Hậu Hoàng cho biết cô đã khóc không ngừng từ khi biết tin bị bệnh.

Mới đây, Hậu Hoàng khiến cộng đồng mạng bất ngờ và lo lắng khi chia sẻ thông tin bản thân mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết cô đã khóc rất nhiều kể từ khi phát hiện bệnh, đồng thời mong muốn có đủ mạnh mẽ để bước vào hành trình phía trước. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm, cùng hàng loạt lời hỏi thăm và động viên từ khán giả, bạn bè, đồng nghiệp.

Trong chia sẻ mới nhất, Hậu Hoàng cũng tiết lộ thời điểm cô phát hiện bệnh. Cô viết: "Tui mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người tui cũng khóc rất nhiều. Cố lên nha Thuý Hậu ơi". Những dòng tâm sự chân thật của nữ YouTuber khiến nhiều người xót xa. Không ít khán giả gửi lời động viên, mong cô giữ tinh thần lạc quan, có thêm sức mạnh để đối diện với giai đoạn khó khăn này.

Hậu Hoàng gây lo lắng khi cho biết đang điều trị bệnh ung thư máu

Cô chỉ vừa phát hiện bệnh 2 ngày, đang trong tình trạng khóc và suy sụp

Tối 26/11, Dương Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh đã trực tiếp đến bệnh viện thăm Hậu Hoàng. Trong khoảnh khắc được đăng tải, nữ YouTuber để lộ đôi mắt sưng sau khi khóc nhiều. Ngồi bên cạnh đàn em, Dương Hoàng Yến gửi lời nhắn nhủ đầy tình cảm: "Chị sẽ luôn bên em gái, phải mạnh mẽ vượt qua vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau ở phía trước nhé!".

Bên cạnh Dương Hoàng Yến, nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Hoà Minzy, Đức Phúc, Minh Hằng, Ái Phương... cũng để lại lời động viên, mong Hậu Hoàng sớm vượt qua bệnh tật. Sự quan tâm từ đồng nghiệp và người hâm mộ phần nào cho thấy tình cảm mà Hậu Hoàng nhận được sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dương Hoàng Yến trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi Hậu Hoàng

Đồng Ánh Quỳnh động viên người bạn thân thiết

Dàn sao gửi những điều tốt đẹp, động viên tinh thần cho Hậu Hoàng

Ái Phương động viên Hậu Hoàng

Minh Hằng lặng người khi hay tin

Hậu Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Thuý Hậu, sinh năm 1995. Cô được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh "Thánh nữ nhạc chế" nhờ những video có nội dung hài hước, gần gũi và cách thể hiện đầy năng lượng. Nhiều sản phẩm của cô từng tạo hiệu ứng lớn trên YouTube, trong đó có Những Chị Đại Học Đường, Tuổi Thơ Tôi, Chị Em Cây Khế, Lùn Thì Sao?, Bạch Tuyết Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể, Nhậu Cũng Là 1 Đam Mê, Chuyện Nghề Shipper, Tấm Cám Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể và Bà Bán Cá Và Con Cá Trê. Nhiều video trong số này đạt hơn 100 triệu lượt xem.

Những năm gần đây, Hậu Hoàng tiếp tục mở rộng hoạt động khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Sao Nhập Ngũ và Chị Đẹp Đạp Gió. Đặc biệt, khi nhận lời tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, cô từng chia sẻ bản thân mất gần một tuần suy nghĩ trước khi quyết định đồng ý. Đây là cơ hội để nữ YouTuber thử thách chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khả năng mới.

Ngoài các chương trình truyền hình, Hậu Hoàng cũng tập trung phát triển con đường âm nhạc, ra mắt một số MV và tiếp tục duy trì hoạt động sáng tạo nội dung. Hiện tại, kênh YouTube của cô sở hữu khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký, trong khi trang Facebook có khoảng 4,1 triệu người theo dõi.

Hậu Hoàng được biết đến là người tích cực, vui vẻ trên MXH

Ảnh: FBNV