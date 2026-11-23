Phong Nha – Kẻ Bàng đang thu hút lượng lớn khách du lịch, trong khi các mô hình lưu trú mới tại khu vực này bắt đầu chú trọng hơn đến khả năng thích ứng với địa hình và điều kiện tự nhiên.

Theo số liệu từ Ban Quản lý Vườn quốc gia, đến tháng 9/2026, Phong Nha – Kẻ Bàng đã đón hơn 837.000 lượt khách, trong đó có hơn 148.000 lượt khách quốc tế.

Sức hút của Phong Nha không chỉ đến từ hệ thống hang động nổi tiếng như Sơn Đoòng, động Phong Nha hay động Thiên Đường, mà còn nằm ở cảnh quan núi đá vôi, rừng nhiệt đới và hệ thống sông ngầm đặc trưng.

Đáng chú ý, năm 2025, UNESCO đã thông qua việc mở rộng di sản, kết nối Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng của Việt Nam với Vườn quốc gia Hin Nam No của Lào, hình thành di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới. Khu vực này sở hữu địa hình karst có lịch sử phát triển khoảng 400 triệu năm, với hơn 220 km hang động và hệ thống sông ngầm đã được ghi nhận.

Đây cũng là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học đáng kể ở Đông Nam Á. Theo UNESCO, khu dự trữ sinh quyển Phong Nha – Kẻ Bàng có 2.954 loài thực vật bậc cao, trong đó 172 loài đặc hữu của Việt Nam, cùng 1.399 loài động vật.

Auko xây dựng hệ thống lodge thích ứng với mùa lũ

Trong bối cảnh du lịch Phong Nha phát triển, các mô hình lưu trú gắn với thiên nhiên cũng xuất hiện ngày càng đa dạng. Một trong những dự án mới đi vào hoạt động là Auko Eco-Wellness Lodges, nằm bên dòng sông Son, thuộc khu vực Phong Nha. Điểm đáng chú ý trong thiết kế công trình là cách xử lý bài toán địa hình và mùa lũ. Phong Nha có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12. Vì vậy, các hạng mục xây dựng tại đây phải tính đến sự thay đổi của mực nước theo mùa.

Theo thông tin được công bố tại HICAP 2026, một số căn lodge tầng thấp của Auko sử dụng nền móng có khả năng nổi theo mực nước lũ. Các khu lưu trú dạng tán cây và cầu tre được bố trí cao hơn mực nước lịch sử. Hệ thống công trình, cây xanh và thoát nước cũng được quy hoạch đồng bộ nhằm hạn chế đào xới, tác động đến địa hình tự nhiên.

Dự án sử dụng gỗ tái chế từ thuyền đánh cá và tre địa phương, kết hợp các sàn thông thoáng, mái đua rộng và hệ thống thông gió chéo để thích ứng với khí hậu nóng ẩm. Một số khu vực hạn chế sử dụng điều hòa, chủ yếu tập trung tại không gian nghỉ ngơi.

9 tháng đầu năm 2026, Phong Nha – Kẻ Bàng đón hơn 837.000 lượt khách

Phong Nha và bài toán phát triển du lịch gắn với bảo tồn

Không chỉ nổi tiếng với hang động, Phong Nha còn là điểm đến của nhiều hoạt động du lịch khám phá như chèo thuyền trên sông Son, đạp xe qua các làng quê, trekking trong rừng và khám phá hệ sinh thái hang động.

Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách cũng đặt ra yêu cầu về cách thức khai thác tài nguyên du lịch. UNESCO lưu ý các hoạt động phát triển hạ tầng, thay đổi mục đích sử dụng đất và du lịch thiếu kiểm soát có thể tạo áp lực lên tính toàn vẹn của hệ sinh thái karst. Việc phát triển du lịch cần được giám sát trong giới hạn sức chịu tải sinh thái của khu di sản.

Đây cũng là bối cảnh khiến những mô hình lưu trú có khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên nhận được sự quan tâm.

Trong tháng 10/2026, Auko được xướng tên tại hai giải thưởng về thiết kế và phát triển bền vững. Cụ thể, dự án chiến thắng hạng mục Sustainable Design tại HICAP 2026 Sustainable Hotel Awards (Thiết kế Bền vững) và nhận Giải Vàng ở hạng mục Sustainable Hospitality Space thuộc VMARK F&B Excellence Award 2026 (Không gian Khách sạn Bền vững).

Sự xuất hiện của những mô hình như vậy cho thấy du lịch Phong Nha đang có thêm hướng phát triển bên cạnh các sản phẩm tham quan hang động truyền thống. Bài toán không chỉ là thu hút thêm khách, mà còn là cách tổ chức lưu trú, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm sao cho phù hợp với một vùng di sản có hệ sinh thái đặc biệt nhạy cảm.