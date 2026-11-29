Sự biến mất của nữ diễn viên này khỏi thảm đen sự kiện gây bàn tán xôn xao.

Chiều 28/11, Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo đã diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực như Chi Pu, Bạch Lộc, Dương Tử, Ảnh hậu Châu Đông Vũ, Lưu Đào, Lý Nhược Đồng, Thành Nghị, Kai và Sehun (EXO), Mai Davika, PP Krit, Billkin, Minnie... Trong đó, Chi Pu là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt ở sự kiện.

Sau khi thảm đen kết thúc, sự biến mất của Mạnh Tử Nghĩa gây xôn xao. Trên khắp các nền tảng MXH, ai cũng thắc mắc lý do khiến mỹ nhân 9X này "bốc hơi" không dấu vết. Bởi lẽ, trước giờ G, Mạnh Tử Nghĩa đã tung 1 bộ ảnh hé lộ tạo hình cực đẹp, được kỳ vọng sẽ có màn xuất hiện nổi bật tại sự kiện.

Sau khi thảm đen Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo khép lại, sự vắng mặt bất ngờ của Mạnh Tử Nghĩa trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Sina.



Theo các nguồn tin tại hiện trường, người đẹp Cửu Trọng Tử đã đến địa điểm tổ chức từ khá sớm. Thế nhưng, sát giờ đi thảm đen, tình trạng cảm lạnh của Mạnh Tử Nghĩa đột ngột chuyển nặng. Do sức khỏe không đảm bảo, cô buộc phải bỏ ngang, xin rút khỏi danh sách nghệ sĩ tham gia thảm đen được phát sóng trực tiếp. Mặc dù gặp vấn đề thể chất, Mạnh Tử Nghĩa vẫn cố nán lại dự lễ trao giải diễn ra sau đó.

Trước thông tin này, đông đảo khán giả bày tỏ sự thông cảm, đồng thời không giấu được lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mạnh Tử Nghĩa. Nhiều người khuyên nữ diễn viên nên đặt sức khỏe lên hàng đầu, tranh thủ nghỉ ngơi và hồi phục thay vì cố gắng tham gia các hoạt động trong tình trạng thể chất không tốt.

Mạnh Tử Nghĩa ở hậu trường Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo. Clip: Weibo.

Nữ diễn viên bỏ ngang, không đi thảm đen sự kiện vì tình trạng cảm lạnh bất ngờ trở lạnh. Ảnh: Sina.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, từng giành được giải "Hoa khôi Bắc Ảnh", là người đẹp nhất giữa ngôi trường có hàng trăm mỹ nhân trong Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2019, thành công vang dội của bộ phim Trần Tình Lệnh giúp Mạnh Tử Nghĩa (vai Ôn Tình) nổi tiếng. Sau đó, cô góp mặt trong liên tiếp các tác phẩm như Anh Hùng Xạ Điêu, Tương Dạ, Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng, Trần Vụn Hương Phai... Dù chỉ đóng vai phụ, diễn xuất tự nhiên cũng giúp Mạnh Tử Nghĩa gây chú ý với công chúng. Thậm chí, ngoại hình và khả năng hóa thân vào nhân vật của cô còn lấn lướt nữ chính.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mạnh Tử Nghĩa chia sẻ rằng cô từng bị đoàn phim loại với lý do "quá xinh đẹp". "Ai đó có thể nói rằng năng lực của tôi không phù hợp với vai diễn này, hay tôi chưa đủ nổi tiếng để được đảm nhận vao diễn. Nhưng nếu ai đó nói rằng tôi quá xinh đẹp nên không thể diễn được, tôi sẽ cảm thấy chẳng lẽ việc tôi xinh đẹp cũng là có tội, là sai sao? Tôi nghĩ rằng nữ diễn viên nào trong showbiz cũng có ngoại hình đẹp, và tôi không hiểu tại sao tôi lại bị từ chối vì lý do này", người đẹp Trần Tình Lệnh nói.

Đến năm 2024, cô trở thành mỹ nhân cổ trang được săn đón bậc nhất Cbiz hiện tại sau thành công của tác phẩm Cửu Trọng Tử. Không chỉ vậy, cô còn có 2 năm liên tiếp (2024-2025) vào top mỹ nhân đẹp nhất, được khao khát nhất Trung Quốc.

Mạnh Tử Nghĩa từng giành được giải "Hoa khôi Bắc Ảnh", là người đẹp nhất giữa ngôi trường có hàng trăm mỹ nhân trong Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo, Sina