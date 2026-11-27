Hang động này từng bị bùn đất lấp gần kín, cửa chỉ vừa một người lách qua trước khi không gian lớn bên trong dần được hé lộ.

Ít ai nghĩ rằng phía sau một khe đá hẹp giữa núi lại là cả một hang động dài hàng trăm mét với sông ngầm, giếng trời tự nhiên và hệ thống thạch nhũ phong phú. Khi được phát hiện vào năm 2002, cửa hang chỉ là một khe nhỏ vừa đủ cho một người lách qua, trong khi bùn đất và cát đá bên trong chất cao, nhiều khu vực gần như bị lấp kín.

Người dân sau đó phải kiên trì nạo vét thủ công trong khoảng 10 năm mới dần mở được lối đi. Khi lớp bùn đất được đưa ra ngoài, quy mô thực sự của hang mới lộ diện. Nơi được nhắc tới là động Thiên Hà, nằm trong lòng núi Tướng, Ninh Bình.

Động Thiên Hà dài khoảng 700 m, gồm 200 m động khô và khoảng 500 m động nước nằm sâu trong lòng núi đá vôi. (Ảnh: Phuotvivu)

Hang động từng bị bùn đất lấp gần kín

Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình, động Thiên Hà dài khoảng 700 m, gồm khoảng 200 m động khô và 500 m động nước. Phần động khô có nền tương đối bằng, hai bên và phía trên là nhiều khối nhũ đá với hình dạng khác nhau. Đi sâu vào trong, du khách gặp một khoảng mở xuyên lên phía trên núi được gọi là Giếng trời, nơi ánh sáng tự nhiên có thể chiếu thẳng xuống lòng hang vào những ngày trời quang.

Giếng trời là một trong những điểm đặc biệt của hang, nơi ánh sáng tự nhiên xuyên từ sườn núi xuống các khối nhũ đá bên dưới. (Ảnh: Báo Quốc tế)

Không gian này hoàn toàn khác với hình ảnh ban đầu khi hang mới được tìm thấy. Theo VietnamNet, thời điểm năm 2002, lối vào rất hẹp và phần lớn không gian phía trong vẫn bị bùn, cát và đất đá che phủ. Quá trình nạo vét kéo dài nhiều năm mới giúp hình thành lối tham quan như hiện nay.

Bên trong có dòng sông ngầm dài khoảng 500 m

Sau khu vực Giếng trời là phần động nước. Du khách tiếp tục hành trình bằng thuyền trên dòng sông ngầm dài khoảng 500 m, với nhũ đá phủ dọc vách và trần hang. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước khiến không gian phía trong có cảm giác sâu và rộng hơn.

Du khách ngồi thuyền len theo dòng sông ngầm dài khoảng 500 m, phía trên là những lớp thạch nhũ phản chiếu xuống mặt nước. (Ảnh: MIA)

Nguồn của ngành Văn hóa và Du lịch Ninh Bình giới thiệu khu vực này như một "dải ngân hà" trong lòng núi bởi các khối thạch nhũ lấp lánh trên nền hang tối. Dòng nước tương đối êm, phần lớn hành trình diễn ra trên thuyền nhỏ nên du khách có thể quan sát khá gần các cấu trúc đá hai bên.

Một điểm đáng chú ý khác là nhiều khối nhũ trong hang vẫn tiếp tục phát triển. Nước mang khoáng chất nhỏ giọt từ trần xuống trong thời gian dài, khiến quá trình hình thành thạch nhũ vẫn diễn ra chậm rãi.

Còn phát hiện dấu tích người Việt cổ

Không chỉ có giá trị cảnh quan, hang động này còn lưu lại dấu vết cư trú của con người trong quá khứ. Năm 2008, các nhà khảo cổ phát hiện tại đây vỏ nhuyễn thể, than tro và nhiều dấu tích được cho là liên quan tới hoạt động sinh sống của cư dân cổ.

Đến năm 2012, Viện Khảo cổ học cùng cơ quan quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tiếp tục khảo sát khu vực. Báo Ninh Bình cho biết các nhà nghiên cứu tìm thấy công cụ cuội ghè đẽo, mảnh tước đá magma, đồ gốm thô, xương động vật, mai và yếm rùa.

Khu vực Giếng trời còn lưu lại dấu tích của người Việt cổ từng sinh sống tại đây cách ngày nay khoảng 7.500–10.000 năm. (Ảnh: FB)

Một số dấu tích được xác định có niên đại thuộc Trung kỳ Đá mới, khoảng 9.000–7.000 năm trước, trong khi một số lớp khác trẻ hơn, vào khoảng 4.000 năm. Ngành du lịch địa phương hiện cũng giới thiệu khu vực Giếng trời là nơi từng có cư dân cổ sinh sống cách ngày nay hàng nghìn năm.

Điều này khiến chuyến tham quan không chỉ dừng ở việc ngắm nhũ đá hay đi thuyền trong sông ngầm. Du khách đang đi qua một không gian từng được con người sử dụng từ rất lâu trước khi hang trở thành điểm du lịch.

Muốn tới hang phải đi thuyền rồi đi bộ

Hành trình tới động Thiên Hà cũng tạo thêm một lớp trải nghiệm khác. Từ bến trên sông Bến Đang, du khách đi thuyền khoảng 15 phút tới khu vực núi Tướng, sau đó tiếp tục đi bộ khoảng 1 km mới đến cửa động.

Từ một hang động từng bị bùn đất che lấp, nơi đây nay trở thành hành trình kết hợp đi bộ, ngắm thạch nhũ và ngồi thuyền giữa sông ngầm. (Ảnh: MIA)

Cửa hang hiện đã rộng hơn trước, nhưng câu chuyện về khe đá ban đầu chỉ đủ một người lách qua vẫn là chi tiết khiến nhiều du khách bất ngờ. Sau khi tham quan phần động khô và Giếng trời, khách xuống thuyền để tiếp tục đi sâu vào khu vực sông ngầm.

Nếu muốn chụp khu vực Giếng trời, thời điểm có nắng và ánh sáng chiếu từ phía trên xuống thường cho hiệu ứng rõ hơn. Du khách cũng nên mang giày có độ bám tốt vì một số đoạn trong hang có thể ẩm và trơn, đặc biệt vào những ngày độ ẩm cao.

Một điểm khác với những nơi nổi tiếng ở Ninh Bình

Ninh Bình vốn đã quen thuộc với Tràng An, Tam Cốc, Bái Đính hay Hang Múa, nhưng động Thiên Hà có trải nghiệm khác ở chỗ kết hợp đường sông bên ngoài, đoạn đi bộ, động khô, Giếng trời và sông ngầm trong cùng một hành trình.

Phần động khô dài khoảng 200 m, có nền khá rộng và nhiều khối thạch nhũ với hình dạng khác nhau. (Ảnh: Sao Mai Tour)

Quy mô của hang không thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam, nhưng câu chuyện từ một khe đá gần như bị bùn đất lấp kín tới không gian dài khoảng 700 m tạo nên nét riêng. Phía sau lối vào từng chỉ đủ một người lách qua là dòng sông ngầm dài nửa kilomet, hệ thống thạch nhũ và dấu tích của cư dân Việt cổ từ hàng nghìn năm trước.

Chính quá trình người dân mất khoảng 10 năm nạo vét bùn đất mới giúp phần không gian ấy dần được hé lộ, biến hang động từng gần như bị che kín thành một điểm tham quan đặc biệt giữa vùng núi đá Ninh Bình.

Theo VietnamNet, Báo Ninh Bình, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình