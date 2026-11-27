Nhắc đến Glico, nhiều người thường chỉ nghĩ ngay đến hộp bánh Pocky đỏ rực trong các cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc quen thuộc ấy là cả một hệ sinh thái khổng lồ đang cất giấu những bí mật vô cùng kinh ngạc về cách người Nhật làm ra đồ ngọt.

Đó là tấm biển hiệu có hình Glico Runner giơ tay đón đích rực sáng ở Dotonbori, là bảo tàng kể chuyện viên kẹo "300 mét", là nhà máy soi X quang từng chiếc bánh và cả những quầy hàng giới hạn khiến dân sành ăn phải xếp hàng dài. Chỉ với 48 giờ dạo bước qua Osaka và Kobe, bạn sẽ đi hết một vòng lịch sử hơn trăm năm của thương hiệu khởi nguồn từ một khao khát vô cùng giản dị: Nâng cao sức khỏe con người thông qua thực phẩm.

1. Cuộc chuyển giao lịch sử dưới ánh đèn Dotonbori

Hành trình của chúng ta bắt đầu vào lúc phố lên đèn, ngay tại bờ kênh gần cầu Ebisu sầm uất nhất Osaka. Lẫn trong hàng vạn bảng lấp lánh và con cua khổng lồ của quán Kani Douraku, hình ảnh Glico Runner trên biển hiệu Glico vẫn luôn là tâm điểm. Đứng ở đây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng trăm du khách cùng thực hiện một "nghi thức" quen thuộc: Giơ cao hai tay, co một chân, cười rạng rỡ tạo dáng.

Thế nhưng, ít ai biết tư thế vươn mình ấy không đơn thuần là một chiêu trò quảng cáo. Nó đã theo Glico từ tận năm 1922. Trở lại thời điểm đó, ông nhà sáng lập Ezaki Riichi đã quan sát những đứa trẻ chạy thi trong sân đền. Khoảnh khắc chúng hân hoan vươn tay cán đích chính là hình ảnh biểu tượng mãnh liệt nhất cho sức khỏe và niềm vui. Dáng chạy ấy còn được lấy cảm hứng từ các vận động viên kiệt xuất đương thời, tiêu biểu là Kanakuri Shizo, người Nhật đầu tiên tham dự Thế vận hội.

Chúng ta đang ở trong những tháng ngày đặc biệt nhất để ngắm nhìn biểu tượng này. Tấm biển thế hệ thứ sáu với 140.000 chip LED rực rỡ sẽ chính thức khép lại sứ mệnh vào cuối tháng 11 năm 2026. Một sự nhường bước đầy hoài niệm để chào đón thế hệ thứ bảy vào mùa xuân 2027, và Glico Runner vẫn sẽ xuất hiện trên tấm biển mới. Nếu bạn đang đứng đây, bạn chính là những nhân chứng cuối cùng của một chặng đường lịch sử.

2. Ngược dòng thời gian giải mã viên kẹo từ nước luộc hàu và thiết kế "thượng thừa" của que Pocky

Bỏ lại sau lưng sự náo nhiệt của khu Namba, sáng hôm sau, chuyến tàu JR đưa chúng ta rời Osaka đến ga Tsukamoto. Đi bộ chừng 15 phút, tòa nhà trụ sở Glico hiện ra bình yên với hàng cây hạnh nhân rợp bóng trước Bảo tàng Glico. Ngay từ lúc bước vào, mùi thơm ngọt ngào từ xưởng bánh kẹo kế bên đã âm thầm đánh thức mọi giác quan.

Tại đây, những thước phim lịch sử được tua lại bằng vô số hiện vật, bắt đầu từ một phát hiện làm thay đổi ngành công nghiệp bánh kẹo. Năm 1919, thấy ngư dân luộc hàu rồi đổ bỏ nước luộc trên bờ sông Hayatsue, gần biển Ariake, ông Ezaki nhớ lại một bài báo viết rằng hàu chứa nhiều glycogen. Ông liền xin nước luộc mang đi phân tích. Kết quả đúng như ông nghĩ: Nguồn nước ấy chứa một lượng lớn glycogen, một chất cung cấp năng lượng tuyệt vời.

