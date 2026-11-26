Midu nói thẳng vị thế thiếu gia Minh Đạt trong gia đình.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Minh Đạt, Midu không chọn cách giữ kín hoàn toàn cuộc sống riêng tư như nhiều người đẹp khác. Trái lại, nữ diễn viên ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã. Từ một người khá kín tiếng, Minh Đạt cũng dần cởi mở hơn khi xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện lẫn trong cuộc sống thường ngày.

Mới đây, Midu tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai vai trò nhà đầu tư và sản xuất phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Tại sự kiện, nữ diễn viên có những chia sẻ đáng chú ý về công việc cũng như sự đồng hành của ông xã. Đặc biệt, khi nhắc đến vị thế và năng lực của chồng, Midu thẳng thắn cho biết: "Anh xã giỏi lắm, không thể nào vượt được. Có muốn vượt cũng không được. Thật ra thì anh xã chính là nguồn động lực, giúp đỡ mình cởi mở, khai phá rất là nhiều những cái về tư duy trong công việc, trong làm ăn và trong kinh doanh. Phải nói là nhờ có anh xã thì mình mới có nhiều cái nguồn cảm hứng hơn trong công việc".

Clip: Midu xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện công chiếu Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ

Không chỉ dành lời khen cho bạn đời, Midu còn tiết lộ bản thân đã có sự điều chỉnh trong định hướng sự nghiệp sau khi lập gia đình. Cô chia sẻ: "Và dĩ nhiên sự lựa chọn của mình cũng tôn trọng gia đình, từ khi Du lập gia đình thì gần như là Du không có nhận vai diễn, không có nhận phim nữa. Và Du bắt đầu nghiên cứu và tìm tòi ở những cái khâu nằm ở phía sau hậu trường để nó sẽ phù hợp hơn với mình".

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Không ít người nhận xét Midu khéo léo khi nhắc đến năng lực của chồng, đồng thời cho thấy sự trân trọng dành cho người bạn đời. Thay vì xem hôn nhân là rào cản, nữ diễn viên dường như đang tìm kiếm một hướng đi mới để vừa phát triển công việc, vừa cân bằng với cuộc sống gia đình.

Midu xuất hiện với vai trò nhà đầu tư, sản xuất phim điện ảnh

Hôn nhân viên mãn của Midu và thiếu gia Minh Đạt

Sau đám cưới vào tháng 6/2024, Midu và Minh Đạt ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Nữ diễn viên từng cho biết cả hai giống như những người bạn đời, luôn đồng hành, tôn trọng và ủng hộ đối phương trong công việc lẫn cuộc sống. Midu cũng từng tiết lộ vợ chồng cô có những điểm khác biệt thú vị về tính cách và thế mạnh. Trong khi Minh Đạt giỏi tính toán, tư duy logic thì cô lại thiên về nghệ thuật. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiên về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau".

Midu luôn dành nhưng lời hay ý đẹp khi nhắc đến doanh nhân Minh Đạt

Theo Midu, ông xã là người hướng nội và có nhiều điểm tương đồng với cô. Vì vậy, cả hai thường thích dành thời gian ở nhà, trò chuyện và chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Với nữ diễn viên, sự đồng điệu trong tính cách cũng như khả năng bù đắp những điểm thiếu sót cho nhau là điều quan trọng trong hôn nhân.

Dù mỗi người có công việc và lịch trình riêng, Midu và Minh Đạt vẫn duy trì sự đồng hành trong cuộc sống hằng ngày. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ trên du thuyền, cả hai đã trải qua hành trình tìm hiểu, yêu thương trước khi chính thức về chung một nhà. Những chia sẻ gần đây của Midu cho thấy cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên, đồng thời từng bước khám phá những vai trò mới trong sự nghiệp.

Vợ chồng Midu có hôn nhân rất viên mãn, hạnh phúc

Ngoài hoạt động showbiz Midu còn có vai trò là giảng viên đại học

Ảnh: FBNV