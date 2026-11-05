Tai họa của Jennie (BLACKPINK)

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Jennie (BLACKPINK) thế này?

Sáng 5/11, tờ Sports Chosun cho hay, Jennie (BLACKPINK) vừa “dội bom” Instagram bằng loạt ảnh bikini mới coong. Dù để mặt mộc song nữ ngôi sao vẫn khoe trọn nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái vô cùng cuốn hút trước ống kính. Chỉ sau thời gian ngắn, bộ ảnh diện áo tắm của nàng rapper nhóm Hắc Hường đã hút về tới hơn 3,1 triệu lượt thả tim chỉ tính riêng trên nền tảng Instagram.

Đáng nói, không phải nhan sắc hay thần thái mà chính vóc dáng của Jennie khi diện đồ bơi mới trở thành yếu tố gây bàn tán lớn nhất trong bộ hình mới đây. Theo đó, nữ idol sinh năm 1996 vừa trở thành tâm điểm gây tranh cãi dữ dội, khiến netizen chia hẳn thành 2 phe đối lập với làn sóng khen chê trái chiều.

Trong đó, không ít khán giả khen ngợi vóc dáng của Jennie tuy gầy nhưng săn chắc, đồng thời nhận xét rằng cô đã mang đến 1 vẻ đẹp khỏe khoắn. Thậm chí trên Weibo (Trung Quốc), phe ủng hộ còn nhận định, thân hình và nhan sắc của Jennie đang góp phần định nghĩa lại tiêu chuẩn thẩm mỹ “trắng, trẻ, gầy” vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ của khán giả xứ tỷ dân thông qua việc mang đến 1 vẻ đẹp khỏe khoắn hơn.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng lại cho rằng thân hình của Jennie quá đỗi gầy gò, lộ rõ cả xương sườn trông chẳng khác nào “da bọc xương”. Những khán giả này còn nhấn mạnh, vóc dáng của Jennie trông thiếu sức sống, hoàn toàn không thể trở thành tiêu chuẩn thẩm mỹ để các cô gái trẻ hướng đến.

Bộ hình bikini mới của Jennie đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mới đây. Ảnh: IGNV

Nhiều khán giả nhận xét rằng Jennie mang đến 1 vẻ đẹp khỏe khoắn, tuy gầy nhưng săn chắc. Ảnh: IGNV

Trong khi đó, không ít ý kiến lại chê bai vóc dáng Jennie trông quá thiếu sức sống, lộ rõ ra cả xương sườn. Ảnh: IGNV

Tạm gác lại những tranh cãi về body sang 1 bên, Jennie vẫn ghi điểm với nhan sắc cùng thần thái cuốn hút trong bộ ảnh mới. Ảnh: IGNV

Góc nghiêng cùng mặt mộc của nữ thần tượng sinh năm 1996 cũng nhận được không ít lời tán dương. Ảnh: IGNV

Đây không phải lần đầu Jennie đối mặt với làn sóng dư luận trái chiều khi diện bikini. Còn nhớ cách đây không lâu, nữ thần tượng 9X cũng từng trở thành chủ đề gây bàn tán, tranh luận sau khi chia sẻ hình ảnh diện áo tắm lên trang cá nhân.

Ở thời điểm đó, nhiều người dùng mạng đã tập trung vào kích thước vòng 1 của Jennie, cho rằng vóc dáng cô quá mảnh mai. Thậm chí, có bình luận nhận xét nữ thần tượng trông giống người bình thường nếu không xét đến những đặc điểm ngoại hình nổi bật khác, trong khi 1 số ý kiến tiếp tục so sánh cô với những nữ nghệ sĩ khác.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả đã lên tiếng bảo vệ Jennie. Họ nhấn mạnh, thân hình mảnh mai vốn là đặc điểm tự nhiên của nữ thần tượng, đồng thời cho rằng vóc dáng tự nhiên trông hài hòa hơn so với việc can thiệp thẩm mỹ chỉ để đáp ứng những tiêu chuẩn ngoại hình nhất định.

Hồi tháng trước, Jennie cũng từng gây xôn xao với hình ảnh diện áo tắm. Ảnh: IGNV

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học New Zealand trước khi về nước và đầu quân cho YG Entertainment. Cô ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016. Jennie ngay lập tức gây chú ý với kỹ năng rap cực đỉnh và thần thái sang chảnh. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất lịch sử Kpop với hàng loạt bản hit tỷ view. Đến năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với bản hit mang tên SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng và xác lập vị thế của cô như một nghệ sĩ độc lập đầy tài năng.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng cân mọi loại trang phục, Jennie được mệnh danh là “Chanel sống” và là 1 trong những IT Girl có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thời trang thế giới. Cuối năm 2023, Jennie thành lập công ty riêng ODD ATELIER để phát triển sự nghiệp solo. Cô liên tục gặt hái thành công với các bản hợp tác quốc tế và các dự án âm nhạc cá nhân sâu sắc hơn, khẳng định tầm nhìn của một nữ doanh nhân kiêm nghệ sĩ thực thụ ở tuổi 30.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, sang chảnh trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang, Jennie ngoài đời được đồng nghiệp và người hâm mộ nhận xét là người khá nhút nhát, ấm áp và cực kỳ yêu thương động vật (đặc biệt là chú chó Kuma). Về đời tư, Jennie từng hẹn hò những nam thần đình đám Kpop như Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS).

Jennie là thành viên nổi bật, hút fan hàng đầu trong BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo, Sohu