Trang Pháp - Nghệ sĩ Việt với hành trình đạp gió khiến mạng xã hội xứ Trung ‘bạo đỏ’

Hành trình đạp gió của Trang Pháp đã khép lại sau 88 ngày tại Trung Quốc. Nhiều khán giả phải thốt lên rằng năm nay Trang Pháp không chỉ đi “đạp gió”, mà phải là “đạp bão”, với nhiều khó khăn và bất lợi.

Tuy nhiên, điều đọng lại cuối cùng trong hành trình ấy là sự công nhận của khán giả cả hai nước trước cách cô đối diện với thử thách và áp lực. Cô luôn chọn cách văn minh, dịu dàng để đối thoại. Không một lời than vãn, mà chỉ dùng chính thực lực, sự chăm chỉ, cầu toàn để đáp trả bằng những sân khấu "bạo đỏ" mạng xã hội xứ Trung.

Bắt đầu từ con số 0, sau chỉ vỏn vẹn 88 ngày tại Trung Quốc, Trang Pháp trở thành nghệ sĩ Việt đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu:

- 3 lần đạt Top 1 hai bảng Weibo (bảng chung và giải trí)

- Đạt hơn 200 từ khóa hot search/ trending từ Việt tới Trung chỉ trong vòng 3 tháng, trong đó có gần 70 lần lên hot search Weibo

- Nghệ sĩ Việt lên Hotsearch trên mọi nền tảng MXH xứ Trung, "càn quét" Weibo, Douyin, Bilibili, Tiểu Hồng Thư, Kuaishou

- Đạt bạo đỏ hot search với hơn 15 triệu lượt đọc ngay trong đêm

- Cán mốc nửa tỷ view trên nền tảng MXH video ngắn lớn nhất Trung Quốc Douyin, và 230 triệu trên nền tảng Tiểu Hồng Thư dù mới chỉ xuất hiện 3 tháng

- Có 2 sân khấu "phong thần": DNA, Làm Sao Để Nói Tôi Không Yêu Em

- Nắm giữ các tiết mục nằm trong top các tiết mục hút view của chương trình trên các nền tảng: Đại nghệ thuật gia: cán mốc 1tr view Youtube nhanh nhất chương trình; DNA phá 4.86M views trong 24 giờ đầu trên Weibo, hiện tại đã vượt 10.1 views; Làm sao để nói tôi không yêu em cán mốc 1tr view chỉ trong 19h trên Bilibili.

Những con số trên đã khẳng định sức hút và độ ảnh hưởng của các tiết mục của cô. Điều này làm chúng ta liên tưởng tới "Chị ngả em nâng" năm đó, dù thua tại trường quay nhưng lại tạo nên một cơn sốt mạng xã hội. Và Trang Pháp đã tạo ra 3 sân khấu như vậy tại xứ Trung.

Thành công lớn nhất của Trang Pháp chính là sự công nhận của giám khảo, giám đốc âm nhạc, sân khấu, các chị đẹp và khán giả. Xuyên suốt chương trình, cô được khán giả đặt các biệt danh như "ACE toàn năng", "Đại ma vương", Pháp Thần"... Đây là điều không dễ đạt được tại xứ tỷ dân với vô vàn các nghệ sĩ tài năng.

Các chị đẹp ngay từ Công diễn 1 đã vote cô làm đội trưởng, điều không dễ có được khi là một nghệ sĩ Quốc tế mới chân ướt chân ráo tới và chưa có bất kỳ độ nhận diện nào. Khi không làm đội trưởng, cô lại được các đội trưởng liên tục "giành giật". Trong cuộc sống hàng ngày, cô được các chị đại khó tính khen là người có tri thức, có giáo dưỡng, được các chị em vô cùng yêu thương và hỗ trợ.

Nghệ sĩ toàn tài và niềm tự hào của người Việt

Điều ý nghĩa mà Trang Pháp làm được là thể hiện cho nước bạn thấy hình ảnh một nghệ sĩ Việt Nam toàn tài (sáng tác, hát, rap, nhảy, chơi nhạc cụ, lên ý tưởng dàn dựng sân khấu), tri thức (tốt nghiệp Đại Học Lyon 2, Pháp, nói được 4 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha), ngoại giao giỏi, sống tình cảm, thể lực tốt và mang mang tinh thần Việt Nam kiên cường trước mọi nghịch cảnh. Có thể nói, sự toàn diện của Trang Pháp là "của hiếm" ngay cả khi xét trên thị trường Quốc tế.

Trong suốt quá trình thi, dù có đối mặt với thử thách về sức khỏe, ngôn ngữ, sự tủi thân, cô cũng chưa từng than vãn, mà chinh phục tất cả với bản lĩnh và thực lực. Gặp bất lợi về điểm số nhưng cô vẫn luôn tìm cách giúp đỡ đồng đội tỏa sáng, chỉ đồng đội cách rap, cách hát… và tận hiến cho tiết mục chung của nhóm mà không hề toan tính cá nhân.

Từ một nghệ sĩ với độ nhận diện gần như bằng 0 khi bắt đầu, với vốn ngôn ngữ cũng bằng 0, chỉ sau vài tuần đã được khen phát âm tiếng Trung "gần như không phát hiện khẩu ngữ người nước ngoài", dù thời gian tập luyện mỗi bài hát chỉ vài ngày. Đó không phải ngẫu nhiên mà là sự cố gắng tới mức cực đoan, khi mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng. Trên mọi phương diện, Trang Pháp chưa bao giờ hời hợt, cô làm mọi việc với một tinh thần trách nhiệm cao và một ý chí kiên cường nhất.

Sau tất cả, thứ hạng và những tranh cãi sẽ có thể đi vào quên lãng, nhưng những sân khấu được dựng nên với sự tận hiến của cô mới là điều mà khán giả tiếp tục nhắc tới. Những điểm số trong hiện trường có thể khó hiểu, nhưng sự yêu thích của khán giả mới là thước đo đầy đủ cho sự thành công của một nghệ sĩ.

Tới hiện tại, khi nhắc tới Trang Pháp, khán giả Trung Quốc sẽ luôn tới đến hình ảnh đẹp về một nghệ sĩ Việt có tài năng, có tri thức và nhân cách đẹp. Một cô gái nhỏ bé dám vươn mình ra biển lớn dù đã thành công ở nơi mình sinh ra, đạp lên những áp lực và sự soi xét để mang âm nhạc và hình ảnh đẹp của nghệ sĩ Việt ra quốc tế.