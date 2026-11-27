Đến cả mẹ Kim Kardashian bình thường vốn bản lĩnh cũng đã òa khóc nức nở khi tận mắt chứng kiến gương mặt con gái mình sau ca thẩm mỹ tại Hàn.

Sáng 27/11, tờ Pagesix cho hay, em gái Kim Kardashian - Khloe Kardashian và nữ diễn viên La La Anthony vừa cùng xuất hiện trên podcast Khloe in Wonder Land. Tại đây, Khloe bất ngờ cho biết cô và Kim đã bị biến dạng mặt khi thực hiện 1 liệu trình làm đẹp tại Hàn Quốc. Được biết, cả La La Anthony cũng góp mặt trong chuyến đi lần đó.

Khloe nhớ lại trải nghiệm không thể nào quên: “Chị Kim và tôi trở về với khuôn mặt biến dạng, còn La La Anthony thì lại xinh đẹp rạng rỡ, mà chuyến bay về lại càng khiến tình hình tệ hơn. Trông chị Kim chẳng khác nào nhân vật Stewie trong phim hoạt hình Family Guy”.

Kim Kardashian và em gái đã bị biến dạng mặt sau khi tới Hàn làm đẹp (Ảnh mang tính chất minh họa). Ảnh: People

Người bạn thân vừa dứt lời, La La Anthony tiết lộ thêm rằng cả Kim lẫn Khloe phải ở lì trong phòng suốt chuyến đi Hàn Quốc vì ngoại hình lúc đó đã khiến cho họ không dám bước chân ra khỏi khách sạn. Khloe giải thích thêm: “Ngay ngày đầu tiên, mặt mũi chúng tôi đã ‘toang’ rồi, thế là đành ngồi yên trong phòng khách sạn thôi chứ biết sao giờ”.

Đồng thời, Khloe gây bất ngờ khi chia sẻ về những liệu trình làm đẹp mà chị em cô đã thực hiện ở Hàn: “Thật sự chúng tôi cũng không biết bản thân đã làm những gì đâu, vì lúc đó chỉ biết tin tưởng bác sĩ thôi. Dù có phiên dịch viên ở đó và chúng tôi cũng gật đầu đồng ý kiểu ‘Vâng, được đấy. Hoàn hảo lắm’ nhưng đến khi nằm lên giường thực hiện xong thì lại rơi vào trạng thái kiểu ‘Ủa? Đây có đúng là thứ mình đã đồng ý làm không vậy?’ trong hoang mang”.

Những chia sẻ của Khloe đã khiến cho cả MXH xôn xao. Ảnh: Pagesix

Thậm chí, mẹ Kim Kardashian - Kris Jenner bình thường vốn rất bản lĩnh cũng đã bật khóc nức nở khi tận mắt thấy khuôn mặt con gái mình sau ca thẩm mỹ tại Hàn và ngay lập tức hỏi liệu có phải dung mạo của cô đã bị phá hỏng vĩnh viễn rồi hay không.

May mắn thay, theo thời gian, gương mặt của Kim lẫn Khloe cũng đã trở lại bình thường và ca thẩm mỹ cũng không để lại di chứng lâu dài nào trên gương mặt 2 chị em họ.

Còn nhớ hồi tháng 8 năm ngoái, Kim từng ghi lại cảnh bản thân thực hiện các liệu trình làm đẹp tại Hàn Quốc, chuyến đi khi ấy còn có chuyên gia làm đẹp Vanessa Lee đi cùng.

Vanessa Lee lúc đó cũng đã hé lộ mục đích của Kim khi tới Hàn làm đẹp: “Tôi đã trực tiếp trải nghiệm nhiều công nghệ thẩm mỹ chuyên sâu để đánh giá tiềm năng ứng dụng cho khách hàng của mình, trong khi Kim tranh thủ tìm hiểu thêm về ngành làm đẹp cũng như định hướng kinh doanh cho thương hiệu Skims”.

Hiện không rõ chính xác nhóm của Kim khi ấy đã thử những liệu trình làm đẹp nào. Được biết, trong 1 bức ảnh gương mặt do đích thân Kim chia sẻ trên Instagram vào thời điểm đó, phần lông mày và đường chân tóc của cô được dán băng dính bảo vệ và động thái này được cho là để che chắn trong quá trình bắn laser. Trong 1 bức ảnh khác, chuyên viên đang tiêm 1 loại dung dịch sẫm màu vào cánh tay của Kim.

Chị em Kim hào hứng trước ca thẩm mỹ, ai dè làm xong cả 2 mới ngớ người. Ảnh: X

Kim Kardashian sinh năm 1980 tại Los Angeles. Bố cô là người gốc Mỹ, mẹ cô - bà Kris Jenner mang dòng máu pha trộn Hà Lan, Anh, Ireland và Scotland. Khi Kim còn nhỏ, gia đình cô đã khá giả nhưng chưa hề nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp trung học, người đẹp theo đuổi công việc stylist và làm trợ lý cho Paris Hilton. Kim từng thú nhận, tiểu thư tài sắc nhà Hilton chính là người mở cánh cửa giúp cô bước chân vào showbiz.

Năm 2007, Kim Kardashian bị lộ băng sex với bạn trai cũ là rapper Ray J. Trong khi nhiều người lụn bại sự nghiệp vì scandal kiểu này, Kim đã “biến đau thương” thành thời cơ. Tận dụng lúc tên tuổi đang nổi như cồn, cô và gia đình sản xuất show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Chương trình về cuộc sống hàng ngày của các thành viên nhà Kardashian ăn khách ngoài mong đợi và đã thu hút người xem trong suốt nhiều năm. Kim với sự nóng bỏng, nhạy bén và thông minh, hiện trở thành ngôi sao truyền hình thực tế hot nhất nước Mỹ, đồng thời là 1 doanh nhân, người mẫu thành đạt và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Kim cùng chị em mình gặt hái được nhiều thành công đáng nể ở showbiz. Ảnh: People

Nguồn: Pagesix