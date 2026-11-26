Trang Pháp gặp sự cố trang phục ngay trên khu vực sự kiện đông người.

Tối 25/11, nhiều nghệ sĩ Việt cùng xuất hiện tại buổi công chiếu phim Mẹ Mìn. Như thường lệ, mọi khoảnh khắc trên thảm đỏ đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong số những gương mặt góp mặt, Trang Pháp gây chú ý với diện mạo gợi cảm. Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc áo crop top có thiết kế nhỏ xíu, khoe vòng eo phẳng lì cùng đường cong quyến rũ.

Tuy nhiên, màn xuất hiện của Trang Pháp bất ngờ có một tình huống ngoài ý muốn. Khi đang trò chuyện và giao lưu với những người xung quanh, nữ ca sĩ liên tục đưa tay vuốt tóc, có phần lúng túng và dùng tóc để che chắn vùng ngực. Sau đó, Ngọc Phước chủ động ôm Trang Pháp để tạo khoảng che chắn, giúp nữ ca sĩ chỉnh lại trang phục ngay tại sự kiện. Ngọc Phước còn liên tục quan sát, kiểm tra xem đàn chị đã chỉnh trang chỉn chu hay chưa để tránh những khoảnh khắc hớ hênh ngoài ý muốn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, Trang Pháp nhanh chóng xử lý được tình huống và tiếp tục tham gia sự kiện với tinh thần thoải mái.

Hành động nhanh nhạy của Ngọc Phước khiến khoảnh khắc trên thảm đỏ trở nên đáng chú ý. Trong một sự kiện đông người, việc gặp sự cố trang phục là tình huống không ai mong muốn, bởi vậy sự hỗ trợ kín đáo và đúng lúc từ đồng nghiệp cũng giúp nghệ sĩ tránh rơi vào tình huống khó xử.

Clip: Trang Pháp liên tục chỉnh trang phục hở bạo trên thảm đỏ sự kiện

Trang Pháp liên tục chỉn trang phục vì chiếc áo bé xíu tại thảm đỏ Mẹ Mìn

Sau đó, Ngọc Phước hỗ trợ che chắn để Trang Pháp kiểm tra lại trang phục

Sau đó, Trang Pháp đã thoải mái và tự tin hơn

Trang Pháp, tên thật Nguyễn Phạm Thùy Trang, sinh năm 1989 tại Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống học thuật, với ông ngoại là nhà ngoại ngữ học Nguyễn Lân và bố là Giáo sư Nguyễn Quang Ninh. Trước khi tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc, Trang Pháp từng được khán giả biết đến qua vai Thảo Uyên trong sitcom Nhật ký Vàng Anh.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đến từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tại đây, Trang Pháp không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng ca hát, vũ đạo mà còn cho thấy tư duy âm nhạc và năng lực dẫn dắt đội nhóm. Cô thường xuyên tham gia vào quá trình dàn dựng sân khấu, sản xuất âm nhạc, phân chia line hát và xây dựng tổng thể tiết mục. Những màn trình diễn có sự góp mặt của Trang Pháp nhận được nhiều sự chú ý nhờ màu sắc riêng và sự đầu tư chỉn chu.

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn tạo dấu ấn với màn thay đổi hình ảnh mạnh mẽ, từ phong cách nữ tính, nhẹ nhàng sang cá tính và giàu năng lượng sân khấu. Sự đa năng giúp Trang Pháp trở thành một trong những gương mặt nổi bật sau chương trình.

Thời gian tới, Trang Pháp tiếp tục thử sức tại Đạp Gió phiên bản Trung Quốc. Chia sẻ về hành trình mới, nữ nghệ sĩ cho biết: "Mục tiêu lớn nhất của Trang lần này chính là vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê để chứng minh: Chỉ cần bạn đủ dũng khí, không có đỉnh núi nào là không thể chạm tới. Hành trình này chắc chắn sẽ đầy thử thách, nhưng Trang đã sẵn sàng!".

Trang Pháp xuất hiện nổi bật ở sự kiện mới nhất

Ảnh, clip: Đi soi sao đi