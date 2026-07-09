Ronaldo lên chuyên cơ 2.000 tỷ về nhà sau thất bại World Cup

Sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha về Lisbon sau hành trình World Cup 2026, Cristiano Ronaldo dùng chuyên cơ riêng để về nhà.

Rạng sáng 9/7 (theo giờ Việt Nam), tờ Marca đăng tải khoảnh khắc siêu sao Cristiano Ronaldo lên chuyên cơ trở về nhà.

Sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha về Lisbon sau hành trình World Cup 2026, Cristiano Ronaldo tiến về chuyên cơ riêng. Trước khi rời sân bay, Ronaldo đã có một hành động thu hút sự chú ý.

Video: CR7 thân thiện với tổ bay trước khi lên chuyên cơ. Nguồn: All Nassr Tribune.

Thay vì đi thẳng lên máy bay, siêu sao tuyển Bồ Đào Nha dừng lại để chào hỏi tất cả nhân viên sân bay đang chờ gần đó.

Anh bắt tay, nở nụ cười và dành thời gian gửi lời chào đến từng thành viên trong đoàn trước khi tiếp tục hành trình.

"Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội vì cho thấy một khía cạnh của Ronaldo mà người hâm mộ thường nhắc đến nhưng hiếm khi được chú ý rộng rãi. Rời xa sân cỏ, cử chỉ giản dị thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh đã phần nào bác bỏ quan điểm cho rằng một trong những siêu sao bóng đá lớn nhất thế giới là người xa cách hoặc kiêu ngạo", theo Marca .

Ronaldo về nhà trên chiếc Bombardier Global 6500 - chuyên cơ phản lực do hãng Bombardier (Canada) sản xuất. Mẫu máy bay được cho là mua vào cuối năm 2024, thay thế chiếc Gulfstream G200 mà anh từng sử dụng.

Chiếc máy bay được sơn màu đen nhám với logo CR7. Đây hiện là một trong những chuyên cơ cá nhân hiện đại và đắt giá nhất thuộc sở hữu của các ngôi sao thể thao trên thế giới.

Ronaldo về nhà trên chiếc Bombardier Global 6500. Ảnh: Aeroaffaires.

Phiên bản được cá nhân hóa của Ronaldo có giá ước tính 61 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng).

Chiếc máy bay này cũng thường xuyên được vợ sắp cưới của Ronaldo là Georgina Rodríguez sử dụng trong các chuyến du lịch, tham dự sự kiện đắt đỏ vòng quanh thế giới.

Bên trong chuyên cơ được chia thành nhiều khu vực tiện nghi. Khoang dành cho tổ bay và khu vực lối vào có một gian bếp hiện đại, được trang bị lò nướng, lò vi sóng và cả máy pha cà phê. Khu họp được bố trí bàn lớn dành cho 4-6 người.

Với tầm bay hơn 12.000 km, Global 6500 có thể thực hiện nhiều chuyến bay đường dài mà không cần dừng tiếp nhiên liệu, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.