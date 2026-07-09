Sun PhuQuoc Airways xin lỗi khách sau loạt chuyến bay đổi giờ

Trong thư gửi khách hàng chiều 9/7, Sun PhuQuoc Airways thừa nhận việc điều chỉnh giờ bay đã ảnh hưởng đến nhiều hành trình, đồng thời khẳng định mọi quyết định đều được cân nhắc với mục tiêu bảo đảm an toàn cho hành khách và tổ bay.

Những ngày qua, việc một số chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways thay đổi giờ khai thác đã thu hút sự quan tâm của nhiều hành khách. Sau khi ghi nhận các ý kiến phản hồi, chiều 9/7, trang Facebook chính thức của Sun PhuQuoc Airways đăng tải thư xin lỗi gửi tới khách hàng sau những điều chỉnh lịch khai thác khiến nhiều chuyến bay bị thay đổi giờ trong hai ngày qua.

Theo hãng, nguyên nhân xuất phát từ việc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác do các yếu tố như yêu cầu kỹ thuật đối với tàu bay, điều kiện thời tiết và lưu lượng khai thác cao tại các sân bay. Có chuyến bay chỉ thay đổi vài phút, nhưng cũng có chuyến phải lùi nhiều giờ so với lịch trình ban đầu.

Trong thư, Sun PhuQuoc Airways thừa nhận việc thay đổi giờ bay đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch di chuyển của hành khách, đặc biệt là các gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ trong mùa du lịch hè. Hãng gửi lời xin lỗi vì những bất tiện, sự chờ đợi kéo dài cũng như những trải nghiệm chưa trọn vẹdn mà hành khách đã gặp phải.

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways cho biết ngay khi phát sinh sự cố, hãng đã huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ hành khách tại sân bay, bao gồm phục vụ suất ăn, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đổi chuyến, hoàn vé theo nhu cầu và bố trí nhân sự thường trực để đồng hành cùng hành khách trong thời gian chờ đợi. Đối với những trường hợp chưa hoàn tất việc hỗ trợ hoặc bồi thường, hãng đang tiếp tục rà soát và chủ động liên hệ nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của hành khách theo quy định.

Bên cạnh đó, Sun PhuQuoc Airways khẳng định sẽ tiếp thu mọi ý kiến phản hồi để cải thiện quy trình phục vụ và nâng cao chất lượng vận hành trong thời gian tới.

Hãng cũng nhấn mạnh, trong ngành hàng không, an toàn luôn là ưu tiên cao nhất và không có ngoại lệ. Vì vậy, khi phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác như vấn đề kỹ thuật, thời tiết hoặc lưu lượng bay tăng cao, việc điều chỉnh lịch bay đôi khi là điều không thể tránh khỏi. Mọi quyết định đều được cân nhắc với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, tổ bay và chuyến bay.

Khép lại thư, Sun PhuQuoc Airways cho biết nhận trách nhiệm về những trải nghiệm chưa trọn vẹn vừa qua, đồng thời cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng khai thác và dịch vụ để mang đến những hành trình an toàn, đúng giờ và đáp ứng kỳ vọng của hành khách trong thời gian tới.

Dưới bài đăng, nhiều hành khách để lại bình luận bày tỏ sự thông cảm với hãng, cho rằng việc chậm hoặc thay đổi giờ bay là điều không ai mong muốn, nhưng trong mọi trường hợp, an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Không ít ý kiến cũng ghi nhận thái độ cầu thị của Sun PhuQuoc Airways khi chủ động gửi lời xin lỗi, công khai nguyên nhân và cam kết tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ để hạn chế những sự cố tương tự trong tương lai.