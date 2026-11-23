Ý tưởng của kỹ sư hàng hải bỏ kế hoạch xây 100 biệt thự, sau được tổ chức kỷ lục thế giới vinh danh

Việt Nam sở hữu nhiều công trình kiến trúc độc đáo, được xây dựng tại những địa hình đặc biệt như núi cao, thung lũng hay sâu dưới mặt đất. Trong số đó, có những công trình không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi câu chuyện và kỹ thuật xây dựng khác thường.

Một trường hợp nổi bật là Đường hầm điêu khắc, còn gọi là Đường hầm đất sét, nằm gần hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến điêu khắc lộ thiên được đào xuống địa hình đồi đất, dài hơn 1,2 km, rộng từ 2–10 m và có nơi sâu tới 9 m.

Đáng chú ý, để hình thành công trình, đơn vị thực hiện đã đào khoảng 50.000 m³ đất đỏ bazan. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau đường hầm này còn đặc biệt hơn những con số.

Cận cảnh công trình (Ảnh Bazan Travel)

Kỹ sư hàng hải từng định xây 100 biệt thự, nhưng một sự cố khiến mọi thứ thay đổi

Người đứng sau Đường hầm đất sét là ông Trịnh Bá Dũng, sinh năm 1972 tại Thanh Hóa. Ông từng tốt nghiệp Đại học Hàng hải, có thời gian học kinh tế tại Đức và gần 10 năm làm việc trong ngành hải quan trước khi chuyển sang kinh doanh.

Năm 2007, ông Dũng cùng bốn người bạn từ TP.HCM lên Đà Lạt tìm cơ hội đầu tư du lịch. Nhóm lựa chọn khu đất rộng khoảng 15 ha gần hồ Tuyền Lâm, với dự định xây dựng 100 biệt thự nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, kế hoạch sớm gặp khó khăn vì hạ tầng khu vực còn hạn chế. Đường vào dự án chủ yếu là đường đất đỏ, chưa được trải nhựa. Có những lần ông Dũng suýt gặp tai nạn khi lái ô tô qua những đoạn đường sình lầy, thậm chí phải gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ.

Chính những lần di chuyển khó khăn ấy khiến ông nảy ra một câu hỏi: Liệu có thể làm cứng đất đỏ mà không cần nung để ứng dụng vào xây dựng?

Ông Trịnh Bá Dũng (Ảnh Cổng TTĐT Lâm Đồng)

Dù không được đào tạo chuyên sâu về vật liệu xây dựng, ông bắt đầu tìm hiểu, gửi mẫu đất đỏ bazan đến các trung tâm nghiên cứu, đồng thời tự thử nghiệm những phương pháp phối trộn khác nhau.

Trong lúc đó, dự án nghỉ dưỡng vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp. Một số cổ đông rút lui, khiến áp lực tài chính càng lớn. Ông Dũng từng đi nhiều quốc gia để tìm hiểu các mô hình du lịch, nhưng vẫn muốn tạo ra sản phẩm riêng cho Đà Lạt.

Đầu năm 2012, ông xây dựng hai căn nhà thử nghiệm bằng vật liệu đất không nung. Dù kết quả khả quan, ông lại quyết định dừng kế hoạch xây hàng loạt biệt thự. Thay vào đó, một ý tưởng khác xuất hiện: Tạo nên đường hầm điêu khắc tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Đà Lạt bằng chính đất đỏ bazan của vùng cao nguyên.

Đào 50.000 m³ đất, sử dụng máy xúc để điêu khắc cả một Đà Lạt thu nhỏ

Ông trình bắt đầu được triển khai từ đầu năm 2013. Đến thời điểm tháng 4/2015, tuyến điêu khắc đã dài khoảng 1,2 km, với những đoạn vách cao tới 9 m và khoảng 50.000 m³ đất được đào.

Khác với đường hầm giao thông thông thường, đây là không gian lộ thiên, nơi những vách đất được biến thành các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ. Đáng chú ý, quá trình thi công kết hợp giữa máy móc cơ giới và bàn tay của các nghệ nhân.

