Mới đây, Vietravel Airlines đăng lời xin lỗi trên fanpage chính thức tới hành khách bị ảnh hưởng, sau khi một số chuyến bay trong hai ngày 26 và 27/11 phải điều chỉnh lịch khai thác.

Vietravel Airlines vừa lên tiếng xin lỗi hành khách sau khi một số chuyến bay trong hai ngày 26 và 27/11 phải điều chỉnh lịch khai thác, khiến nhiều người lỡ dở kế hoạch đi lại. Lời xin lỗi được đưa ra sau khi một hành khách phản ánh trên mạng xã hội về chuyến bay Đà Nẵng – Hà Nội bị lùi giờ liên tiếp mà không được hỗ trợ đầy đủ.

Theo phản ánh này, hành khách đi chuyến bay của Vietravel Airlines từ Đà Nẵng ra Hà Nội tối 26/11. Chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 18h55, sau đó lần lượt bị lùi sang 20h, 20h45 rồi 21h15.

Trong suốt thời gian chờ, hành khách cho biết việc cập nhật thông tin và hỗ trợ của hãng không thỏa đáng. Không có hướng dẫn rõ ràng, không có nước uống, đồ ăn, cũng không có thông tin về chỗ nghỉ. Đáng chú ý, hành khách cho biết hãng không có lời xin lỗi trực tiếp nào vào thời điểm xảy ra sự việc.

"Chúng tôi hiểu rằng đằng sau mỗi chuyến bay là những lịch trình, công việc và dự định", thông báo viết. Hãng thừa nhận việc phải chờ đợi hay thay đổi lịch trình đã gây không ít bất tiện, và chân thành xin lỗi vì những trải nghiệm chưa trọn vẹn.

Vietravel Airlines khẳng định an toàn luôn là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong mọi chuyến bay. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận sự chủ động, kịp thời trong thông tin và chu đáo trong phục vụ là những điều rất quan trọng. Đây cũng chính là những điểm mà hành khách phàn nàn trong đêm 26/11.

Hãng cho biết đang phối hợp giữa các bộ phận Khai thác, Dịch vụ và Chăm sóc khách hàng để cập nhật thông tin, chủ động hỗ trợ và xử lý các tình huống phát sinh. Từng trường hợp bị ảnh hưởng đang được rà soát để bảo đảm quyền lợi hành khách, kèm theo những phương án hỗ trợ phù hợp. Hãng cũng cho biết trân trọng mọi ý kiến đóng góp, kể cả những chia sẻ chưa hài lòng, và xem đó là cơ hội để nhìn nhận thiếu sót, cải thiện chất lượng phục vụ.

Dù vậy, thông báo không nêu cụ thể có bao nhiêu chuyến bay bị điều chỉnh, nguyên nhân là gì, cũng như hành khách sẽ được hỗ trợ hay bồi thường ra sao.

Theo Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, chuyến bay cất cánh muộn hơn 15 phút so với lịch đã được tính là chậm, và chậm từ 4 giờ trở lên là chậm kéo dài. Khi chuyến bay bị chậm, hãng có nghĩa vụ thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu rõ lý do.

Nghĩa vụ của hãng tăng dần theo thời gian chậm. Từ 3 giờ, hành khách phải được phục vụ đồ ăn hoặc phiếu có giá trị tương đương. Từ 4 giờ, hành khách có quyền hoàn vé nếu không đồng ý đổi chuyến, và được bồi thường ứng trước không hoàn lại nếu chậm do lỗi của hãng. Từ 6 giờ, hãng phải bố trí nơi nghỉ; nếu thời gian chậm rơi vào khoảng từ 22h đến trước 7h sáng hôm sau, hãng phải bố trí chỗ ngủ.

Các nghĩa vụ về ăn, uống, nghỉ áp dụng với hành khách có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Theo Thông tư 48/2026/TT-BXD, hành khách cần đề nghị hoàn vé trong vòng 60 ngày kể từ ngày dự kiến bay.

Khép lại thông báo, Vietravel Airlines cho rằng niềm tin của hành khách cần được đáp lại bằng những hành động thiết thực và trải nghiệm tốt hơn trên mỗi hành trình. Những hành khách bị ảnh hưởng hiện vẫn chờ hãng công bố kết quả rà soát và các phương án hỗ trợ cụ thể.