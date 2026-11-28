Lê Dương Bảo Lâm quyết định làm 1 việc theo yêu cầu của netizen.

Từ sau khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, độ nhận diện của Lê Dương Bảo Lâm ngày càng tăng cao. Nam diễn viên nhận được nhiều tình cảm từ công chúng, thậm chí từng tổ chức fanmeeting thu hút hàng nghìn người tham dự trong 2 ngày. Sự kiện khi đó còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt đến ủng hộ, góp vui, tạo nên không khí náo nhiệt.

Thời gian gần đây, trên Threads xuất hiện nhiều bài đăng manifest, mong Lê Dương Bảo Lâm tổ chức thêm một buổi fanmeeting tương tự. Trước đó, nam diễn viên từng hài hước chia sẻ rằng mình đã dùng "hết phước", khó có thể thực hiện thêm sự kiện. Tuy nhiên, mới đây, ông xã Quỳnh Quỳnh bất ngờ mang đến tin vui khi xác nhận fanmeeting sẽ chính thức trở lại vào tháng 12.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm thông báo: "Fanmeeting chính thức come back. Lần này Diễm quyết định chơi lớn làm tour luôn. Lê Dương Bảo Lâm chắc chắn sẽ bán hết. Tháng 12, coming soon".

Lê Dương cho biết sắp tổ chức sự kiện fanmeeting vào tháng 12 tới

Lê Dương Bảo Lâm hiện là một trong những sao nam có độ phủ sóng mạnh trên truyền hình lẫn mạng xã hội. Tên tuổi của anh được đông đảo khán giả biết đến hơn sau khi tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Chính nam diễn viên cũng từng thừa nhận đây là bước ngoặt quan trọng, giúp hình ảnh của mình thay đổi và nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.

Trước đây, Lê Dương Bảo Lâm từng bật khóc khi chia sẻ về hành trình tham gia 2 Ngày 1 Đêm. Anh bày tỏ sự biết ơn với nhà sản xuất vì đã trao cho mình cơ hội góp mặt trong chương trình. Nam diễn viên từng tâm sự: “Ở những gameshow khác, khoảng 60% bình luận là chửi em, còn ở 2 Ngày 1 Đêm, khán giả thương em nhiều lắm, không ai chửi em hết”. Anh cũng cho biết luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức, bất kể mệt mỏi ra sao, bởi chương trình đã mang đến cho mình cơ hội quý giá.

Ở 2 hôm fanmeeting trước đó, Lê Dương Bảo Lâm gây choáng khi mời đến hàng chục nghệ sĩ Việt

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Anh từng múa lửa, diễn xiếc, đóng MV và tham gia các sân khấu nhỏ. Năm 2015, nam diễn viên giành Quán quân Cười Xuyên Việt, mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Dù vậy, hành trình tiến vào showbiz của anh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có giai đoạn, Lê Dương Bảo Lâm gần như không được các chương trình hay sân khấu lớn mời gọi, phải chuyển sang livestream bán hàng cùng vợ con và dần được biết đến với biệt danh "Thánh livestream".

Thời điểm đó, nam diễn viên cũng từng vướng không ít tranh luận vì cách phản ứng khá gay gắt trước những ý kiến trái chiều. Nhìn lại quãng thời gian này, chính anh thừa nhận bản thân từng nóng tính, thường xuyên "đốp chát" trên mạng xã hội. Lê Dương Bảo Lâm từng kể: "Lúc đó trong nghề không ai mời tôi. Tôi cứ tập trung livestream lo cho vợ con đến mức phiền người ta. Sau đó tôi bị phản ứng và 'đốp chát' lại".

Lê Dương Bảo Lâm có nhiều năm làm nghề, vượt qua nhiều thăng trầm để có vị trí như hiện tại

Một biến cố khiến nam diễn viên thay đổi là thời điểm tài khoản Facebook bị chặn. Khi công việc biểu diễn không có nhiều cơ hội, livestream lại là nguồn thu nhập chính nhưng cũng gặp vấn đề, anh bắt đầu nhìn nhận lại cách hoạt động trên mạng xã hội. Sau giai đoạn đó, Lê Dương Bảo Lâm cho biết bản thân học cách tiết chế, sống chậm và trưởng thành hơn. "Khoảng 2 năm nay, khi tôi nhẹ nhàng lại thì thấy cuộc sống thoải mái hơn", anh chia sẻ.

Nam diễn viên cũng có mái ấm hạnh phúc bên vợ và 3 con

Ảnh: FBNV