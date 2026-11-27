Lee Do Hyun nhanh chóng bận rộn sau khi chia tay bạn gái 3 năm 7 tháng Lim Ji Yeon.

Sau thông báo chia tay Lim Ji Yeon, Lee Do Hyun đã vội vã quay trở lại công việc. Vào ngày 26/11, anh đã cùng Han So Hee dự sự kiện khai trương thương hiệu thời trang cả 2 cùng làm đại sứ tại Manila, Philippines.

Xuất hiện tại sự kiện, Lee Do Hyun rất chuyên nghiệp nhưng thần sắc, ánh mắt anh vẫn phảng phất nét buồn rầu. Sự đối lập này càng rõ khi đặt bên Han So Hee tươi tắn, nổi bật với nhan sắc xinh đẹp và mái tóc vàng rực rỡ. Dù vậy, bộ đôi này vẫn vui vẻ dẫn dắt sự kiện, Lee Do Hyun còn ghi điểm với khoảnh khắc cởi áo khoác để che chắn cho Han So Hee trước ống kính máy quay.

Lee Do Hyun và Han So Hee trong sự kiện khai trương tại Manila, Philippines. Ảnh: X

Lee Do Hyun xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp. Ảnh: X

Dù vậy, ở anh vẫn phảng phất nét buồn bã, mệt mỏi. Ảnh: X

Sự đối lập này càng rõ hơn khi đặt cạnh Han So Hee. Ảnh: X

Nữ diễn viên xinh đẹp, nổi bật phát sáng. Ảnh: X

Bộ đôi diễn viên vui vẻ dẫn dắt sự kiện. Ảnh: X

Lee Do Hyun còn ghi điểm với khoảnh khắc cởi áo khoác để che chắn cho Han So Hee trước ống kính máy quay. Clip: X

Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon nên duyên từ bộ phim The Glory dù không đóng vai tình nhân. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023. Họ nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon.

Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon nên duyên dù thuộc 2 chiến tuyến trong The Glory. Ảnh: X

Thậm chí, họ còn vượt qua được giai đoạn yêu xa khi Lee Do Hyun nhập ngũ. Đúng ngày mùng 1 Tết năm nay, Lim Ji Yeon đã nhấn nút theo dõi tài khoản của 1 wedding planner (người lên kế hoạch đám cưới) nổi tiếng. Đây được động thái cho thấy cặp đôi The Glory chuẩn bị về chung một nhà, nhưng đáng tiếc đến nay họ đã chia tay.

Tại Baeksang năm ngoái, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ suốt thời gian qua, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau. Chỉ mới hồi tháng 7, 2 nghệ sĩ vẫn còn được được bắt gặp hẹn hò vô cùng tình tứ ở sân golf. Chính vì vậy, người hâm mộ không khỏi "khóc ròng" tiếc nuối khi chuyện tình đẹp tan vỡ.

Chỉ mới hồi tháng 7, 2 nghệ sĩ vẫn còn được được bắt gặp hẹn hò vô cùng tình tứ ở sân golf. Ảnh: X

Nguồn: X