Theo lời ông Trịnh Bá Dũng, đội ngũ thực hiện trước tiên thiết kế các hình khối trên máy tính. Sau đó, máy xúc, máy ủi được sử dụng để tạo hình thô. Thậm chí, gầu xúc còn được thay bằng những dụng cụ tương tự dao, đục để bào, gọt các khối đất lớn.

Theo ông Dũng, công đoạn cơ giới có thể hoàn thành khoảng 60% việc tạo hình. Phần còn lại do các nghệ nhân trực tiếp chỉnh sửa, hoàn thiện những chi tiết nhỏ.

Các công trình bên dưới đường hầm được điêu khắc tỉ mỉ (Ảnh Cổng TTĐT Lâm Đồng)

Sau khi tạo hình, bề mặt tác phẩm được gia cố bằng hỗn hợp đất đỏ bazan, bột đá và những chất kết dính. Nhờ đó, vật liệu có thể đông cứng mà không cần trải qua quá trình nung như sản phẩm gốm truyền thống.

Từ cách làm đặc biệt này, hàng loạt công trình biểu tượng của Đà Lạt được tái hiện giữa lòng đất. Du khách có thể bắt gặp những hình ảnh về núi Langbiang, đời sống cư dân bản địa, nhà ga Đà Lạt, nhà thờ Con Gà, Trường Cao đẳng Đà Lạt hay những biệt thự cổ.

Bên cạnh đó còn có các mô hình xe Vespa, ô tô cổ, đầu máy xe lửa và nhiều hình tượng gắn với đời sống cao nguyên. Các tác phẩm được sắp đặt theo dòng chảy lịch sử, đưa du khách từ hình ảnh Đà Lạt thuở hoang sơ đến một đô thị du lịch hiện đại. Toàn bộ tuyến điêu khắc giống như một cuốn sách kể chuyện bằng đất đỏ.

Sở hữu nhiều kỷ lục Việt Nam, người sáng tạo được tổ chức kỷ lục thế giới vinh danh

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô và kỹ thuật xây dựng, Đường hầm đất sét còn sở hữu những hạng mục được ghi nhận bằng các kỷ lục trong nước. Nổi bật là ngôi nhà bằng đất đỏ bazan không nung, rộng khoảng 90 m², với những chi tiết nội thất như bàn ghế, giường ngủ, bồn tắm và lò sưởi cũng được tạo hình từ vật liệu đất.

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), tháng 9/2013, công trình được trao hai bằng kỷ lục liên quan đến ngôi nhà bằng đất đỏ không nung và mái nhà đắp nổi bản đồ Việt Nam. Năm 2015, ông Dũng tiếp tục được ghi nhận là người đầu tiên thực hiện tác phẩm điêu khắc dưới mặt đất dài nhất theo hạng mục kỷ lục Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 22/2/2022, tại chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 45 ở TP.HCM, ông Trịnh Bá Dũng được trao Đĩa vàng Cống hiến của Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA), thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings).

Theo VietKings, giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc sáng tạo, phát triển các giá trị nội dung kỷ lục. Đây là danh hiệu dành cho cá nhân ông Dũng, không phải chứng nhận Guinness về chiều dài đường hầm.

TS.Luật sư Nguyễn Văn Viễn - Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch TW Hội kỷ lục gia Việt Nam trao đĩa vàng cống hiến Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA) đến Kỷ lục gia Trịnh Bá Dũng (Ảnh Vietkings)

Ngày nay, Đường hầm đất sét đã trở thành điểm tham quan nổi bật tại Đà Lạt. Ngoài tuyến điêu khắc, du khách còn có thể khám phá Hồ Vô Cực với hai khuôn mặt khổng lồ hướng vào nhau giữa mặt nước, tham quan ngôi nhà kỷ lục và chụp ảnh tại những tiểu cảnh giữa rừng thông.

Cập nhật vào tháng 6/2026, khu du lịch mở cửa từ 7h30 đến 17h hằng ngày, giá vé người lớn được công bố là 120.000 đồng; trẻ cao từ 1,1–1,3 m là 50.000 đồng, trẻ dưới 1,1 m được miễn phí. Giá vé có thể thay đổi theo thời điểm.

Du khách nên ưu tiên ngày thời tiết khô ráo, mang giày chống trượt và cẩn thận khi di chuyển qua các đoạn dốc, bậc cấp hay khu vực gần mặt nước.