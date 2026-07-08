Taylor Swift và chồng bị chỉ trích

Taylor Swift và Travis Kelce đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì tổ chức hôn lễ xa hoa. Họ còn bị đưa ra so sánh với cặp đôi gây tranh cãi trước đó là tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez.

Vào ngày 3/7, Taylor Swift và Travis Kelce tổ chức đám cưới tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden (MSG) ở thành phố New York (Mỹ), trước sự chứng kiến của 1.000 khách mời.

Thông tin chi tiết bên trong sự kiện được ví là “đám cưới thế kỷ” đến nay vẫn được giữ kín như bưng. Người bên ngoài chỉ có cái nhìn thoáng qua từ công tác chuẩn bị hay một vài hé lộ từ dàn khách mời. Tuy nhiên, chỉ từng ấy thôi cũng đủ cảm nhận được độ xa hoa và chịu chi của cặp vợ chồng siêu sao. Nó hoành tráng đến mức nhiều khu vực của thành phố New York bị phong tỏa và hàng trăm sĩ quan cảnh sát được huy động để làm công tác an ninh.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đã qua nhưng dư âm vẫn còn. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh những lời ca tụng và sự tò mò, đám cưới của Taylor và Travis không tránh khỏi làn sóng chỉ trích. Nó bị đem ra so sánh với đám cưới ở Venice (Italy) của Jeff Bezos và Lauren Sanchez - từng bị kêu gọi tẩy chay vào năm 2025.

Cư dân mạng bình luận: “Jeff Bezos phong tỏa Venice vì đám cưới của mình. Taylor Swift cũng làm điều tương tự với khu Midtown của New York. Các tỷ phú không nên có quyền làm đảo lộn cả một thành phố chỉ vì ý thích cá nhân”, “Tôi không ghét bỏ gì Taylor Swift, nhưng có ai cảm thấy tất cả điều này hơi quá đà không? Chuyện này gần như giống Jeff Bezos vậy. Làm ơn đi, đó chỉ là đám cưới thôi, có phải Chúa tái thế đâu”, “Đám cưới của ai tệ hại hơn: Taylor Swift hay Jeff Bezos?”…

Nhiều người tin rằng đám cưới của Taylor và Travis có thể tiêu tốn tới 20 triệu USD, trong đó có hơn một triệu USD do người nộp thuế gánh. Khoản chi phí này đến từ việc huy động hàng trăm sĩ quan cảnh sát để đảm bảo an ninh và tuần tra quanh MSG.

Ảnh chụp vào chiều 3/7 cho thấy nhiều cảnh sát thành phố New York trong bộ cảnh phục ướt đẫm mồ hôi khi đứng gác gần khu vực MSG. Thời tiết lúc đó vào khoảng 100 độ F (~38 độ C).

Sal Lifrieri, từng có 20 năm phục vụ tại Sở Cảnh sát New York, trước đó lên án đôi vợ chồng nổi tiếng vì phong tỏa các con phố trung tâm vào dịp cuối tuần lễ Quốc khánh 4/7.

"Nguồn lực của thành phố vốn dĩ đã bị đẩy đến giới hạn rồi. Tôi không nghĩ họ nhận thức được tác động tiềm tàng mà họ sắp gây ra”, ông Lifrieri bức xúc.

Trước khi đám cưới diễn ra, Taylor và Travis quyên góp 26 triệu USD cho 20 tổ chức từ thiện. Trong mắt một bộ phận dư luận, con số này “cụ thể một cách bất thường”, làm dấy lên suy đoán nó trùng khớp với chi phí thực tế cho các hoạt động trong đám cưới của họ.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce bị so sánh với hôn lễ gây tranh cãi của tỷ phú Amazon. Ảnh: Reuters

Đám cưới được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng có thông tin cho rằng Taylor đã yêu cầu xây dựng cả "tòa lâu đài" kiên cố bên trong MSG. Đơn vị tổ chức cũng được cho là gom sạch hoa rum (calla lily) có trong thành phố.

Các ô cửa kính lớn của nhà thi đấu đa năng được che kín bởi rèm. Ê kíp thậm chí dựng lều đón khách nhằm ngăn công chúng nhìn thấy những ai có mặt ở đó. Bên ngoài địa điểm hướng dẫn khách mời có tấm biển có dựng tấm biển: “Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân, chuẩn bị sẵn các thiết bị", chứng tỏ những người tham dự bị buộc phải nộp lại điện thoại trước khi vào trong.

Giao thông thành phố bị đình trệ trong thời gian đón khách. Cảnh sát cấm báo chí tập trung gần địa điểm diễn ra, thậm chí đe dọa bắt giữ những ai không tuân thủ.

Cư dân mạng cũng mỉa mai đám cưới của Taylor và Travis vì dàn khách mời toàn gương mặt đình đám như Selena Gomez, Gigi Hadid, Brad Pitt, các cầu thủ thuộc câu lạc bộ Kansas City Chiefs của chú rể… Theo họ, sự kiện giống như buổi giao lưu mở rộng mối quan hệ xã hội, hơn là lễ kỷ niệm tình yêu vĩnh cửu.