Một câu chuyện đã hơn chục năm nhưng khi nhắc đến Trấn Thành, nam diễn viên vẫn không thể quên và luôn biết ơn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hành trình Lê Dương Bảo Lâm tham gia Cười Xuyên Việt 2015 - cuộc thi từng giúp nam diễn viên giành ngôi vị quán quân và được đông đảo khán giả biết đến.

Đáng chú ý, trong đoạn video, khán giả nhắc lại lời nhận xét của Trấn Thành dành cho đàn em: "Dám nói rằng bạn đang mang thần thái của một ngôi sao". Nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào lời tiên tri về chặng đường làm nghề của Lê Dương Bảo Lâm, bởi sau nhiều năm, nam diễn viên thực sự trở thành gương mặt quen thuộc của showbiz Việt.

Đáng chú ý, chính Lê Dương Bảo Lâm cũng để lại bình luận dưới đoạn video, tiết lộ câu chuyện hậu trường khiến nhiều người bất ngờ. Nam diễn viên viết: "Anh hay ha. Diễm (biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm - PV) nhớ lúc này anh đã làm ngôi sao rồi. 12h đêm Diễm chờ anh trước cửa nhà ở quận 7. Anh đi show về anh tập cho Diễm cho đến sáng xong rồi sáng anh bắt đầu đi tiếp. Hai Thành".

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ việc được Trấn Thành tập dợt cho cách đây hơn chục năm trước

Có thể thấy Trấn Thành từng tâm huyết khi dành nhiều thời gian hướng dẫn Lê Dương Bảo Lâm trong những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Dù đã kết thúc lịch trình biểu diễn vào buổi tối, nam đạo diễn vẫn tranh thủ tập luyện cùng đàn em đến tận sáng hôm sau. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm kiên trì đứng chờ trước nhà đàn anh đến 12h đêm để được chỉ dạy thêm về nghề.

Câu chuyện khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi phía sau những màn tung hứng hài hước thường thấy trên truyền hình là một khoảng thời gian gắn bó, dìu dắt nhau từ những ngày đầu. Nhiều người cũng dành lời khen cho tinh thần ham học hỏi, chịu khó theo đuổi đam mê của nam diễn viên thời điểm chưa có chỗ đứng trong nghề.

Sau hơn chục năm, khi nhớ lại về Trấn Thành thì Lê Dương Bảo Lâm vẫn luôn biết ơn đàn anh

Mối quan hệ giữa Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm đã kéo dài nhiều năm, từ sự ngưỡng mộ của một đàn em dành cho người đi trước đến tình đồng nghiệp thân thiết. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn, Trấn Thành còn nhiều lần tạo cơ hội để Lê Dương Bảo Lâm góp mặt trong các dự án nghệ thuật của mình.

Nam diễn viên từng tham gia web-drama Hẻm Cụt, sau đó tiếp tục xuất hiện trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ với vai YouTuber. Đến Bộ Tứ Báo Thủ, Lê Dương Bảo Lâm còn góp mặt trong dàn cast chính, đánh dấu thêm một lần đồng hành cùng Trấn Thành trên màn ảnh rộng.



Lê Dương Bảo Lâm từng được Trấn Thành nhiều lần tin tưởng giao vai trong các dự án phim

Nói về Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm bộc bạch: "Việc anh Thành mời vai nào cũng đóng thì thật sự là như vậy. Từ đó đến giờ những dự án của anh Thành, vai nhỏ nhỏ xuất hiện 1, 2 phân đoạn, khi anh Thành cần thì đều có Lâm. Như phim Mai, có một vai streamer không có số phận gì cả, vô ngồi livestream thôi nhưng tôi vẫn tham gia. Lúc đó lịch trình của tôi cũng khá nhiều, tôi cũng tham gia nhiều chương trình lớn nhưng anh Thành cần thì đều có mặt của tôi. Vì đối với tôi, anh Thành là người hỗ trợ trên bước đường làm nghề của tôi rất nhiều, anh cần là có mặt của tôi.

Còn với vai này, không phải ai anh Thành cũng mời mà cần có khả năng. 3, 4 phim của anh Thành, có phim nào anh mời tôi một vai đàng hoàng đâu, vì trước đây tôi không hợp. Còn với tôi, chỉ cần anh Thành cần là có mặt. Ví dụ khi livestream, anh không cần nhưng tôi vẫn qua phụ. Hai anh em cùng live cạnh phòng nhau, tôi live xong rồi mà thấy anh Thành đang live bên đó, tôi cũng qua hỗ trợ anh một chút, hỗ trợ qua lại, chỉ cần anh Thành cần là có mặt tôi".

Lê Dương Bảo Lâm từng thẳng thắn chia sẻ chỉ cần Trấn Thành cần là sẽ có mặt

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