Mỹ nữ phim bách hợp hàng đầu xứ chùa Vàng này vừa tham dự sự kiện ở Hà Nội cùng Hồ Ngọc Hà, Chi Pu và Tóc Tiên.

Orm Kornnaphat - mỹ nữ phim bách hợp đình đám xứ chùa Vàng - vừa có mặt tại Hà Nội để tham dự sự kiện của một thương hiệu trang sức danh tiếng. Xuất hiện tại tiệc tối do thương hiệu tổ chức vào ngày 25/11, mỹ nhân sinh năm 2002 đã trở thành tâm điểm chú ý, thu hút đông đảo người hâm mộ. Bất chấp thời tiết lạnh giá chỉ khoảng 15 độ C, rất nhiều fan vẫn kiên nhẫn đứng kín khu vực bên ngoài sự kiện, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy thần tượng.

Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ Việt, Orm Kornnaphat xuất hiện với diện mạo đẹp tựa nữ thần. Người đẹp lựa chọn thiết kế váy vàng với phần cổ xẻ sâu táo bạo, khoe trọn tấm lưng trần quyến rũ cùng vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Đáng chú ý, nhan sắc của Orm qua ống kính cam thường vẫn khiến dân tình khó rời mắt. Làn da sáng mịn, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái sang trọng giúp nữ diễn viên tỏa sáng trong mọi khung hình.

Tại sự kiện, Orm còn có dịp trò chuyện thân thiết và chung khung hình với hai mỹ nhân Việt là Chi Pu và Tóc Tiên. Cuộc gặp gỡ giữa các người đẹp được khán giả nhận xét là màn so kè “bất phân thắng bại”, bởi mỗi mỹ nhân đều sở hữu khí chất và dấu ấn riêng.

Orm Kornnaphat đổ bộ sự kiện ở Hà Nội. Clip: Đi Soi Sao Đi

Nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của Orm Kornnaphat. Clip: X.





Không phụ sự mong đợi của khán giả Việt, Orm Kornnaphat đã có màn lộ diện với visual đẹp đến nghẹt thở. Diện thiết kế đầm vàng cắt xẻ táo bạo phần ngực, người đẹp khoe trọn tấm lưng trần nuột nà đầy gợi cảm cùng vóc dáng "mình hạc xương mai" thanh thoát. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Ngay cả dưới ống kính camera thường chưa qua chỉnh sửa, làn da trắng sứ phát sáng cùng đường nét gương mặt đẹp không tỳ vết của mỹ nhân Thái Lan vẫn đủ sức chinh phục mọi ánh nhìn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Bóng lưng quyến rũ, gây thương nhớ của mỹ nhân xứ chùa Vàng. Ảnh: X.

Người đẹp sinh năm 2002 và Chi Pu cười nói rôm rả. Ảnh: X.

Nhan sắc "bất phân thắng bại" của Orm Kornnaphat và Tóc Tiên. Ảnh: X.

Bất chấp tiết trời thủ đô rét buốt chỉ 15 độ C, nhiều người hâm mộ vẫn kiên nhẫn đứng chật kín khu vực bên ngoài địa điểm tổ chức để được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan thần tượng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Trước khi góp mặt tại bữa tiệc tối do thương hiệu tổ chức, Orm Kornnaphat đã xuất hiện tại lễ khai trương cửa hàng vào buổi sáng 25/11 với diện mạo thanh lịch, nữ tính. Sự kiện cònquy tụ dàn mỹ nhân Việt đình đám gồm Chi Pu, Tóc Tiên và Hồ Ngọc Hà, tạo nên màn hội ngộ nhan sắc thu hút sự chú ý của công chúng.

Đáng chú ý, một khoảnh khắc tương tác giữa Orm Kornnaphat và Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ. Khi cả hai đang đứng cạnh nhau chụp ảnh, ban tổ chức bất ngờ đề nghị hai người đẹp thay phiên đổi vị trí trung tâm để thực hiện những khung hình chung khác nhau. Khi đó, Hồ Ngọc Hà đứng ở vị trí trung tâm nổi bật nhất, còn Orm Kornnaphat đứng ngay bên cạnh. Khi được BTC yêu cầu đổi chỗ, nữ ca sĩ Việt Nam vui vẻ phối hợp, nhanh chóng nhường vị trí trung tâm cho đàn em đến từ xứ chùa Vàng. Cả hai sau đó còn thoải mái trò chuyện, tương tác thân mật, tạo nên hình ảnh đẹp tại sự kiện.

Nhan sắc miễn chê của Orm Kornnaphat tại Hà Nội. Ảnh: X.

Khung hình chung của mỹ nhân Thái Lan, Chi Pu và Hồ Ngọc Hà. Ảnh: X.

Hồ Ngọc Hà được đề nghị đổi vị trí center cho đàn em Thái Lan. Ảnh: X.

Cả hai sau đó trò chuyện vui vẻ. Ảnh: X.

Sinh năm 2002, Orm Kornnaphat hiện là 1 trong những ngôi sao trẻ được chú ý tại đài CH3. Sau khi đảm nhận vai phụ trong Hotel Stars, Game of Outlaws, To the Moon and Back, Orm Kornnaphat gây tiếng vang lớn nhờ đảm nhận vai chính ở bộ phim bách hợp The Secret Of Us gây sốt toàn châu Á trong năm 2024.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, tài năng diễn xuất và thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế trường Đại học Srinakharinwirot, Orm Kornnaphat còn khiến công chúng trầm trồ bởi xuất thân giàu có đúng chuẩn rich kid. Cô là con gái lớn của nữ diễn viên kỳ cựu Koy Narumon và một doanh nhân thành đạt. Sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc, Orm hiện là người kế thừa thế hệ thứ 3 của gia tộc.

Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 2002 không chỉ dựa vào gia thế để xây dựng tên tuổi. Cô tự mình tham gia các buổi casting, chủ động tìm kiếm cơ hội và nỗ lực giành lấy từng vai diễn như bao diễn viên trẻ khác. Ngoài ra, Orm Kornnaphat còn phát triển con đường kinh doanh riêng khi thành lập công ty thời trang riêng.