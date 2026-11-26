Cảnh tượng tại nhà Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã trở thành chủ đề nóng gây bàn tán mới đây.

Lễ trao giải Rồng Xanh 2026 đã kết thúc trong tối 25/11 nhưng những dư âm của sự kiện tới nay vẫn còn nóng hôi hổi. Trong dàn sao xuất hiện tại Rồng Xanh năm nay, Shin Min Ah là cái tên thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Tại sự kiện vừa mới kết thúc, Shin Min Ah tham dự với tư cách ứng cử viên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn hóa thân qua tác phẩm điện ảnh mang tên The Eyes. Trên thảm đỏ Rồng Xanh, cô đã đề cập tới ông xã Kim Woo Bin, khiến cho người hâm mộ không khỏi thích thú. Khi MC đặt câu hỏi cho Shin Min Ah: “Kim Woo Bin đang ngồi nhà liệu sẽ nói gì khi nhìn thấy diện mạo của chị hôm nay?”. Đáp lại, Shin Min Ah mỉm cười e thẹn cho hay: “Chắc anh ấy đang cổ vũ thôi ạ”. Như vậy, cuối cùng sao nữ Hometown Cha-Cha-Cha cũng không thể che giấu được nữa và đã lần đầu để lộ cách Kim Woo Bin ngồi nhà phản ứng khi chiêm ngưỡng cô tỏa sáng ở các lễ trao giải lớn.

Cũng trong màn giao lưu ngắn trên thảm đỏ Rồng Xanh 2026, khi được hỏi nếu đoạt giải thì người đầu tiên cô muốn báo tin vui là ai, Shin Min Ah đã bày tỏ sự khiêm tốn: “Chắc tôi không nhận được giải đâu ạ”. Trước ống kính, cô cũng gửi lời tri ân tới những khán giả đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã luôn yêu thương và cổ vũ cho tôi”.

Shin Min Ah cười tít mắt hạnh phúc khi nhắc tới ông xã Kim Woo Bin. Ảnh: Naver

Shin Min Ah chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội nhờ màn xuất hiện ở Rồng Xanh năm nay. Ảnh: X

Còn nhớ Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược “1 trời 1 vực” nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun