon Do Yeon có cả sự nghiệp đỉnh cao lẫn đời tư viên mãn. Ảnh: Sports Chosun

Nguồn: Kbizoom