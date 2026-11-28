Từng gây chú ý khi mang món phở Việt Nam sang kinh doanh tại Thượng Hải (Trung Quốc), nhà hàng La Ganh của Chi Pu có thời điểm thu hút đông đảo thực khách, thậm chí xuất hiện hình ảnh khách xếp hàng chờ thưởng thức.

Tháng 10/2023, Chi Pu cùng hai cộng sự chính thức khai trương nhà hàng La Ganh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là dự án kinh doanh ẩm thực được nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết sau khi tạo được dấu ấn tại thị trường Trung Quốc nhờ chương trình Đạp Gió 2023.

Tên gọi La Ganh cũng mang ý nghĩa khá gần gũi với người Việt. Chi Pu từng giải thích thương hiệu lấy cảm hứng từ chiếc đòn gánh quen thuộc trên đường phố Việt Nam, gợi nhớ hình ảnh những gánh phở truyền thống.

Sau khoảng 5 tháng hoạt động, La Ganh tiếp tục mở rộng với cơ sở thứ hai tại Taikoo Li Qiantan, một trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải. Thời điểm khai trương, cửa hàng thu hút đông đảo người hâm mộ và thực khách đến ủng hộ.

Đến tháng 8/2024, cơ sở đầu tiên tại quận Tĩnh An đóng cửa để chuyển sang địa điểm mới rộng rãi hơn. Trong khi đó, thương hiệu tiếp tục thay đổi mô hình kinh doanh, không còn giới hạn ở món phở.

Tháng 2/2025, Chi Pu ra mắt La Ganh 2.0 tại Hong Kong Plaza, thuộc khu Xintiandi sầm uất của Thượng Hải. Đây là phiên bản nhà hàng có quy mô lớn hơn, kết hợp phong cách ẩm thực Việt Nam với mô hình Izakaya của Nhật Bản.

Khai trương quán phở thứ 2 của Chi Pu tại Thượng Hải. Nguồn: Weibo

Đáng chú ý, tháng 5/2025, La Ganh 2.0 từng vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải trên Dianping, nền tảng đánh giá ẩm thực phổ biến ở Trung Quốc. Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý đối với thương hiệu Việt hoạt động tại thị trường nước ngoài.

Chi Pu xuất hiện trong ngày khai trương quán phở thứ 2 tại Thượng Hải. Nguồn: Xiaohongshu

Chi Pu đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, nhà hàng có đóng cửa?

Sau giai đoạn liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội, La Ganh có thời gian khá im ắng trên các nền tảng truyền thông tại Việt Nam. Fanpage Facebook của thương hiệu gần như không cập nhật bài viết mới từ khoảng tháng 9/2025, khiến không ít người tò mò về tình hình hoạt động.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2026, Chi Pu đã chính thức lên tiếng về dự án này. Theo thông báo được nữ ca sĩ đăng tải tối 19/3, cô quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại La Ganh cho Tập đoàn MUSE (The Muse) – đối tác đã đồng hành cùng thương hiệu từ những ngày đầu.

Quán phở của Chi Pu nhận được sự yêu thích rất lớn từ các thực khách xứ Trung

Chi Pu cho biết đây là dự án cô dành nhiều tình cảm và tâm huyết trong gần 3 năm. Tuy nhiên, lịch trình công việc ngày càng dày đặc cùng khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến cô không còn có thể thường xuyên có mặt tại Thượng Hải để trực tiếp đồng hành với đội ngũ vận hành.

Việc chuyển giao được kỳ vọng giúp đối tác chủ động hơn trong định hướng phát triển nhà hàng ở giai đoạn tiếp theo, đồng thời giúp nữ ca sĩ tập trung vào các dự án nghệ thuật và hoạt động kinh doanh khác.

Như vậy, La Ganh không được thông báo đóng cửa mà chuyển sang giai đoạn vận hành dưới sự tiếp quản của đối tác. Chi Pu cũng bày tỏ mong muốn thực khách tiếp tục ủng hộ thương hiệu trong thời gian tới.