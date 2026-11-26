Lee Min Ho vừa trải qua đêm 25/11 vô cùng buồn.

Tối 25/11, Lee Min Ho xuất hiện với visual bảnh bảo, điển trai tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47. Anh được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong bộ phim The Assassin(s). Tác phẩm này còn góp mặt ở đề cử 4 hạng mục khác gồm Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc (Heo Jin Ho), Nam diễn viên chính xuất sắc (Park Hae Il) và Thiết kế mỹ thuật xuất sắc. Với việc The Assassin(s) có tên 5 hạng mục tranh giải quan trọng, ai cũng nghĩ Lee Min Ho và ekip sẽ có 1 ngày vui, chiến thắng tưng bừng. Thế nhưng, trớ trêu thay, The Assassin(s) trượt sạch tất cả các giải. Lee Min Ho cũng trắng tay ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, cúp vàng được trao cho Goo Kyo Hwan (Humint).

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Lee Min Ho không giấu được sự thất vọng trên gương mặt. Anh chủ động quay lại phía sau ôm, gục đầu vào vai bạn diễn Park Hae Il. Trong fancam do khán giả đi xem trực tiếp quay lại, Lee Min Ho cô đơn, lạc lõng. Ngoài cái ôm với Park Hae Il, không còn ai xung quanh tiến đến hỏi thăm, động viên anh sau thất bại cay đắng. Do đó, tình hình của Lee Min Ho hậu Rồng Xanh 2026 được công chúng đặc biệt quan tâm.

Lee Min Ho xuất hiện bảnh trai trên thảm đỏ Rồng Xanh. Clip: X.

Anh thất vọng ra mặt sau khi trượt sạch các giải ở Rồng Xanh 2026. Clip: X.

Có lẽ Lee Min Ho nằm mơ cũng không ngờ, anh và ekip The Assassin(s) lại trắng tay ra về, 1 giải thưởng cũng không đạt được. Ảnh: X.

Lee Min Ho không giấu được sự thất vọng. Anh ôm, gục mặt vào vai bạn diễn Park Hae Il. Ảnh: X.

Ngoài Park Hae Il, không còn bất kỳ nghệ sĩ nào xung quanh tiến đến trò chuyện an ủi, động viên Lee Min Ho sau thất bại. Ảnh: X.

Trước sự lo lắng và quan tâm của người hâm mộ, chiều 26/11, Lee Min Ho đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Tài tử gửi lời cảm ơn đến khán giả vì tình cảm và những lời động viên dành cho mình sau kết quả không như mong đợi tại Rồng Xanh 2026. Anh còn ân cần nhắc nhở mọi người giữ ấm, chú ý an toàn khi di chuyển trong tiết trời mùa đông giá rét.

Không lâu sau đó, Lee Min Ho tiếp tục chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc anh tươi cười rạng rỡ trên thảm đỏ Rồng Xanh. Đính kèm clip là lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy tinh tế gửi đến những khán giả đã mong chờ nam diễn viên mang cúp về nhà: "Mọi người đừng buồn nhé!".

Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự chú ý, phần nào cho thấy tinh thần tích cực và sự bình thản của Lee Min Ho trước kết quả tại lễ trao giải. Thay vì để người hâm mộ phải lo lắng cho mình, nam diễn viên chủ động an ủi ngược lại khán giả bằng cách thể hiện sự quan tâm đầy ấm áp.

Lee Min Ho cảm ơn sự quan tâm, những lời động viên khán giả dành cho anh sau thất bại ở Rồng Xanh. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn an ủi ngược các fan. Ảnh: Newsen.

Lee Min Ho sinh năm 1987, ban đầu có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng đã phải từ bỏ do chấn thương khi còn nhỏ. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu những năm 2000 với các vai nhỏ trong phim truyền hình và sitcom. Tuy nhiên, 1 tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2006 đã khiến anh phải tạm dừng hoạt động một thời gian, để lại sẹo ở chân và một vết thương ở đùi.

Đến năm 2009, tên tuổi anh vụt sáng với vai thiếu gia Goo Jun Pyo trong siêu phẩm Vườn Sao Băng. Lee Min Ho là một trong những diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất trên toàn cầu, được mệnh danh là "Ông hoàng Hallyu" nhờ sự nghiệp đồ sộ và lượng người hâm mộ khổng lồ khắp châu Á và thế giới. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, sự nghiệp của Lee Min Ho gặp nhiều khó khăn. Ở độ tuổi U40, ngoại hình của anh lên xuống trồi sụt. Nhiều bộ phim anh đóng chính thất bại thảm hại, bị cả công chúng lẫn giới chuyên môn chê bai.

Nguồn: Nate, Naver







