Khi tham gia sự kiện, Tóc Tiên luôn ghi điểm vì sự chỉn chu và thần thái tự tin.

Ngày 25/11, sự kiện tại Hà Nội quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt và quốc tế, trong đó có Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Chi Pu và nữ diễn viên Thái Lan Orm Kornnaphat. Khoảnh khắc hai mỹ nhân Tóc Tiên và Orm chung khung hình mới là điều khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú.

Xuất hiện tại sự kiện, Tóc Tiên lựa chọn thiết kế váy ôm sát tôn đường cong, kết hợp lối trang điểm sắc sảo, mang đến hình ảnh quyến rũ, thần thái tự tin trước ống kính. Trong khi đó, Orm Kornnaphat lại ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào. Nữ diễn viên Thái Lan diện trang phục thanh lịch, lối trang điểm nhẹ nhàng.

Tóc Tiên còn chia sẻ khoảnh khắc nâng ly cùng người đẹp Thái Lan trên story Instagram với dòng chú thích: "Such an exquisite view" (Tạm dịch: Một khung cảnh tuyệt vời). Hình ảnh cả hai thân thiết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của netizen.

Tóc Tiên lên đồ quyến rũ khi tham gia sự kiện được tổ chức ở Hà Nội.

Khoảnh khắc hai mỹ nhân Tóc Tiên và Orm chung khung hình mới là điều khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú.

Thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tục gây chú ý với những lần xuất hiện chỉn chu trên sân khấu và tại các sự kiện quốc tế. Trước đó, nữ ca sĩ từng đại diện Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026 với tiết mục "EM TIÊN". Trên sân khấu này, cô lựa chọn hình ảnh nổi bật, kết hợp cùng trang sức cầu kỳ, tiếp tục cho thấy sự đầu tư về mặt hình ảnh.

Hậu đổ vỡ, Tóc Tiên vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện tại nhiều sự kiện và tiếp tục theo đuổi phong cách thời trang cá tính, quyến rũ. Nữ ca sĩ cũng khá kín tiếng về đời sống riêng tư, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm hậu ly hôn.

Tóc Tiên vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện tại nhiều sự kiện hậu ly hôn. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên bắt đầu ca hát từ năm 13 tuổi, từng là gương mặt quen thuộc của các chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi. Sau thời gian sang Mỹ học tập và hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ trở về Việt Nam vào năm 2014, nhanh chóng tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất. Bên cạnh âm nhạc, cô còn thử sức với diễn xuất qua các phim Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Thanh Sói.

Về chuyện tình cảm, Tóc Tiên từng có mối tình kéo dài khoảng 10 năm với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia chương trình The Remix năm 2015, công khai tình cảm vào năm 2019 và tổ chức đám cưới riêng tư tại Đà Lạt vào tháng 2/2020.

Tuy nhiên, ngày 17/1/2026, Tóc Tiên xác nhận cô và Hoàng Touliver đã chính thức khép lại cuộc hôn nhân sau 6 năm chung sống. Cả hai cho biết quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc trò chuyện và mong muốn giữ sự tôn trọng dành cho nhau.