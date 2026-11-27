Trong ngày đặc biệt của Running Man Vietnam mùa 4, Trấn Thành xin phép vắng mặt.

Tối 26/11, dàn cast Running Man Vietnam mùa 4 cùng nhiều khách mời đã có mặt tại sự kiện công chiếu đặc biệt, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Quang Trung, Lê Nhân, Anh Tú Atus... đồng loạt đổ bộ thảm đỏ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt trong ngày hội ngộ của Gia tộc R.

Ngay từ khi xuất hiện, Ninh Dương Lan Ngọc đã thu hút ánh nhìn với diện mạo trẻ trung, năng động. Nữ diễn viên diện áo ôm sát kết hợp quần jeans, khéo léo khoe vòng eo thon gọn. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát gây chú ý với chiếc áo tank top sát nách, để lộ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Những gương mặt quen thuộc như Quang Tuấn, Quang Trung, Lê Nhân và Anh Tú Atus cũng góp mặt, cùng nhau khuấy động không khí sự kiện.

Sự hội ngộ của các thành viên sau hành trình đồng hành tại Running Man Vietnam mùa 4 mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Không chỉ là dịp gặp gỡ, buổi công chiếu còn đánh dấu chặng đường đáng nhớ của Gia tộc R trước khán giả. Tại sự kiện, dàn cast còn cùng nhau biểu diễn ca khúc Đi Về Nhà, tạo nên khoảnh khắc gần gũi và đầy cảm xúc.

Dàn cast Running Man Vietnam đổ bộ buổi công chiếu tập đặc biệt

Một trong những nhân vật chiếm spotlight tại thảm đỏ là Quân A.P khi xuất hiện cùng Lê Khanh. Cả hai lựa chọn trang phục có tông nhẹ nhàng, đồng điệu. Lê Khanh diện áo cardigan hồng nữ tính, đeo kính với vẻ ngoài ngọt ngào, trong khi Quân A.P cũng xuất hiện với visual điển trai. Cặp đôi thoải mái sánh bước, tương tác và giao lưu tại sự kiện.

Những biểu cảm có phần ngại ngùng khi trở thành tâm điểm chú ý cùng các khoảnh khắc tương tác tự nhiên của cả hai khiến người hâm mộ thích thú. Trước đó, Quân A.P và Lê Khanh đã có màn công khai chuyện tình cảm trên sóng Running Man Vietnam, sau 14 năm gắn bó từ thời học sinh.

Tại buổi giao lưu, Lê Khanh còn tiết lộ về cách chăm sóc chồng sau những ngày ghi hình vất vả. Cô cho biết thường massage, chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho Quân A.P. Nam ca sĩ cũng được bà xã chăm sóc chu đáo trong cuộc sống thường ngày. Câu chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ của cặp đôi tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả quan tâm, nhất là sau khi Quân A.P tiết lộ cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới.

Quân A.P và Lê Khanh đẹp đôi tại sự kiện

Trái ngược với không khí hội ngộ của các thành viên, Trấn Thành lại không thể góp mặt tại sự kiện lần này. Trên trang cá nhân, nam đạo diễn đăng tải lời nhắn gửi đến đại gia đình Running Man Vietnam: "Cả nhà Run thông cảm cho Hai nha! Hai phải đi mưu sinh bên Mỹ làm MC concert Say Hi. Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi. Chúc bộ phim thành công vang dội siêu hot ngoài rạp luôn nhé! Yêu cả nhà!".

Cách xưng hô thân mật cùng lời nhắn hài hước của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù không thể trực tiếp hội ngộ các đồng nghiệp, nam nghệ sĩ vẫn dành sự quan tâm và gửi lời chúc đến bộ phim. Sự vắng mặt của anh cũng khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi Trấn Thành là một trong những thành viên chủ chốt của Gia tộc R.

Trong Running Man Vietnam mùa 4, Trấn Thành đảm nhận vai trò một trong 7 thành viên chính. Với kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình giải trí, khả năng ứng biến nhanh nhạy cùng lối tung hứng hài hước, nam đạo diễn thường xuyên tạo ra những màn đối đáp thú vị, góp phần kết nối các thành viên và mang đến tiếng cười cho khán giả. Ở những thử thách đòi hỏi chiến thuật lẫn thể lực, Trấn Thành cũng nhiều lần trở thành nhân tố đáng chú ý của cuộc chơi.