Giữa bối cảnh nước Nhật thời bấy giờ rất cần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, ông quyết định đưa chất này vào viên kẹo caramel. Kẹo Glico chính thức lên kệ bách hóa Mitsukoshi vào năm 1922 với hộp màu đỏ mang khẩu hiệu gây tò mò tột độ: "Một viên 300 mét". Mỗi viên kẹo được tính toán chính xác để cung cấp đủ năng lượng cho một người chạy hết quãng đường 300 mét. Hơn thế nữa, tin rằng ăn và chơi là hai "thiên chức" của trẻ nhỏ, ông Ezaki đã biến những chiếc hộp kẹo thành những chiếc hộp kho báu thực sự khi nhét thêm đồ chơi vào trong. Bức tường trưng bày 4.000 món đồ chơi tí hon hay cỗ máy bán kẹo tự động năm 1931 biết chiếu phim chính là minh chứng cho tư duy đi trước thời đại ấy.

Nhưng ngôi sao sáng nhất của bảo tàng phải kể đến Pocky, món bánh que vừa tròn 60 tuổi. Xoay quanh Pocky là một bài học kinh điển về thiết kế trải nghiệm người dùng. Khi muốn phủ socola lên bánh que Pretz, đội ngũ sáng tạo từng loay hoay với việc bọc giấy bạc từng que để khách không bị dính tay. Và rồi, một ý tưởng lóe sáng: Sao không chừa lại một đoạn dưới gốc để làm tay cầm?

Phần tay cầm tưởng chừng nhỏ bé ấy không chỉ giải quyết triệt để bài toán giữ sạch tay mà nay đã được công nhận là nhãn hiệu ba chiều độc quyền tại Nhật. Thậm chí, Glico còn tinh tế đến mức điều chỉnh công thức cho từng thị trường. Pocky bán tại Đông Nam Á nhiệt đới sẽ dùng loại socola có điểm nóng chảy cao hơn để giữ nguyên hình dạng, trong khi Pocky mua tại Nhật Bản lại sở hữu lớp phủ mềm mượt và tan nhanh hơn khi chạm vào đầu lưỡi.

3. Xâm nhập Kobe, nơi bánh kẹo cũng phải "khám sức khỏe" tổng quát

Hành trình tiếp tục đưa chúng ta ra ngoại ô, bước vào Glicopia đặt tại nhà máy Kobe. Cảm giác như đang thu nhỏ lại và chui qua một đường hầm hình que Pocky khổng lồ cao 3 mét để tiến vào trái tim của dây chuyền sản xuất.

Từ hành lang kính, một "đại công trường" kỉ luật và chuẩn xác hiện ra. Hành trình của một que Pocky không hề đơn giản. Bột mì (có thêm bột mì nguyên cám), bơ và đường được nhào nặn, cán mỏng thành tấm 5 mm, cắt sợi, khía sẵn và trôi tuột qua một lò nướng khổng lồ dài 30 mét. Để những chiếc bánh mỏng manh không bị gãy vụn, chúng phải trải qua quá trình làm nguội chậm rãi suốt một ngày dài.

Điều ấn tượng nhất chính là khâu kiểm định khắt khe đúng chuẩn Nhật Bản. Trước khi đến tay người dùng, mỗi hộp bánh đều phải trượt qua máy cân trọng lượng cực chuẩn và đặc biệt là hệ thống soi X quang để đảm bảo không có bất kỳ dị vật nào hay có một que bánh gãy nào lọt ra ngoài thị trường. Ở cuối đường chuyền, những cánh tay robot uyển chuyển gắp từng hộp xếp vào thùng carton, nhịp nhàng như một vũ điệu công nghệ.

