Phản ứng của Đen Vâu khi hội bạn Hoàng Thuỳ Linh công khai hộ khiến dân tình rôm rả.

Ngày 26/11, Hoàng Thuỳ Linh tổ chức buổi listening party giới thiệu album phòng thu Vol.5 - Thùy. Sự kiện thu hút đông đảo nghệ sĩ và bạn bè trong showbiz đến chúc mừng, ủng hộ. Nhiều gương mặt thân thiết như hội bạn "Gia Đình Văn Hóa" gồm Đông Nhi, Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh cũng có mặt, tạo nên không khí náo nhiệt.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn sự chú ý của khán giả không ai khác chính là Đen Vâu. Ngay từ thảm đỏ, nam rapper và Hoàng Thuỳ Linh đã có khoảnh khắc ôm nhau đầy tình cảm. Cả hai sau đó cùng di chuyển vào bên trong, tiếp tục có những tương tác thân thiết. Đáng chú ý, khi chương trình diễn ra, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh còn cùng thể hiện ca khúc chung nằm trong album mới của nữ ca sĩ. Màn kết hợp khiến khán giả thích thú, nhất là khi cả hai vốn hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh tương tác đáng yêu trên thảm đỏ

Không chỉ những khoảnh khắc bên nhau, phản ứng của Đen Vâu trước màn "đẩy thuyền" từ hội bạn "Gia Đình Văn Hóa" mới là chi tiết khiến dân tình bàn tán rôm rả. Trong phần giao lưu, Phạm Quỳnh Anh dành nhiều lời khen cho Hoàng Thuỳ Linh, đồng thời bất ngờ đặt câu hỏi đầy ẩn ý: "Trong đầu em chỉ có Màu Đen thôi đúng không?". Câu nói vừa có ý chơi chữ vừa nhắc thẳng đến nam rapper khiến cả khán phòng lập tức ồ lên thích thú.

Đứng trước màn trêu chọc của đàn chị, Đen Vâu ngồi ở xa vừa nghe chăm chú vừa cười mỉm. Nam rapper sau đó còn đưa hai tay tạo hình trái tim hướng về phía Hoàng Thùy Linh và hội bạn đang đứng. Hành động nhỏ nhưng đúng thời điểm này nhanh chóng lọt vào ống kính, khiến những người có mặt càng thêm phấn khích. Trong khi đó, Hoàng Thuỳ Linh có phần ấp úng trước câu hỏi bất ngờ của Phạm Quỳnh Anh, tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng chú ý.

Hội bạn Gia Đình Văn Hoá ra sức "đẩy thuyền" cho Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh

Phản ứng của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh trước câu nói úp mở của Phạm Quỳnh Anh

Từ năm 2023 đến nay, mạng xã hội liên tục rộ lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh từ chuyện đính hôn cho đến nghi vấn đã về chung một nhà.

Tháng 9 năm ngoái, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu từng khiến dân tình xôn xao khi cùng xuất hiện trong buổi gặp gỡ hội bạn thân do MC Vân Hugo chia sẻ. Trong bức ảnh tập thể, cả hai đứng sát cạnh nhau, tương tác đầy thoải mái. Hoàng Thuỳ Linh để lộ biểu cảm rạng rỡ, trong khi Đen Vâu cũng cười tươi, tạo cảm giác thân thiết khiến nhiều cư dân mạng nhận xét khung hình chẳng khác nào ảnh chụp của một cặp đôi.

Bức ảnh thân thiết của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh nhanh chóng được gỡ xuống

Đến dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng góp mặt trong một chương trình chào năm mới. Khác với những lần trước chỉ đăng tải ảnh riêng lẻ, Hoàng Thùy Linh bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường lẫn trên sân khấu có sự xuất hiện của Đen Vâu.

Trong những bức hình được đăng tải, Hoàng Thuỳ Linh dịu dàng trong tà áo dài cách tân, còn Đen Vâu lịch lãm với trang phục tông trầm. Cả hai thoải mái đứng cạnh nhau, liên tục xuất hiện trong cùng khung hình và có những khoảnh khắc tương tác tự nhiên. Đặc biệt, một số bức ảnh ghi lại cảnh cả hai cùng cầm phong bao lì xì đỏ, nở nụ cười tươi tắn khiến dân mạng không khỏi thích thú. Không chỉ dừng lại ở loạt hình ảnh chung hiếm hoi, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều hơn cả là dòng chú thích ngắn gọn mà Hoàng Thuỳ Linh đính kèm: "Vị Nhà" cùng biểu tượng trái tim.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh không công khai nhưng ai ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa cả hai

Dù nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì nghi vấn tình cảm, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh vẫn giữ thái độ kín tiếng, chưa từng chính thức xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ. Thế nhưng, thời gian gần đây, cả hai ngày càng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sân khấu âm nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện có sự góp mặt của hội bạn thân. Không ít lần, những tương tác tự nhiên, thoải mái cùng cách cả hai dành sự quan tâm cho đối phương lọt vào ống kính, tiếp tục khiến công chúng chú ý.

Hay mới nhất, khi Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu lần lượt ra sản phẩm mới thì cả hai liền có động thái chia sẻ về trang cá nhân như cách ủng hộ đối phương. Có thể thấy, dù chưa có lời xác nhận chính thức, sự đồng hành bền bỉ và tần suất xuất hiện bên nhau ngày càng nhiều của cả hai vẫn khiến không ít người tin rằng giữa họ tồn tại một mối quan hệ đặc biệt.