Diện mạo của Song Joong Ki ở thời điểm hiện tại đã khiến cho cả MXH không khỏi ngỡ ngàng.

Sáng 26/11, tờ Newsen cho hay, Song Joong Ki vừa tham dự đêm tiệc gây quỹ kỷ niệm 24 năm thành lập Quỹ Yeol - tổ chức bảo tồn di sản văn hóa và tài trợ thủ công mỹ nghệ truyền thống. Trong loạt ảnh và clip quay bằng cam thường, Song Joong Ki để lộ ra làn da ngăm đen, trông khác xa so với hình tượng mỹ nam thư sinh trắng trẻo mà anh đã tạo dựng được trong lòng công chúng.

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng đồng loạt tỏ vẻ ngỡ ngàng trước màn lột xác của Song Joong Ki từ diện mạo thư sinh thường thấy để trở thành 1 người đàn ông phong trần rắn rỏi. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả còn bình luận rằng suýt chút nữa họ đã không thể nhận ra nổi mỹ nam đình đám của Hậu Duệ Mặt Trời.

Trong thời gian dài, Song Joong Ki gắn liền với hình tượng mỹ nam thư sinh. Thế nhưng tới hiện tại (ảnh trái), nam diễn viên lại đột nhiên xuất hiện với làn da ngăm đen, rám nắng đầy phong trần, khiến cho nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Ảnh: X

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài trắng trẻo thường thấy, nay Song Joong Ki đã cắt tóc ngắn, trông bụi bặm và khỏe khoắn hơn nhờ làn da rám nắng. Nhưng làn da ngăm đen cũng đã cộng cho nam diễn viên thêm nhiều tuổi, khiến anh trông già dặn đi trông thấy. Ảnh: X

Không ít khán giả phải dụi mắt nhiều lần vì chẳng thể nhận ra nổi người đàn ông trong hình là Song Joong Ki. Ảnh: X

Không ít netizen suy đoán Song Joong Ki chuẩn bị đóng phim mới và đang cố gắng thay đổi diện mạo của bản thân để phù hợp với vai diễn lần này. Những suy đoán của công chúng không phải là không có cơ sở, bởi lẽ suốt thời gian qua, nam ngôi sao đã nỗ lực tập gym ở đảo Jeju.

1 huấn luyện viên thể hình ở đảo Jeju cách đây nửa tháng còn đăng tải bức ảnh chụp cùng Song Joong Ki lên trang cá nhân, đồng thời chia sẻ về hành trình quản lý vóc dáng đầy khắc nghiệt của nam diễn viên sinh năm 1985 trong thời gian gần đây: “Tôi thực sự rất vui vì được tập luyện cùng Song Joong Ki. Dù hoàn thành lịch quay phim lúc rạng sáng, nam diễn viên vẫn ra ngoài từ sáng sớm để tập thể dục. Và vào những ngày lịch trình kết thúc lúc tối muộn, Song Joong Ki cũng không bỏ buổi tập nào dù đã rất khuya. Dù quỹ thời gian có eo hẹp song anh ấy vẫn tự đi chợ, nấu ăn và quản lý bản thân 1 cách nghiêm ngặt. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng. Tác phong làm việc của Song Joong Ki đúng là rất đỉnh”. Từ đây, nhiều khán giả đang rất hóng chờ xem liệu tài tử họ Song sẽ mang tới bất ngờ gì qua vai diễn mới.

Huấn luyện viên thể hình xác nhận Song Joong Ki đã say sưa tập gym suốt thời gian qua. Ảnh: X

Song song với đó, cũng có nhiều fan lên tiếng thanh minh cho Song Joong Ki. Theo những khán giả này, điều kiện ánh sáng tại hiện trường đã tác động tới chất lượng của nhiều bức hình, khiến làn da tài tử họ Song trở nên ngăm đen trong ảnh chụp. Trong nhiều khoảnh khắc khác, nam diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời vẫn trông khá trắng trẻo, không khác trước là bao.

Trong nhiều clip khác, Song Joong Ki vẫn trông trắng trẻo và trẻ trung như mọi khi. Ảnh: X

“Nhất cử nhất động” từ Song Joong Ki trong suốt thời gian qua đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng, âu cũng là bởi cách đây không lâu, anh bất ngờ vướng tin bị vợ bỏ rơi. Còn nhớ vào sáng 14/7, tờ Line Today cho hay, Song Joong Ki đã bất ngờ dính nghi vấn ly hôn bà xã Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Nghi vấn Song Joong Ki ly hôn Katy xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông xứ Trung, sau đó mới được các trang báo Hàn Quốc đăng tải lại.

Đáng nói trước đó, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rạn nứt hôn nhân. Chưa hết, kênh YouTube nói trên bị phát hiện có nhiều dấu hiệu đăng các thông tin nhảm nhằm mục đích câu view. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, thông tin Song Joong Ki ly hôn lần 2 chỉ là tin đồn nhảm nhí, và clip đăng tải tin đồn này thực chất do AI dựng lên.

Tin đồn Song Joong Ki ly hôn vợ Tây lần đầu rộ lên vào hôm 14/7, nhưng truyền thông Hàn đã vào cuộc bác bỏ thông tin này. Ảnh: Nate

Tới trưa 22/7, cộng đồng mạng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Katy Louise Saunders đã dọn tới London (Anh). Từ đây, tin đồn Song Joong Ki ly dị lại tiếp tục rộ lên lần nữa. Thậm chí tới lần này, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra nghi vấn Song Joong Ki bị vợ Tây bỏ phũ phàng, đàng gái đã dọn hành lý bỏ về Anh và để mặc tài tử họ Song ở lại Hàn Quốc.

Thế nhưng, ngay giữa tâm bão vụ việc, 1 nguồn tin thân cận đã nhanh chóng lên tiếng cho biết Song Joong Ki và bà xã người Anh vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Người này khẳng định Katy đang sống ở Seoul, Hàn Quốc bên ông xã tài tử, không có chuyện cô đã dọn hành lý sang Anh. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng cựu diễn viên người Anh cách đây không lâu còn dự sự kiện cùng gia đình Song Joong Ki trong bầu không khí đầm ấm. Ngoài ra, vợ chồng tài tử họ Song trước đó vài tháng cũng được bắt gặp đi đặt bánh sinh nhật cho cậu quý tử đầu lòng. Và tới nay, bà xã Song Joong Ki đã trở thành bạn bè thân thiết với chủ tiệm bánh nói trên.

Chỉ trong vòng 2 tháng qua, Song Joong Ki đã 2 lần bị đồn ly hôn Katy. Nhưng hóa ra đây đều là tin đồn nhảm. Ảnh: Nate

Nguồn: Newsen, X