Đến Glicopia, nhiều gia đình Nhật Bản còn canh từng giờ để giành suất tham gia lớp học làm Bisco, loại bánh quy kẹp kem huyền thoại từ năm 1933. Việc tự tay nhào bột, nặn bánh và gói ghém mang về trong chiếc hộp đỏ đã trở thành một kỷ niệm khó quên với những ai may mắn đặt được chỗ.

4. Thú vui mua sắm "kén khách" và thói quen siêu thị của người bản địa

Trở lại nhịp sống hối hả của trung tâm Osaka, 48 giờ của chúng ta khép lại bằng trải nghiệm mua sắm. Với những người trót mê mẩn sự hoàn hảo, quầy Baton d'or ở tầng hầm bách hóa Takashimaya tại Namba là điểm đến không thể bỏ qua.

Chỉ được bán rải rác ở một vài bách hóa cao cấp nhất, Baton d'or có nghĩa là "chiếc que vàng" trong tiếng Pháp. Sự đắt giá của nó nằm ở cốt bánh làm từ bột mì Pháp nhào bơ. Sau khi nướng, bánh tiếp tục được tắm trong làn sương bơ tinh luyện trước khi phủ đường bơ hoặc socola. Sự hòa quyện của các nguyên liệu thượng hạng tạo nên hương thơm nức nở, khiến người ta sẵn lòng kiên nhẫn xếp hàng dài để mang về làm quà biếu.

Trái ngược với vẻ hào nhoáng ở bách hóa, muốn hiểu người Nhật thực sự ăn gì hàng ngày, bạn phải bước vào các chuỗi siêu thị như LIFE hay Mandai. Bỏ qua các quầy lưu niệm, kệ bánh kẹo nội địa mở ra cả một vũ trụ đa dạng. Tại đây, bạn có thể bắt gặp nhiều vị Pretz và Pocky chỉ có ở Nhật Bản.





Tiến về quầy đồ uống, bạn sẽ thấy sự hiện diện dày đặc của sữa hạnh nhân Almond Koka. Quay lại thập niên 1930, khi ông Ezaki lần đầu biết đến hạnh nhân trong chuyến đi Mỹ, ông đã ấp ủ mang loại hạt này về Nhật. Năm 2014, Glico ra mắt Almond Koka với tên gọi "hạnh nhân uống được", giúp việc bổ sung dinh dưỡng từ hạnh nhân trở nên dễ dàng mỗi ngày. Ý tưởng ban đầu đến từ mong muốn giúp người cao tuổi và những người khó nhai hạt cứng vẫn hấp thụ được dinh dưỡng của hạnh nhân. Ngày nay, Almond Koka là thương hiệu sữa hạnh nhân có doanh số cao nhất Nhật Bản.

Dáng chạy và triết lý trăm năm chưa từng đổi thay

48 giờ chìm đắm trong thế giới Glico khép lại, nhưng dư âm của nó đủ để thay đổi cách chúng ta nhìn nhận một thương hiệu quen thuộc. Từ viên kẹo chứa glycogen giúp trẻ em khỏe mạnh, những món đồ chơi khơi dậy niềm vui, đến hộp bánh que với phần tay cầm tinh tế và thức uống hạnh nhân giúp việc bổ sung dinh dưỡng hằng ngày dễ dàng hơn. Suốt hơn 100 năm qua, Glico vẫn kiên định với một triết lý duy nhất: Ăn ngon phải đi cùng sống khỏe và niềm vui được sẻ chia. Sứ mệnh "Healthier days, Wellbeing for life" không chỉ là lời hứa, mà là kim chỉ nam trong từng sản phẩm.

Lần tới, khi có dịp đứng trước dòng kênh Dotonbori lộng gió, hãy tự tin giơ cao hai tay. Bạn không chỉ đang check in cùng một tấm biển quảng cáo, mà đang tôn vinh dáng chạy đầy kiêu hãnh của sức khỏe và niềm vui thuần khiết nhất.

Cẩm nang thực hành cho chuyến đi