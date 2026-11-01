Cuối cùng thì nam danh hài 2 Ngày 1 Đêm cũng đã khiến vợ mình phải chịu liên lụy.

MC kiêm diễn viên hài đình đám Hàn Quốc Jo Se Ho đã phải dừng sóng gấp ở nhiều chương trình như 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block,... sau khi bị tố có mối quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen. Hậu bê bối quan hệ với xã hội đen, nam danh hài họ Jo chỉ còn được xuất hiện ở duy nhất chương trình giải trí mang tên Screwballs. Nhưng show này cũng vừa khép lại, và Jo Se Ho đã chính thức lâm cảnh thất nghiệp, không còn bất kỳ công việc nào ở trong giới giải trí.

Không còn việc làm trong showbiz, Jo Se Ho giờ chuyển sang làm content trên YouTube để kiếm thu nhập. Trong video mới vừa được đăng lên kênh YouTube cá nhân, nam nghệ sĩ đã di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau khi ra ngoài gặp gỡ khán giả. Khi đang di chuyển bằng xe buýt, sao nam 2 Ngày 1 Đêm tình cờ gặp gỡ, trò chuyện với 1 khán giả nhí đang học cấp 1. Cậu bé cũng biết Jo Se Ho là nghệ sĩ nổi tiếng nên đã không ngần ngại hỏi thẳng nam nghệ sĩ: “Chú có nhiều tiền không ạ?”. Đáp lại, Jo Se Ho thành thật trả lời: “Dạo này chú có ít việc để làm lắm”. Đồng thời, nam ngôi sao còn cho biết thêm rằng gần đây mình không có thu nhập.

Jo Se Ho thú nhận tình cảnh khốn đốn của bản thân ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Naver

Cũng trong video mới, Jo Se Ho tiết lộ, gần đây anh đã mua 1 cuốn sách có chứa đựng nhiều triết lý cuộc sống. Động thái này cho thấy anh đang tự động viên bản thân phải giữ tinh thần ổn định trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Được biết, gần đây Jo Se Ho chuyên tâm làm video content trên YouTube sau khi bị các nhà sản xuất trong giới giải trí quay lưng. Trong loạt video tự sản xuất, nam danh hài dự định tiếp nhận câu chuyện từ người xem, trực tiếp đến các địa điểm người xem đăng ký và trò chuyện với họ. Video đầu tiên đã lên sóng vào chiều tối ngày 6/11. Nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan và phản ứng của công chúng là vô cùng lạnh nhạt, hờ hững. Video đầu tiên của Jo Se Ho trên YouTube sau khoảng 2 tuần đăng tải hiện mới ghi nhận khoảng 66.000 lượt xem, trong khi video công bố vào ngày 19/11 cũng chỉ dừng lại ở mức khoảng 11.000 lượt xem sau 3 ngày. Đây là những con số vô cùng khiêm tốn so với thời kỳ hoàng kim của nam danh hài từng nổi tiếng nhất nhì Kbiz này.

Tốc độ tăng trưởng lượng người đăng ký cũng không đáng kể. Trước khi cải tổ kênh, số người đăng ký là 112.000 người, và hiện tại con số này mới chỉ đạt khoảng 114.000 người. Điều này đồng nghĩa với việc kênh của Jo Se Ho chỉ tăng thêm tầm 2.000 người đăng ký trong vòng 2 tuần. Trước tình cảnh ảm đạm đó, vợ Jo Se Ho cách đây ít hôm đã quyết định trực tiếp ra mặt cầu xin khán giả cứu giúp chồng cô. Cụ thể, trên trang cá nhân, vợ Jo Se Ho đã chia sẻ video YouTube của ông xã kèm lời kêu gọi thống thiết: “Chỉ muốn khẩn cầu mọi người, làm ơn, làm ơn hãy đăng ký kênh cho anh ấy”.

Bà xã Jo Se Ho lộ diện cầu xin khán giả đăng ký kênh cho chồng mình. Ảnh: Naver

Jo Se Ho tái xuất rình rang trên kênh YouTube nhưng không được khán giả đón nhận. Điều này đã được thể hiện qua con số lượt xem ít ỏi. Ảnh: Nate

Bê bối lớn nhất sự nghiệp Jo Se Ho nổ ra hồi cuối năm ngoái. Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ 1 tài khoản ẩn danh tố Jo Se Ho thường xuất hiện tại cơ sở kinh doanh do phần tử xã hội đen họ Choi điều hành. Đáng chú ý, Choi dính líu tới loạt hoạt động cờ bạc phi pháp và rửa tiền. Hình ảnh nam nghệ sĩ hài sinh năm 1982 chụp chung, ôm, trò chuyện thân thiết với ông Choi đã khơi dậy nghi vấn. Không chỉ bị tố quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen, Jo Se Ho còn dính cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền phi pháp của tổ chức tội phạm này.

Công ty quản lý giải thích Choi chỉ là người quen bình thường của Jo Se Ho, đồng thời bác bỏ thông tin nam diễn viên hài có liên quan tới các hoạt động rửa tiền. Thế nhưng phía người tố cáo sau đó đã tung thêm được nhiều bằng chứng bất lợi cho Jo Se Ho, khiến nam MC càng bị công chúng chỉ trích dữ dội hơn. Giữa tâm bão scandal, nam danh hài quyết định rút khỏi 2 chương trình bao gồm 2 Ngày 1 Đêm và You Quiz on the Block mà anh đang tham gia. Phải tới tận tháng 8 năm nay, Jo Se Ho mới lặng lẽ trở lại hoạt động qua show Screwballs, nhưng vừa trở lại chưa được bao lâu thì nay lại rơi vào cảnh thất nghiệp.

Hình ảnh Jo Se Ho thân thiết bên thành viên băng đảng xã hội đen đã khiến dư luận Hàn bùng nổ phẫn nộ. Ảnh: X

Jo Se Ho sinh năm 1982, là MC kiêm diễn viên hài nổi tiếng ở làng giải trí Hàn Quốc. Anh chính thức bước chân vào showbiz khi vừa tròn 19 tuổi. Theo thời gian, nam nghệ sĩ từng bước ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình ăn khách như Roomate, We Got Married, Weekly Idol,...

Trong những năm trở lại đây, anh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á nhờ màn xuất hiện ở 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block,... Nhưng hiện tại, Jo Se Ho đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn chưa từng thấy trong sự nghiệp.

Jo Se Ho từng rất nổi tiếng nhờ nhiều chương trình truyền hình ăn khách, nhưng nay ánh hào quang đó đã tan biến. Ảnh: Naver

Nguồn: Osen