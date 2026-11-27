Trịnh Sảng khóc hết nước mắt trong buổi livestream.

Ngày 27/11, tờ Sohu đưa tin Trịnh Sảng vừa gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi mở livestream khóc lóc, bày tỏ sự hối hận về sai lầm nhờ người mang thai hộ năm xưa. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài giải thích rằng ngày trước quyết định ra nước ngoài nhờ người mang thai hộ chỉ vì muốn có con nối dõi, nhưng bản thân lại rất sợ hãi với việc thiết lập một mối quan hệ thân mật với các con. "Tôi sợ con sẽ phụ thuộc vào tôi. Tôi cũng sợ mình sẽ phụ thuộc vào con. Tôi sợ đến một ngày nào đó, tình cảm của mình dành cho con bỗng nhiên biến mất", Trịnh Sảng nói.

Trịnh Sảng cho biết cô là người nhạy cảm, bi quan và luôn sống trong cảm giác bất an. Vào khoảng thời gian này của năm ngoái, cô được chẩn đoán bị trầm cảm nặng, liên tục tự trách bản thân rằng tại sao mình làm gì cũng đều là sai lầm. Theo Trịnh Sảng, chứng trầm cảm của cô đã lại tái phát nghiêm trọng trong vài ngày gần đây, khiến tâm trạng rất nặng nề. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn tích cực điều trị tâm lý ở bệnh viện với mong muốn vấn đề tâm lý được cải thiện, bản thân lạc quan hơn.

Trịnh Sảng lên mạng khóc lóc gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, những chia sẻ của Trịnh Sảng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm, cho rằng nữ diễn viên vẫn chứng nào tật nấy, liên tục nói dài dòng, lan man nhưng rốt cuộc chẳng truyền tải được thông điệp rõ ràng, khiến người nghe khó lòng hiểu được cô thực sự muốn nói gì chia sẻ về bệnh tình hay giải thích những scandal trong quá khứ.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả còn mỉa mai rằng điều khiến Trịnh Sảng hối hận có lẽ không nằm ở quyết định nhờ mang thai hộ và bỏ rơi con cái năm xưa, mà là việc cô đã đánh mất cơ hội kiếm tiền và sự nghiệp trong giới giải trí. Nhiều người cũng cho rằng nữ diễn viên vẫn còn may mắn hơn không ít người khi liên tiếp vướng vào những bê bối nghiêm trọng như trốn thuế, vứt bỏ con cái... nhưng đến nay, hình phạt lớn nhất mà cô phải đối mặt chỉ là bị phong sát sự nghiệp. Chẳng những vậy, trong khi những khoản nợ thuế và tiền bồi thường tổn thất cho các đối tác vẫn chưa được giải quyết triệt để, Trịnh Sảng đã trốn ra nước ngoài sinh sống suốt nhiều năm.

Khán giả không đồng cảm với Trịnh Sảng vì cô đã trốn ra nước ngoài sống, không trả nợ để mặc đối tác gánh thiệt hại sau bê bối. Ảnh: Sina.

Năm 2021, nữ diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng vướng bê bối mang thai hộ, bỏ rơi con và trốn thuế, khiến cô bị phong sát toàn diện, bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có vết nhơ và phải gánh khoản nợ khổng lồ. Các hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên cũng hoàn toàn đình trệ, cô gần như biến mất khỏi màn ảnh suốt 5 năm qua.

Vào năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Trịnh Sảng - Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả 2 sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163

Đến năm 2024, Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ. Cô chấp nhận làm người tình và sinh con cho vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, không có công ăn việc làm, lại thêm việc bị các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Diệp Diên Vỹ nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bị bắt giam. Các nguồn tin cho biết Trịnh Sảng còn đang mắc nợ các đối tác khoảng 120 triệu NDT (474 tỷ đồng). Do dây dưa không trả, cô đã bị liệt vào danh sách thất tín ở quê nhà. Điều này khiến Trịnh Sảng 5 năm qua không dám trở về Trung Quốc. Cha mẹ cô muốn thăm con chỉ có thể lặn lội sang Mỹ.

Theo nguồn tin trong giới, Trịnh Sảng chấp nhận là nhân tình của Diệp Diên Vỹ (áo trắng) với điều kiện đại gia này phải chăm lo cho cuộc sống, đồng thời bảo vệ cô trước sự truy đuổi và lăm le trả thù của các chủ nợ. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu