Để có tiền trang trải cuộc sống, cô đã sớm tự lập và làm nhiều công việc khác nhau.

Trình Mỹ Duyên sinh năm 1995, quê Tuyên Quang. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp, hoạt động với vai trò người mẫu và theo học ngành Sư phạm Tiểu học tại Đại học Tân Trào. Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài dịu dàng của người đẹp là tuổi thơ gắn với những công việc lao động chân tay. Trình Mỹ Duyên từng kể gia đình cô sống ở vùng núi, không phải khu vực trung tâm thành phố. Từ nhỏ, cô đã có ý thức tự kiếm tiền vì không muốn phụ thuộc vào bố mẹ.

Thời còn học cấp 3, Mỹ Duyên cùng nhóm bạn trong xóm đi chặt củi thuê để bán, lấy bông chít trong rừng mang về bán cho những người làm chổi. Có những ngày, cả nhóm phải đi từ đồi này sang đồi khác, làm việc từ sáng đến chiều. Khi có người thuê, cô cũng nhận công việc cắt cam. Mỗi ngày làm thuê, số tiền cô kiếm được vào khoảng 100.000 đồng.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp, hoạt động với vai trò người mẫu và theo học ngành Sư phạm Tiểu học tại Đại học Tân Trào. Ảnh: FBNV

Từ nhỏ, cô đã có ý thức tự kiếm tiền vì không muốn phụ thuộc vào bố mẹ. Ảnh: FBNV

Khi chuyển vào TP.HCM lập nghiệp, hành trình tự lập của Mỹ Duyên tiếp tục với nhiều công việc khác nhau. Cô từng làm nhân viên phục vụ quán nước, sau đó làm nhân viên bán hàng tại tiệm vàng để có tiền trang trải cuộc sống. Người đẹp cho biết bản thân không muốn phụ thuộc kinh tế vào gia đình, đồng thời muốn chứng minh lựa chọn theo đuổi nghệ thuật của mình là đúng đắn.

Con đường đến với showbiz của Trình Mỹ Duyên cũng không hoàn toàn thuận lợi. Ban đầu, cô từng dự định theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nhưng gia đình không muốn con gái đi xa và lo cô sẽ gặp nhiều vất vả. Cuối cùng, Mỹ Duyên lựa chọn ngành Sư phạm Tiểu học theo định hướng của bố mẹ.

Khi chuyển vào TP.HCM lập nghiệp, cô từng làm nhân viên phục vụ quán nước, sau đó làm nhân viên bán hàng tại tiệm vàng. Ảnh: FBNV

Trong những năm học đại học, cô vẫn nuôi mong muốn hoạt động nghệ thuật. Khi gần tốt nghiệp, Mỹ Duyên quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng không nói với gia đình, thậm chí giấu cả thầy cô. Chỉ đến khi lọt vào vòng bán kết và cần đến Nha Trang tham gia cuộc thi trong khoảng một tháng, cô mới thông báo với bố mẹ.

Ban đầu, gia đình không đồng ý vì lo ngại chuyện đi xa và chi phí dự thi. Mỹ Duyên phải kiên trì thuyết phục, đồng thời nhờ họ hàng nói giúp để bố mẹ yên tâm. Sau cùng, cô được gia đình chấp thuận. Tại cuộc thi năm đó, người đẹp giành danh hiệu Người đẹp Áo dài.

Sau cuộc thi, Mỹ Duyên vẫn trở về hoàn thành việc học và tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học. Cô từng có khoảng ba tháng thực tập, trải nghiệm công việc đứng lớp trước khi quyết định chuyển hướng sang người mẫu và diễn xuất.

Mỹ Duyên giấu gia đình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: FBNV

Cơ duyên điện ảnh đến với Mỹ Duyên khi cô tình cờ gặp đạo diễn Mai Thu Huyền tại một sự kiện ra mắt phim và được mời thử vai. Sau quá trình casting, cô được lựa chọn đảm nhận vai Thúy Kiều trong phim điện ảnh Kiều, ra mắt năm 2021. Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của người đẹp. Để chuẩn bị cho nhân vật, cô dành hơn ba tháng học diễn xuất, thoại từ và đàn.

Sau dấu mốc này, Trình Mỹ Duyên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Đừng nói khi yêu, Mặt trời mùa đông, Mình yêu nhau bình yên thôi, Mẹ biển và Tiểu tam không có lỗi?. Năm 2026, cô gây chú ý khi đảm nhận vai cô giáo Sinh trong phim Mùa hè năm ấy.

Sau vai diễn đầu tiên vào năm 2021, cô liên tiếp góp mặt trong các dự án phim như Đừng nói khi yêu, Mặt trời mùa đông, Mình yêu nhau bình yên thôi... Ảnh: FBNV