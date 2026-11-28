Bí mật của Baifern Pimchanok vừa bị bại lộ, khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng “bật ngửa”.

Công chúng từ trước tới nay luôn thấy Baifern Pimchanok mỗi khi ra ngoài đều rất thân thiện, hòa đồng. Đi đám cưới người thân hay đồng nghiệp, nữ diễn viên sinh năm 1992 cũng luôn nhảy nhót hết mình. Vậy nên, ai cũng tưởng Baifern là mỹ nhân hướng ngoại, có tính cách tẻn tẻn, nhắng nhít và hoạt bát.

Nhưng hóa ra sự thật lại không phải như vậy. Mới đây, nữ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay đã có những chia sẻ cởi mở về con người thật của mình thông qua chương trình Woody Talk. Khi được hỏi có điều gì mà công chúng vẫn thường hiểu lầm về cô, Baifern đã không ngần ngại bày tỏ: “Tôi nghĩ bản thân mình là người hướng nội, nhưng công chúng không biết điều đó đâu. Vì khi đi tới bất cứ đâu, chẳng hạn như lúc tham dự đám cưới, tôi vẫn nhảy nhót, vẫn vui chơi hết mình. Thế nhưng khi về đến nhà, tôi lại muốn được ở 1 mình trong khoảng 1-2 ngày không gặp gỡ ai, ở bên mấy chú cún. Chứ giao tiếp nhiều thì cũng thấy hơi mệt 1 chút”.

Khi được hỏi kiểu hướng nội của bản thân thuộc dạng nào, Baifern cho biết: “Tôi thích về nhà, đó là trạm sạc năng lượng của tôi. Đó là 1 ngôi nhà vườn với mảnh vườn rau tự trồng. Lúc đi sự kiện thì tôi vẫn tham gia bình thường, nhưng xong việc là xin phép về nhà sớm nhất có thể. Đi đám cưới nhảy nhót cũng vui đấy, nhưng đến lúc tàn tiệc là muốn nhanh chóng về nhà. Ngay cả khi đi tỉnh xa, tôi cũng nhận ra là mình chỉ muốn sớm được về nhà mà thôi”. Như vậy, Baifern hóa ra lại là 1 người hướng nội. Thông tin này đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng ngỡ ngàng, sửng sốt. Nhiều netizen còn phải thốt lên rằng không ngờ bao năm qua đã bị mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay qua mặt đến độ ai nấy cũng đều tưởng rằng nữ diễn viên là người hướng ngoại, hoạt ngôn, thích náo nhiệt trong mọi hoàn cảnh.

Baifern tự xác nhận cô là người hướng nội. Ảnh: Line Today





Trước đây, ai nấy cũng tưởng nữ diễn viên hướng ngoại vì luôn thấy cô hoạt bát, nhắng nhít trong hậu trường hay đi dự đám cưới đồng nghiệp. Nguồn: X

Cũng trong talk show mới đây, Baifern đã bật mí luôn về khoảng thời gian khi ở nhà. Theo lời nữ diễn viên, lúc ở nhà, bản thân cô khá xuề xòa, lôi thôi, mặc quần giãn, áo cũ sờn, ăn uống đơn giản, còn để chó liếm mặt mình rồi chơi đùa cùng mèo. Chiều tối đến, cô lại ra xới đất trồng rau. Nàng ngọc nữ xứ Thái cho biết vì muốn ăn rau hữu cơ nên cô đã tự tay chăm bón 1 cách nghiêm túc.

Baifern sinh năm 1992, được 1 công ty người mẫu phát hiện khi tập thể dục dụng cụ hồi học trung học. Từ khi còn là 1 cô bé, Baifern đã tham gia 1 số cuộc thi và xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Năm 17 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn ở bộ phim Mối Tình Đầu. Ngay sau tác phẩm để đời này, Baifern Pimchanok đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A tại làng giải trí Thái Lan và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khắp châu Á.

Tới năm 2019, cô tiếp tục tạo nên cơn sắp khắp châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm truyền hình Chiếc Lá Cuốn Bay. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt phim ăn khách khác như Ngọn Lửa Đam Mê, Đấu Trường Ước Mơ, Secret Garden bản Thái, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Yêu Nhầm Bạn Thân,...

Baifern được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình hot hòn họt. Ảnh: X

Về mặt tình duyên, Baifern từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với tài tử Nine Naphat kém cô 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Cuộc tình dang dở của Nine Naphat - Baifern Pimchanok đã để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Darainsider