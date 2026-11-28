Thảm đen Đêm hội Weibo: Chi Pu - Ảnh hậu Châu Đông Vũ "đua visual", "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng táo bạo khó tin
Chi Pu, Bạch Lộc, Dương Tử cùng dàn sao đình đám đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á đổ bộ thảm đen "hot hòn họt" tại xứ Hương Cảng.
Chiều nay (28/11), Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao hàng đầu châu Á từ Cbiz đến Tbiz, Kbiz và cả Vbiz. Trong đó, Chi Pu là đại diện Việt Nam duy nhất. Cô đổ bộ sự kiện cùng Trương Bá Chi, Bạch Lộc, Dương Tử, Mạnh Tử Nghĩa Ảnh hậu Châu Đông Vũ, Lưu Đào, Lý Nhược Đồng, Thành Nghị, Kai, Sehun, Mai Davika, PP Krit, Billkin, Minnie...
Trên thảm đen, Chi Pu xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc đầm đen cúp ngực ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon cùng bờ vai trần thanh thoát. Thiết kế chân váy đuôi cá xếp tầng bồng xòe mang đến vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa quyền lực như một nàng công chúa bước ra từ dạ tiệc. Người đẹp lựa chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, kết hợp trang sức kim cương lấp lánh càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo và thần thái sang trọng. Nụ cười ngọt ngào cùng phong thái tự tin giúp Chi Pu ghi điểm tuyệt đối. Trong sắc đen huyền bí, mỹ nhân Việt toát lên khí chất quý phái, quyến rũ và đẳng cấp chẳng kém cạnh bất kỳ mỹ nhân quốc tế nào.
Trong khi đó, Mai Davika, Châu Đông Vũ, "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng cũng thu hút mọi ánh nhìn với màn lên đồ chặt chém, mỗi người một vẻ.
"Hoa hồng đen" Chi Pu đổ bộ Đêm hội Weibo ở Hong Kong (Trung Quốc)
Mai Davika đẹp chấp cam thường. Clip: Weibo.
Kai và Sehun (EXO) đẹp trai ngất ngây. Clip: Weibo
Nguồn: Weibo, Sina