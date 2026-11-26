Khoảnh khắc sánh đôi của Phát La và Hà Môi khiến nhiều người bàn tán về mối quan hệ giữa cả hai.

Tối 25/11, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đảo celeb của showbiz Việt. Bên cạnh dàn diễn viên như Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê..., Phát La cũng góp mặt trong dự án với một vai diễn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý không kém là màn xuất hiện của nam diễn viên bên cạnh TikToker Hà Môi.

Tại sự kiện, Hà Môi chọn chiếc đầm dạ hội tông đỏ rượu với thiết kế ôm sát, phần cổ yếm kết hợp đường khoét sâu trước ngực, khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ. Trong khi đó, Phát La diện trang phục vest đen lịch lãm, cùng mái tóc sáng màu nổi bật.

Phát La và Hà Môi sánh đôi trên thảm đỏ (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Không chỉ cùng xuất hiện tại sự kiện, Phát La và Hà Môi còn khiến dân tình chú ý bởi loạt tương tác thân thiết. Theo những hình ảnh ghi lại tại thảm đỏ, nam diễn viên có mặt bên Hà Môi, sau đó cả hai liên tục đi cùng nhau, trò chuyện và chụp hình. Cặp đôi còn khá thoải mái tương tác, rủ rê quay trend TikTok ngay giữa sự kiện.

Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện, Phát La và Hà Môi nhiều lần ghé sát lại gần, kề tai thầm thì. Có khoảnh khắc nam diễn viên nghiêng người nói nhỏ với nữ TikToker, cả hai giữ khoảng cách rất gần và trao đổi khá tự nhiên giữa không khí đông đúc của thảm đỏ.

Phát La và Hà Môi "dính như sam" tại sự kiện (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Sau loạt tương tác thân thiết tại thảm đỏ, cư dân mạng tiếp tục chú ý khi phát hiện Phát La và Hà Môi có theo dõi nhau trên Instagram. Một điểm trùng hợp khác cũng được bàn tán là cả hai có chung sở thích chơi golf. Trên trang cá nhân, Phát La và Hà Môi đều từng chia sẻ hình ảnh check-in tại sân golf trùng nhau.

Loạt chi tiết này càng khiến netizen đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa nam diễn viên và nữ TikToker. Dù vậy, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cư dân mạng. Mối quan hệ thực sự giữa cả hai ra sao vẫn phải chờ người trong cuộc có chia sẻ chính thức.

Phát La và Hà Môi có chung sở thích chơi golf. Địa điểm chơi golf mà cả hai thường xuyên lui tới cũng trùng hợp nhau

Phát La và Hà Môi follow nhau trên Instagram

Phát La là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân Đấu Trường Tiếu Lâm 2016 trong đội của Trường Giang. Sau chương trình, anh tiếp tục hoạt động ở cả lĩnh vực hài kịch, phim truyền hình lẫn các chương trình giải trí. Một trong những vai diễn được khán giả nhớ đến của nam diễn viên là Đức Minh trong Gia Đình Là Số 1 phiên bản Việt.

Về chuyện tình cảm, Phát La từng vướng nghi vấn hẹn hò Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vào năm 2023. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những buổi tụ tập với hội bạn chung, đồng thời có nhiều tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trước những đồn đoán từ khán giả, Thiên Ân từng lên tiếng cho biết cô và Phát La chỉ là bạn bè thân thiết, cùng chơi chung một nhóm.

Những tương tác trên thảm đỏ khiến Phát La và Hà Môi vướng nghi vấn tình cảm

Trong khi đó, Hà Môi tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003, quê Đắk Lắk. Cô được biết đến từ những video hát nhép, bắt trend trên TikTok và dần xây dựng lượng người theo dõi lớn nhờ nội dung giải trí, làm đẹp, du lịch và chia sẻ cuộc sống thường ngày. Ngoài sáng tạo nội dung, Hà Môi còn livestream bán hàng và kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Trước khi xuất hiện thân thiết bên Phát La, Hà Môi từng trở thành tâm điểm bàn tán vì nghi vấn hẹn hò rapper Andree Right Hand. Hồi tháng 4/2026, cư dân mạng phát hiện cả hai đăng tải hình ảnh có bối cảnh tương đồng trong chuyến đi Phú Quốc. Một số người còn cho rằng giọng nói của Hà Môi xuất hiện trong video Andree quay cảnh biển. Những chi tiết này làm dấy lên đồn đoán hai người có chuyến du lịch chung, song cả hai chưa xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Trước đó, Hà Môi từng lên hot search vì hint du lịch Phú Quốc với rapper Andree

Ảnh: Tổng hợp