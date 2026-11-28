Nhờ được rèn giũa từ thời làm người mẫu, Angelababy sau khi chuyển hướng sang diễn xuất vẫn giữ nguyên sức hút mãnh liệt ở mảng thời trang.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung bất ngờ truyền tay nhau bức ảnh vô cùng quý giá từ những ngày đầu chập chọe bước chân vào làng giải trí của Angelababy. Đó chính là chiếc "Thẻ người mẫu" (Model Card) được lập khi nữ minh tinh vừa tròn 18 tuổi. Ngay khi được đăng tải, hình ảnh này đã nhanh chóng viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ cùng danh sách những thương hiệu mà cô hợp tác ở độ tuổi 18 khiến cư dân mạng không khỏi ấn tượng và trầm ồ thán phục.

Trở lại giai đoạn 2006-2007, khi Angelababy mới 18 tuổi, chiếc thẻ người mẫu của cô đã ghi lại những thông số ấn tượng cùng loạt hợp đồng quảng cáo đáng mơ ước đối với một tân binh. Trong bức ảnh thẻ đời đầu, Angelababy xuất hiện với diện mạo vô cùng xinh xắn, làn da mịn màng, nụ cười ngọt ngào cùng các đường nét trên gương mặt hài hòa, sáng bừng khung hình.

Thẻ người mẫu của Angelababy gây sốt. Ảnh: Xiaohongshu Vietnam

Dù tuổi đời còn rất trẻ và chưa có chỗ đứng vững chắc trong Cbiz, cô đã là gương mặt được hàng loạt thương hiệu lớn "chọn mặt gửi vàng". Trên chiếc thẻ người mẫu, danh sách các nhãn hàng cô từng làm mẫu quảng cáo trải dài từ ẩm thực, công nghệ cho đến mỹ phẩm và trung tâm thương mại: Pizza Hut, PCCW, H2O+, Sogo, Moto (Motorola) và Epson.

Vẻ đẹp lai Âu - Á tự nhiên, tươi sáng của Angelababy thời điểm đó được đánh giá là làn gió mới đầy thu hút, giúp cô dễ dàng "cân" trọn nhiều phong cách quảng cáo khác nhau từ năng động, trẻ trung cho đến ngọt ngào, nữ tính.

Ảnh: Weibo

Angelababy làm mẫu cho nhiều thương hiệu lớn từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: Weibo

Nhìn vào tấm thẻ người mẫu năm 18 tuổi, khán giả lại có dịp điểm lại hành trình thăng tiến ngoạn mục trong sự nghiệp người mẫu của Angelababy - nền tảng vững chắc giúp cô vươn lên thành một trong những đỉnh lưu hàng đầu làng giải trí Trung Quốc.

Angelababy gia nhập làng giải trí từ khi mới 14 tuổi với tư cách người mẫu của công ty Style International Management. Cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt người mẫu phong cách tuổi teen tiên phong ở Hong Kong (Trung Quốc). Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu và hiện đại đã giúp cô chiếm trọn cảm tình của các tạp chí tuổi teen, nhãn hàng thời trang dành cho giới trẻ.

Ảnh: Weibo

Khán giả không khỏi hoài niệm khi ngắm loạt ảnh thời Angelababy làm người mẫu. Ảnh: Weibo

Không dừng lại ở đó, Angelababy ký hợp đồng với công ty giải trí Avex Group để phát triển tại Nhật Bản. Cô trở thành người mẫu đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang đình đám xứ sở hoa anh đào, xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí danh tiếng như Ray, Dear và sải bước trên sàn diễn của Tokyo Runway.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái sang chảnh được rèn giũa từ thời làm người mẫu, Angelababy sau khi chuyển hướng sang diễn xuất vẫn giữ nguyên sức hút mãnh liệt ở mảng thời trang. Cô liên tục trở thành đại sứ của các nhà mốt cao cấp hàng đầu thế giới, thường xuyên càn quét thảm đỏ sự kiện và xuất hiện trên bìa các tạp chí ngũ đại Cbiz.

Bức ảnh chiếc thẻ người mẫu năm 18 tuổi không chỉ là một minh chứng đanh thép cho nhan sắc "đẹp từ trong trứng nước" của Angelababy, mà còn ghi dấu những bước chân đầu tiên đầy nỗ lực của cô trên con đường nghệ thuật. Từ một cô gái tuổi teen mẫn cán tích lũy từng hợp đồng quảng cáo nhỏ, Angelababy đã từng bước vươn lên khẳng định vị thế một mỹ nhân thời trang đình đám của showbiz châu Á.

Ảnh: Weibo

Cô từng hoạt động người mẫu tại thị trường Nhật Bản. Ảnh: Weibo

Angelababy có tên thật là Dương Dĩnh, sinh ngày 28/2/1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô mang trong mình một phần tư dòng máu Đức. Khởi nghiệp từ năm 14 tuổi với tư cách là người mẫu, Angelababy nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ vẻ đẹp lai Tây sắc sảo và phong thái thời trang cuốn hút.

Cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Bên nhau trọn đời, Cô phương bất tự thưởng, Người sáng lập, Vân Trung Ca... Dù năng lực diễn xuất từng gây nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận độ phủ sóng và sức hút thương mại khổng lồ của cô trên mọi mặt trận truyền thông. Đặc biệt, việc tham gia chương trình truyền hình thực tế Keep Running (phiên bản Running Man Trung Quốc) đã giúp Angelababy củng cố vững chắc danh hiệu "nữ hoàng giải trí" nhờ tính cách năng động, lăn xả và cực kỳ đáng yêu.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Từ người mẫu vô danh, Angelababy thăng tiến đáng nể. Ảnh: Weibo

Đời tư của Angelababy luôn nằm trong tâm điểm bàn tán của truyền thông châu Á. Cuộc hôn nhân thế kỷ của cô với nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015 từng là cổ tích đời thực giữa lòng Cbiz, minh chứng bằng một cậu con trai kháu khỉnh tên Tiểu Hải Miên. Tuy nhiên, sau nhiều năm đối mặt với tin đồn rạn nứt, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi vào đầu năm 2022 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Những năm gần đây, Angelababy tiếp tục đối mặt với những thử thách lớn trong sự nghiệp, bao gồm cả những lệnh hạn chế hoạt động ngầm từ phía cơ quan chức năng. Dù vậy, cô vẫn kiên cường tìm cách vực dậy hình ảnh, tập trung chăm sóc con cái và từng bước quay trở lại với nghệ thuật.

Cuộc hôn nhân của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng liên tục chiếm sóng showbiz. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo