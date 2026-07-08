Lộ đoạn clip 52 giây khiến netizen "quay xe" với Tăng Thanh Hà

Mọi thông tin liên quan đến Tăng Thanh Hà ở Hoàng Hậu Cuối Cùng đều gây chú ý.

Kể từ ngày xác nhận trở lại màn ảnh rộng với vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn phim ảnh. Sau hơn 13 năm vắng bóng, màn tái xuất của "ngọc nữ" vừa mang theo sự kỳ vọng rất lớn, vừa đi kèm không ít hoài nghi. Từ tạo hình, diễn xuất cho đến việc đóng cặp cùng Ma Ran Đô - nam diễn viên kém cô 11 tuổi mọi chi tiết đều liên tục được cư dân mạng mang ra bàn luận.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip hậu trường dài khoảng 52 giây ghi lại cảnh Tăng Thanh Hà quay hình cho Hoàng Hậu Cuối Cùng . Dù được quay từ khoảng cách khá xa, chất lượng hình ảnh không quá rõ nét và không có lời thoại, đoạn video vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trong clip, Tăng Thanh Hà xuất hiện trong tạo hình của Nam Phương Hoàng hậu. Không có những góc cận để phô diễn biểu cảm, nhưng chỉ qua dáng đi, phong thái, nữ diễn viên vẫn tạo cảm giác điềm tĩnh, nền nã và toát lên khí chất quyền quý. Dù chỉ là những khoảnh khắc hậu trường ngắn, nhiều người cho rằng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và chỉn chu của "ngọc nữ" trong lần trở lại sau hơn một thập kỷ.

Clip: Khoảnh khắc hậu trường của Tăng Thanh Hà trong Hoàng Hậu Cuối Cùng thu hút sự chú ý (Nguồn: @Lợi Trần)

Đoạn clip cũng tạo nên một cuộc thảo luận mới trên mạng xã hội. Nếu trước đây không ít ý kiến băn khoăn về việc liệu Tăng Thanh Hà có còn giữ được phong độ diễn xuất sau nhiều năm rời xa màn ảnh, thì sau khi xem những hình ảnh hậu trường này, nhiều cư dân mạng cho biết họ bắt đầu thay đổi góc nhìn. Không ít bình luận cho rằng còn quá sớm để đánh giá chỉ qua trailer hay một vài bức ảnh, và bộ phim hoàn chỉnh mới là câu trả lời chính xác nhất cho màn tái xuất của nữ diễn viên.

Tăng Thanh Hà xuất hiện thần thái trong một cảnh quay của phim Hoàng Hậu Cuối Cùng

Từng bước đi của Tăng Thanh Hà đều toát ra khí chất đặc biệt

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên dư luận có sự chuyển biến trong cách nhìn về vai diễn của Tăng Thanh Hà. Khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, cô từng vấp phải nhiều tranh luận liên quan đến tạo hình và sự chênh lệch tuổi tác với Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại. Tuy nhiên, càng về sau, qua các poster, teaser, trailer và những hình ảnh hậu trường được hé lộ, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên sở hữu thần thái khá phù hợp với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu, đồng thời bày tỏ sự tò mò về màn thể hiện của cô trên màn ảnh.

Sự trở lại của ngọc nữ gây bàn tán suốt những ngày qua

Theo kế hoạch, Hoàng Hậu Cuối Cùng sẽ ra rạp vào tháng 3/2027. Từ nay đến thời điểm phim chính thức công chiếu vẫn còn nhiều tháng, nhưng những hình ảnh đầu tiên đã đủ để hâm nóng sự chờ đợi dành cho màn trở lại của Tăng Thanh Hà. Sau 13 năm vắng bóng, khán giả không chỉ mong đợi được gặp lại "ngọc nữ" trên màn ảnh, mà còn kỳ vọng chứng kiến một phiên bản trưởng thành, nhiều trải nghiệm hơn của nữ diễn viên trong một trong những vai diễn được xem là thử thách nhất sự nghiệp.

Nghệ sĩ Hữu Châu nhận xét về thái độ của Tăng Thanh Hà khi cùng tham gia dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng: "Tôi biết cháu khi mới mười mấy tuổi. Sau này gần 30 năm mới làm việc cùng cháu trong dự án phim Hoàng Hậu Cuối Cùng của Bảo Nhân - Namcito đạo diễn. Cháu gần gũi, dễ thương, hòa đồng, lễ phép. Cái quan trọng là trong quá trình quay cháu cực kỳ tập trung, nghiêm túc và rất cẩn trọng. Hầu như cháu và tất cả đều rất kính tin với các bậc tiền nhân. Chúc mừng con trở lại. Mừng vui cùng con".

Clip: Trailer đầu tiên của phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng

Ảnh: FBNV