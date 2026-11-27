Tình cảnh của Moon Geun Young ở thời điểm hiện tại đã khiến cho người hâm mộ không khỏi xót xa.

Sáng 27/11, tờ Xportsnews cho hay, “em gái quốc dân” Moon Geun Young vừa đăng tải 1 bức ảnh khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng. Trong hình, công chúng có thể thấy rõ nữ diễn viên đã phải dán miếng băng cá nhân vào 1 bên trán bị thương. Trước ống kính, sao nữ sinh năm 1987 cũng không ngần ngại vén toàn bộ phần tóc mái ra sau để lộ vết thương, khiến nhiều khán giả lo lắng, đồng thời hy vọng cô sớm bình phục hoàn toàn.

Đồng thời, Moon Geun Young cũng công bố luôn nguyên nhân khiến cô bị thương: “Tôi bị thương khi ngất xỉu vì hạ huyết áp tư thế đứng. Để che vết thương, tôi buộc phải để tóc mái. Dù vậy, hy vọng mọi người vẫn thấy tôi xinh xắn nhé”.

Moon Geun Young gần đây đã bị ngất xỉu đột ngột, dẫn tới vết thương trên trán. Ảnh: IGNV

Còn nhớ trước đó khi tham dự lễ trao giải Rồng Xanh cách đây 2 ngày, Moon Geun Young đã gây xôn xao khi xuất hiện với kiểu tóc mái khác hẳn với phong cách thường thấy của cô. Trên các diễn đàn trực tuyến khi ấy, nhiều khán giả đã chê bai kiểu tóc mới của “em gái quốc dân”, thậm chí thẳng thừng nhận xét nữ diễn viên không hề hợp với phong cách này. Tới nay, công chúng mới biết hóa ra Moon Geun Young diện tóc mái nhằm che đi vết thương trên trán chứ ngay từ đầu nữ diễn viên cũng không định để kiểu tóc đó tới sự kiện lớn.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, tai họa đã liên tục kéo đến với Moon Geun Young. Đầu tiên, cô bị thương sau khi ngất xỉu đột ngột. Ngay sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận về ý kiến trái chiều khi dùng tóc mái để che đi vết thương vùng trán.

Moon Geun Young hết bị thương lại phải nhận về những ý kiến chê bai khi diện tóc mái tới Rồng Xanh mới đây. Ảnh: Naver

Được biết, Moon Geun Young hiện đang góp mặt trong chương trình The Ballad of Us mùa 2 của đài SBS với với tư cách giám khảo, ban bình luận. Trước đó, vào tháng 7, nữ ngôi sao bất ngờ công bố kết hôn với nam diễn viên nhạc kịch Jung Pyung - người hơn cô 7 tuổi.

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Tuy nhiên đến năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ phải phẫu thuật khẩn cấp do hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Căn bệnh quái ác làm sức khỏe lẫn ngoại hình của cô suy giảm trầm trọng, phải phẫu thuật đến 4 lần.

Bệnh tật còn làm sự nghiệp của “em gái quốc dân” chững lại. Từ lúc bị bệnh đến nay, Moon Geun Young không thể đóng phim, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram. Tới tháng 10/2024, nữ diễn viên thông báo cô đã khỏi bệnh. Đến nay, người đẹp dần tích cực trở lại với các hoạt động tại showbiz từ đóng kịch cho tới xuất hiện trên các show truyền hình.

Cô nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm đình đám 1 thời. Ảnh: Nate

Nguồn: Xportsnews