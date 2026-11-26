Sau nhiều sóng gió, Hyomin (T-ara) đang ở trong giai đoạn viên mãn của cuộc đời.

Có những nghệ sĩ càng trải qua nhiều thăng trầm, càng sống chậm lại và biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại thì hào quang tỏa ra lại càng rực rỡ, cuốn hút đến lạ thường. Hyomin (T-ara) chính là một minh chứng sống động như thế.

Dạo gần đây, hễ lướt mạng xã hội và thấy Hyomin cập nhật ảnh mới, dân tình lại phải xuýt xoa vì một lý do duy nhất: quá đẹp, quá sang và quá "bốc lửa". Từ những khung hình vi vu trời Âu đầy thơ mộng cho đến khoảnh khắc khoe dáng táo bạo giữa thiên nhiên hùng vĩ, nữ thần tượng sinh năm 1989 đang ở độ chín muồi nhất của nhan sắc, sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Chẳng cần gồng mình chạy theo áp lực hào quang, Hyomin giờ đây cứ thảnh thơi, tự tại và... sexy, sang chảnh vậy thôi!

Nữ thần tượng sinh năm 1989 đang ở độ chín muồi nhất của nhan sắc, sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Ảnh: Instagram

Loạt khoảnh khắc check-in trời Âu sang chảnh, khoe body "bỏng mắt" trên dãy Dolomites

Loạt ảnh du lịch Ý mới đây của Hyomin lập tức khiến các diễn đàn giải trí rần rần vì độ "chịu chơi" lẫn visual đỉnh cao. Không chỉ dạo bước qua những con phố cổ kính, tận hưởng không khí lãng mạn đặc trưng của nước Ý ở loạt điểm đến đắt đỏ, cô nàng còn chiêu đãi người hâm mộ loạt khung hình ngâm mình trong làn nước nóng giữa khung cảnh núi non kỳ vĩ của dãy Dolomites.

Diện thiết kế bikini tôn dáng khéo léo, Hyomin khoe trọn vòng 1 căng đầy, vòng eo thon gọn cùng bờ vai quyến rũ giữa làn hơi nước mờ ảo rừng núi bao la. Sự tương phản giữa cái lạnh vùng núi cao tháng 11 và sự nóng bỏng, gợi cảm của mỹ nhân nhà T-ara tạo nên bức ảnh đẹp khó quên.

"Bỏng mắt" cảnh Hyomin diện bikini ngâm mình trong làn nước nóng giữa khung cảnh núi non kỳ vĩ của dãy Dolomites. Ảnh: Instagram

Điều khiến khán giả chú ý hơn cả không chỉ là body "vạn người mê" hay cách phối đồ sang chảnh, tinh tế đậm chất fashionista, mà chính là ánh mắt thư thái và nụ cười nhẹ bẫng trên gương mặt cô. Hyomin vô cùng thảnh thơi thư giãn, đang tận hưởng trọn vẹn từng nhịp thở của cuộc sống.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Nữ idol tận hưởng những khắc bên thiên nhiên. Ảnh: Instagram

Bước qua sóng gió để chạm tới giai đoạn viên mãn

Nhìn Hyomin rạng rỡ và tự do tự tại như hiện tại, nhiều người hâm mộ lâu năm không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Con đường bước tới sự bình yên của nữ ca sĩ chưa bao giờ bằng phẳng. T-ara từng là nhóm nhạc nữ quốc dân với loạt bản hit đình đám, nhưng cũng từng trải qua những biến cố dư luận nặng nề khiến cả nhóm chịu nhiều thiệt thòi về hình ảnh lẫn cơ hội hoạt động.

Thế nhưng, thời gian và bản lĩnh đã giúp Hyomin định hình lại nhịp sống của riêng mình. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của cô đang ở giai đoạn viên mãn hiếm có: sự nghiệp duy trì nhịp điệu vừa vặn, đời sống hôn nhân êm ấm bên người chồng doanh nhân yêu chiều, còn nhan sắc và vóc dáng ở độ tuổi 40 vẫn trẻ trung, sắc sảo đến mức khiến đàn em cũng phải dè chừng.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Hyomin khoe dáng sang chảnh khắp nước Ý. Ảnh: Instagram

Khi nội tâm đủ đầy và không còn bị bủa vây bởi những nỗi lo vô hình, thần thái của một cô gái sẽ tự nhiên thay đổi. Sự tự tin, nuông chiều bản thân đúng mực và cảm giác được yêu thương chính là "liều thuốc" giúp Hyomin lúc nào cũng toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ rất riêng.

