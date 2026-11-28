Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bật thử dàn đèn Giáng sinh, phủ kín hai tháp chuông bằng sắc xanh nổi bật cùng những dải màu rực rỡ chạy dọc mái ngói. Điểm khác biệt lớn nhất so với ba năm trước là trên đỉnh tháp lần này đã có sự hiện diện của hai cây thánh giá mạ vàng.

Khoảng 19h ngày 23/11, hệ thống đèn LED quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được vận hành thử. Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM, cho biết đây mới là đợt chạy thử để kiểm tra kỹ thuật trước khi hoàn thiện. Toàn bộ hệ thống sẽ chính thức thắp sáng hằng đêm từ ngày 1/12 đến đầu năm 2027 nhằm phục vụ người dân và du khách dịp Giáng sinh và năm mới. Vì mang tính chất của một buổi tổng duyệt chứ chưa phải đêm khai mạc, đèn chưa vào lịch bật cố định mỗi tối trước mốc 1/12 nên du khách ghé quảng trường Công xã Paris trong những ngày này có thể chưa kịp chiêm ngưỡng.

Diện mạo mới nổi bật với sắc xanh phủ kín thánh đường

Giữ nguyên quy mô khoảng 1.000 km dây đèn LED như năm ngoái, hệ thống chiếu sáng bao quanh thánh đường cao 60,5 m và hai tháp chuông lại gây chú ý nhờ sự thay đổi rõ rệt về bảng màu. Thay cho sắc vàng chủ đạo của mùa trước, dàn đèn năm nay nổi bật với tông xanh làm nền, kết hợp xen kẽ nhiều màu sắc khác. Thực tế, sắc xanh từng xuất hiện ở nhà thờ vào mùa lễ năm ngoái nhưng chỉ điểm xuyết ở những quả địa cầu trang trí mang thông điệp bảo vệ trái đất nhân Năm Thánh 2025, còn đến năm nay đã được mở rộng phủ khắp toàn bộ công trình.

Nhìn từ trên cao, hai tháp chuông được quấn kín bằng những dải đèn chạy dọc từ chân lên đỉnh, đan xen giữa sắc xanh dương, xanh lá và vàng, trong khi đường viền hai mũi tháp được phác họa sắc nét bằng ánh sáng trắng. Trên phần mái ngói, những mảng màu tím, cam, xanh, vàng chạy thành từng sọc lớn bắt mắt. Xuyên qua lớp đèn vẫn có thể nhìn thấy hệ giàn giáo của công trình đang trùng tu, còn hàng rào thi công bên dưới được thắp ánh vàng ấm áp dọc theo những tấm ảnh tư liệu về nhà thờ xưa.

Ngay trong tối chạy thử, nhiều người dân và du khách đã dừng chân trước khuôn viên nhà thờ để ngắm nhìn, chụp ảnh và cầu nguyện. Một bạn trẻ ở phường Phú Nhuận bày tỏ sự bất ngờ khi bắt gặp nhà thờ sáng đèn, đồng thời nhận xét ánh sáng năm nay rực rỡ hơn mọi năm. Dù vậy, đây mới chỉ là bản chạy thử và diện mạo hoàn chỉnh nhất vẫn cần chờ đến khi mùa đèn chính thức khởi động vào đầu tháng 12.

Cột mốc đặc biệt khi cặp thánh giá vàng trở lại đỉnh tháp

Điều khiến mùa đèn năm nay trở nên đặc biệt hơn cả lại nằm ở điểm cao nhất của công trình. Sáng 19/3/2026, hai cây thánh giá mạ vàng, mỗi cây cao 3,73 m, ngang 1,85 m và nặng khoảng 400 kg, đã được cẩu lắp lên đỉnh hai tháp kẽm ở độ cao khoảng 57 m. Cột mốc này chính thức khép lại giai đoạn trùng tu hai tháp chuông cùng hai tháp kẽm, vốn là hạng mục phức tạp và khó nhất của cả công trình.

Cặp thánh giá được phục dựng theo đúng nguyên bản của hai cây thánh giá cũ từng đặt trên đỉnh tháp từ năm 1894. Phần chế tác do tập đoàn Monument thực hiện tại Ingelmunster (Bỉ), dát lớp vàng lá siêu mỏng của một công ty Ý rồi vận chuyển theo đường biển suốt 5 tháng mới về đến nhà thờ vào tháng 10/2025. Mùa Giáng sinh năm ngoái, sau nghi thức làm phép ngày 8/12/2025, hai cây thánh giá vẫn được đặt trong lồng kính bên trong nhà thờ để người dân và du khách chiêm ngưỡng, để rồi đến mùa lễ năm nay đã chính thức tỏa sáng ở đúng vị trí cao nhất.

Bốn mùa đèn gắn với bốn nấc tiến độ trùng tu

Đây là mùa đèn thứ tư liên tiếp kể từ khi nhà thờ bước vào giai đoạn trùng tu, và quy mô qua mỗi năm lại được nâng lên một nấc rõ rệt.

Năm 2023 đánh dấu mùa đầu tiên với chỉ hai tháp chuông được thắp sáng bằng khoảng 80 km dây đèn.

Năm 2024 là lần đầu tiên toàn bộ công trình được phủ đèn với tổng chiều dài khoảng 500 km.

Năm 2025 chứng kiến con số tăng gấp đôi lên khoảng 1.000 km, bổ sung thêm họa tiết quả địa cầu, ngôi sao, chuông dọc mái ngói và đèn tạo hình cây thông trên hai tháp kẽm, đồng thời kéo dài thời gian chiếu sáng đến 2h sáng hôm sau kể từ ngày 8/12.

Năm 2026 tiếp tục duy trì quy mô khoảng 1.000 km dây đèn nhưng đổi sang tông xanh chủ đạo và lần đầu có sự hiện diện của cặp thánh giá vàng trên đỉnh tháp.

Ghép nối lại, bốn mùa đèn như một cuốn nhật ký bằng ánh sáng ghi lại hành trình trùng tu công trình biểu tượng của thành phố. Ngôi thánh đường khởi công năm 1877, hoàn thành năm 1880 và bắt đầu đại trùng tu từ ngày 1/7/2017 do tập đoàn Monument (Bỉ) đảm nhận. Kế hoạch ban đầu chỉ kéo dài 2 đến 3 năm, nhưng do mức độ hư hỏng lớn cùng ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thời gian hoàn thành được lùi đến năm 2027. Trong quãng thời gian chờ đợi đó, dàn đèn Giáng sinh không chỉ tô điểm cho mùa lễ hội mà còn giúp ngôi thánh đường luôn rực rỡ giữa lúc nâng cấp. Nhà thờ tiếp tục ưu tiên dùng bóng LED ít tỏa nhiệt nhằm bảo vệ cây xanh xung quanh cùng phần kết cấu đang thi công, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành.

Lưu ý nhỏ dành cho người dân và du khách đi ngắm đèn