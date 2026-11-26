Trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 đến 18/12/2025, người đẹp này đã dùng tài khoản cá nhân đăng tải hình ảnh kèm 17 nội dung sai sự thật liên quan đến 1 nam đồng nghiệp trong showbiz.

Tờ Today Line đưa tin Poo Mantana Himatongkam vừa bị Tòa án Hình sự Bangkok South tuyên phạt 14 năm tù giam, không cho hưởng án treo trong vụ kiện phỉ báng MC Num Kanchai vào ngày 25/11. Tòa xác định nữ diễn viên đã đăng tải nhiều bài viết không đúng sự thật vi phạm pháp luật.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, tòa tuyên bố Poo Mantana phạm tội theo Điều 328 và Điều 393 của Bộ luật Hình sự Thái Lan. Do hành vi phạm tội được thực hiện nhiều lần, tòa quyết định xử phạt riêng đối với từng hành vi theo quy định tại Điều 91. Đối với tội phỉ báng thông qua quảng cáo công khai và tội xúc phạm công khai, đây được xác định là một hành vi vi phạm nhiều điều luật. Vì vậy, tòa áp dụng điều khoản có mức hình phạt nặng nhất đối với Á hậu Thái Lan 1998 là tội phỉ báng thông qua quảng cáo công khai theo Điều 90. Cuối cùng, Poo Mantana bị kết án ở 7 tội danh riêng biệt, mỗi tội chịu mức án 2 năm tù, với tổng hình phạt lên 14 năm tù.

Bên cạnh hình phạt tù, Poo Mantana còn phải thực hiện các yêu cầu sau của tòa án: đăng tải nội dung tóm tắt phán quyết trên 2 tờ báo có lượng phát hành rộng rãi trong 3 ngày liên tiếp; đăng tải nội dung tóm tắt phán quyết trên 2 trang tin tức trực tuyến phổ biến; tự chi trả toàn bộ chi phí đăng tải, quảng cáo theo quy định tại Điều 332 (2) và cuối cùng là phải xóa hoặc tiêu hủy toàn bộ dữ liệu, video, hình ảnh, âm thanh, bài viết và bình luận liên quan đến nguyên đơn MC Num Kanchai trên tài khoản Facebook mang tên "Pou Mantana" đồng thời tự chịu chi phí thực hiện. Sau khi bản án được đưa ra, Poo Mantana thông báo cô sẽ nộp đơn kháng cáo.

Á hậu Thái Lan bị tuyên án 14 năm tù giam vì có hành vi nói xấu, xúc phạm và phỉ bán đồng nghiệp là MC Num Kanchai. Ảnh: X.

Trước đó, Num Kanchai (nguyên đơn) đã kiện Á hậu kiêm diễn viên Poo Mantana (bị đơn) với cáo buộc xúc phạm và phỉ báng công khai, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của anh sau khi họ xảy ra mâu thuẫn. Trong đơn kiện, Num Kanchai cho biết Poo Mantana từng gửi đơn khiếu nại về những hành động của anh tới Ủy ban Phát triển Chính trị và Truyền thông đại chúng. Sau đó, anh tố cáo Poo Mantana trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 đến 18/12/2025, cả ban ngày lẫn ban đêm, đã dùng tài khoản Facebook "Pou Mantana" đăng tải hình ảnh kèm 17 nội dung sai sự thật. Những bài đăng này được đặt ở chế độ công khai, cho phép bất kỳ ai cũng có thể đọc và bình luận. Nhiều nhân chứng theo dõi tài khoản Facebook "Pou Mantana" của Poo Mantana xác nhận họ đã nhìn thấy những bài đăng có nội dung mang tính hạ thấp, xúc phạm MC Num Kanchai. Khi đọc các nội dung tranh chấp trên trang cá nhân của Poo Mantana, nhân chứng hiểu rằng những lời lẽ đó đang nhắm đến Num Kanchai.

Từ những lời khai của nhân chứng và chứng cứ thực tế thu thập được, tòa án tin rằng những bài viết của Poo Mantana được thể hiện như những lời khẳng định về sự thật, khiến người đọc tin tưởng vào nội dung và nhanh chóng nhận ra người bị nhắc đến là Num Kanchai. Các bài đăng còn khiến công chúng hiểu rằng Num Kanchai là người xấu, kiếm tiền từ nỗi đau của người khác, tùy tiện phán xét người khác mà không quan tâm đến tính đúng sai, thiếu đạo đức và chuẩn mực ứng xử. Những lời lẽ mang tính hạ thấp, xúc phạm, bôi nhọ của Poo Mantana khiến nguyên đơn phải chịu sự nhục nhã, xấu hổ, bị khinh miệt hoặc căm ghét từ người xung quanh.

Tòa nhận định các bài đăng của Poo Mantana đã có lời lẽ này mang tính hạ thấp, xúc phạm, bôi nhọ và khiến Num Kanchai phải chịu sự nhục nhã, xấu hổ. Ảnh: X.

Poo Mantana Himatongkam sinh năm 1977. Cô bước chân vào giới giải trí thông qua cuộc thi Miss Thailand World 1997, lọt vào Top 10 chung cuộc. Một năm sau, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Thailand 1998, giành danh hiệu Á hậu 2 cùng giải thưởng phụ Người đẹp Ảnh. Sau cuộc thi, Poo Mantana ký hợp đồng với đài truyền hình Channel 7 và liên tục tham gia các bộ phim truyền hình của nhà đài này cho đến nay.

Nguồn: Thairath, Today Line