Một trong những điểm sáng khiến người hâm mộ vui lây cho Hyomin chính là chuyện đời tư viên mãn. Sau khi về chung một nhà với người chồng doanh nhân, cô được chồng cưng chiều, trân trọng và tạo điều kiện để sống đúng với cá tính của mình.

Không dừng lại ở việc tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm, Hyomin còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tinh thần cầu tiến. Cô dành thời gian trau dồi, học thêm về tài chính cùng ông xã để hiểu hơn về công việc của bạn đời cũng như quản lý tốt hơn các kế hoạch cá nhân. Sự đồng hành, chia sẻ và cùng nhau phát triển ấy giúp mối quan hệ của cả hai thêm vững vàng, để rồi mỗi lần xuất hiện hay chia sẻ khoảnh khắc đời thường, người ta đều thấy ở Hyomin sự an tâm và rạng rỡ.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cứ thảnh thơi và xinh đẹp thế này thôi. Ảnh: Instagram

Mỹ nhân đa tài, xinh đẹp nhất nhì showbiz

Hyomin có tên thật là Park Sun Young, sinh năm 1989 tại Busan, Hàn Quốc. Ra mắt cùng T-ara vào năm 2009, Hyomin nhanh chóng gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả năng trình diễn cuốn hút và gu thời trang nổi bật. Cô cùng các thành viên góp phần tạo nên "đế chế" nhạc dance pop T-ara mang đậm dấu ấn riêng với hàng loạt ca khúc quen thuộc như Roly-Poly, Lovey-Dovey, Bo Peep Bo Peep, Day By Day... Bên cạnh âm nhạc, Hyomin cũng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất qua các bộ phim như Gye Baek, The Thousandth Man, My Girlfriend Is a Gumiho...

Khác với giai đoạn chạy show dồn dập, chịu nhiều áp lực và sự chi phối từ công ty quản lý như trước đây, Hyomin giờ đây chọn cách làm việc chủ động và nhẹ nhàng hơn. Cô vẫn góp mặt trong các hoạt động, sân khấu cùng T-ara mỗi khi có dịp hội ngộ, mang lại niềm vui và sự hoài niệm cho người hâm mộ trung thành, nhưng không còn đặt nặng áp lực thành tích hay sự ép buộc của guồng quay cũ. Cô tự đứng ra sắp xếp lịch trình, lựa chọn những dự án phù hợp với nhịp sống và sở thích cá nhân.

Ảnh: Instagram

T-ara không còn chịu áp lực từ công ty, mà tự quản lý công việc của mình. Ảnh: Instagram

Không chỉ giữ lửa với nghệ thuật, Hyomin còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu đồ uống của riêng mình. Việc tự tay phát triển sản phẩm, xây dựng hình ảnh thương hiệu cho thấy tư duy thực tế và sự nhạy bén của nữ ca sĩ khi bước sang chặng đường mới. Kinh doanh vừa giúp cô có thêm không gian sáng tạo, vừa tạo nền tảng vững chắc để duy trì lối sống độc lập, năng động mà cô theo đuổi.

Từ một nữ thần tượng nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ của T-ara đến người phụ nữ độc lập, thành đạt và có cuộc sống riêng đáng ngưỡng mộ, Hyomin đã trải qua nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ được sức hút đặc trưng. Cô hiện là người phụ nữ đang tận hưởng thành quả sau nhiều năm làm việc, biết mình muốn gì và có đủ tự do để sống theo cách mình yêu thích.

Ở tuổi 37, Hyomin vẫn trẻ trung, vẫn quyến rũ, vẫn có thể khiến người hâm mộ trầm trồ chỉ bằng một bức ảnh bikini bên hồ bơi giữa núi tuyết. Sự nghiệp vẫn tiếp tục, công việc kinh doanh có hướng đi riêng, gia đình bước vào giai đoạn ổn định. Chẳng cần phải ồn ào hay phô trương, nữ ca sĩ cứ thong thả tận hưởng cuộc sống, thỉnh thoảng lại đăng vài bức ảnh khiến dân tình xuýt xoa.

Ảnh: Instagram

Nhìn Hyomin rạng rỡ và tự do tự tại như hiện tại, nhiều người hâm mộ lâu năm không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram