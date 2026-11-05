Song Joong Ki chễm chệ trên top 1 thịnh hành Google suốt 24h nhờ đẩy xe đưa con đi dạo

Cả năm nay tin tức xoay quanh Song Joong Ki đều liên quan đến hôn nhân của anh.

Theo tờ Nate, Song Joong Ki đã chiếm vị trí top 1 thịnh hành trên Google Hàn Quốc cả ngày 4/10 dù chẳng làm gì. Công chúng xứ kim chi hướng mọi sự chú ý về tài tử sau khi hình ảnh gia đình 4 người của anh ra ngoài chơi dịp cuối tuần được "team qua đường" lan truyền trên mạng. Hôm đó, Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunders diện đồ đôi. Nam diễn viên hàng đầu 1 tay dắt con trai đầu lòng, 1 tay đẩy xe cho con gái. Song Joong Ki được cho biết chăm sóc các con rất chu đáo và thành thục, ra dáng ông bố bỉm sữa thực thụ.

Sau khi hình ảnh gia đình 4 của nam diễn viên được công bố, 1 tài khoản tự xưng là hàng xóm đã có tiết lộ gây chú ý về vợ chồng Song Joong Ki - Katy Louise Saunders. Theo người này, nam diễn viên và vợ Tây rất tình cảm, gắn bó. Cả hai cũng rất giản dị, thân thiện với mọi người xung quanh. Katy Louise Saunders được cho biết là người tươi sáng, luôn mỉm cười và rất tốt bụng, còn Song Joong Ki là người đàn ông của gia đình, luôn dành phần đẩy xe, xách hành lý và trông con cho vợ. Đặc biệt, quý tử đầu lòng của cặp đôi rất dễ thương, có khuôn miệng và lúc nào cũng tươi cười giống hệt mẹ. Tiết lộ từ hàng xóm đập tan tin đồn Song Joong Ki - Katy Louise Saunders trục trặc hôn nhân, nam diễn viên đối xử tệ với bà xã.

Bức hình bên vợ con giúp Song Joong Ki chễm chệ trên op 1 thịnh hành trên Google Hàn Quốc cả ngày 4/10. Ảnh: Osen.

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Có hôn nhân viên mãn bên vợ Tây, nhưng sự nghiệp phim ảnh của Song Joong Ki lại đang xuống dốc. Anh từng bước lên hàng ngũ sao hạng S quyền lực, nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc nhờ loạt siêu phẩm truyền hình gây sốt toàn châu Á như Hậu Duệ Mặt Trời hay Vincenzo. Tuy nhiên, kể từ sau khi tái hôn, các tác phẩm truyền hình và điện ảnh của anh đều đạt được mức doanh thu khiêm tốn, rating lẹt đẹt, rất đáng thất vọng.

Thậm chí, trong 1 buổi tuyên truyền cho Bogota: City of the lost hồi đầu năm ngoái, Song Joong Ki đã bật khóc giữa sự kiện vì phim ế khán giả, không hút được nhiều người tới rạp. Không chỉ liên tiếp thất bại trên mặt trận điện ảnh, Song Joong Ki còn điêu đứng trên cả địa hạt truyền hình vốn được xem là thế mạnh của anh. Tác phẩm truyền hình My Youth do nam diễn viên đóng chính hồi tháng 9 năm ngoái đã thất bại với mức rating thảm hại loanh quanh mức 1-2%, hoàn toàn bị nhấn chìm và lép vế so với các đối thủ lên sóng cùng thời điểm.

Song Joong Ki không có tác phẩm nào gây tiếng vang trong vài năm trở lại đây. Ảnh: IMBC.

Do đó, việc Song Joong Ki lên top 1 thịnh hành Google nhờ bức ảnh bên vợ con bị không ít người mỉa mai. Cư dân mạng chế giễu tài tử dựa vào phụ nữ để duy trì tên tuổi, trước là Song Hye Kyo, giờ là Katy Louise Saunders. Cả năm nay, Song Joong Ki không có hoạt động giải trí nào nổi bật.

Nhiều người còn so sánh tình cảnh hiện tại của Song Joong Ki và vợ cũ. Nếu như sau khi ly hôn, Song Hye Kyo vẫn xinh đẹp, sự nghiệp ngày càng phất lên như diều gặp gió thì Song Joong Ki ngày càng trượt dốc về cả danh tiếng lẫn ngoại hình, thậm chí bị khán giả ghét bỏ vì phát ngôn đổ lỗ cho vợ con khiến mình hết thời.

Song Joong Ki bị chê dựa vào hôn nhân với Song Hye Kyo, Katy Louise Saunders để duy trì danh tiếng. Ảnh: X.

Nguồn: Nate