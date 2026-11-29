Trước đó, nam diễn viên khá kín tiếng khi chia sẻ về người bạn đời của mình.

Chiều 28/11, những hình ảnh trong lễ cưới của diễn viên Hữu Vi được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo thiệp mời được hé lộ, nam diễn viên tổ chức lễ thành hôn cùng bạn gái Hằng Nga tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Hôn lễ của Hữu Vi được tổ chức trong không gian thiên nhiên xanh mát, bao quanh bởi những hàng thông. Khu vực làm lễ được trang trí theo phong cách lãng mạn, với những tấm rèm trắng, ánh đèn vàng và các khung ảnh ghi lại hành trình tình yêu của cô dâu, chú rể. Buổi tiệc có sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết, mang đến không khí ấm cúng và riêng tư.

Hữu Vi dắt cô dâu của mình tiến về lễ đường

Trong ngày trọng đại, Hữu Vi diện bộ suit trắng lịch lãm, xuất hiện với diện mạo bảnh bao. Cô dâu Hằng Nga lựa chọn váy cưới trắng nữ tính, thanh lịch. Cả hai không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng xuất hiện trước quan khách. Một số khoảnh khắc được khách mời ghi lại còn cho thấy chú rể hào hứng giao lưu với mọi người, nắm tay cô dâu khiêu vũ và trao nhau những khoảnh khắc tình cảm ngay giữa lễ cưới.

Đáng chú ý, trong phần chia sẻ tại hôn lễ, Hữu Vi có những giây phút xúc động khi nói về ngày đặc biệt của mình. Hình ảnh nam diễn viên đứng trước quan khách, cầm micro và hướng ánh mắt về phía cô dâu khiến nhiều người thích thú. Những tràng pháo tay và lời chúc phúc từ bạn bè, người thân càng khiến không khí buổi lễ thêm ấm áp.

Không gian hôn lễ lãng mạn của cả hai có sự chứng kiến của gia đình và bạn bè

Hữu Vi nghẹn lại khi chia sẻ trong ngày trọng đại của mình

Thông tin Hữu Vi kết hôn khiến không ít khán giả bất ngờ bởi thời gian gần đây, nam diễn viên khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Một trong những điều khiến công chúng tò mò chính là danh tính của cô dâu Hằng Nga. Trước đó, Hữu Vi gần như không công khai hình ảnh hay chia sẻ nhiều về người bạn đời trên mạng xã hội. Vì vậy, những bức ảnh cưới được hé lộ trong ngày hôm nay trở thành hình ảnh hiếm hoi về người phụ nữ đồng hành cùng nam diễn viên.

Trong bộ ảnh cưới, Hữu Vi và Hằng Nga lựa chọn phong cách khá tự nhiên, phóng khoáng. Cả hai từng thực hiện bộ ảnh giữa khung cảnh núi non, đứng bên một chú ngựa đen với trang phục trắng đồng điệu. Ở những khung hình khác, cặp đôi diện trang phục đời thường, cùng tạo dáng bên căn nhà gỗ và khung cảnh thiên nhiên. Cô dâu sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, dịu dàng, có phong cách ăn mặc thanh lịch nhưng vẫn hiện đại.

Ảnh cưới của Hữu Vi và bạn gái được tiết lộ

Hữu Vi sinh năm 1992 tại Hà Nội, từng được biết đến là một trong những gương mặt người mẫu nam nổi bật của làng giải trí Việt. Năm 2014, anh giành danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Mister Global, đồng thời nhận giải phụ Á vương ảnh. Sở hữu gương mặt góc cạnh, chiều cao nổi bật cùng vóc dáng nam tính, Hữu Vi nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu và tạp chí thời trang chú ý.

Sau khi có được chỗ đứng trong lĩnh vực người mẫu, Hữu Vi lấn sân diễn xuất và tham gia nhiều dự án như Chiến Dịch Chống Ế, Điệp Vụ Chân Dài, Glee phiên bản Việt. Năm 2017, anh đảm nhận vai trò host The Face Vietnam mùa 2. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nam người mẫu vướng nhiều tranh luận về ngoại hình và phong cách xuất hiện trước công chúng.

Năm 2018, Hữu Vi tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Thượng sĩ Bảo Huy trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Hình ảnh nam quân nhân lạnh lùng, nam tính giúp anh phần nào lấy lại thiện cảm về ngoại hình. Sau đó, nam diễn viên có khoảng thời gian khá im ắng, không xuất hiện thường xuyên trong các dự án giải trí lớn.

Hữu Vi được nhiều người biết đến với vai trò người mẫu và từng có thành tích cao ở cuộc thi Nam vương