Đêm chung kết MGI All Stars mùa thứ 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 12/12. Cuộc thi dành cho phụ nữ và phụ nữ chuyển giới trong độ tuổi từ 20 đến 40, những người từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào trước đó. Điều kiện tham gia không bị giới hạn bởi tình trạng hôn nhân hay việc đã làm mẹ. Các quốc gia tham dự có thể cử nhiều thí sinh cùng tranh tài.