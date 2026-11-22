Sân vận động VinFast – Trống Đồng tại Hà Nội vừa ghi nhận thêm một cột mốc quan trọng.

Ngày 19/11/2026, lễ cất nóc trụ thứ hai cao 72 m tại dự án Sân vận động VinFast – Trống Đồng đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng công trình thể thao có sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi tại phía Nam Hà Nội.

Theo thông tin từ VinCons, trước đó, vào đầu tháng 11, đơn vị này cùng các đối tác đã hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất của siêu cột trụ đầu tiên. Như vậy, chỉ trong khoảng nửa tháng, công trường liên tiếp ghi nhận hai cột mốc quan trọng ở hạng mục kết cấu trụ.

Mỗi siêu trụ cao 72 m, tương đương một tòa nhà khoảng 24 tầng. Việc hoàn thành các cấu kiện này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện triển khai những công đoạn tiếp theo liên quan đến hệ mái thép khổng lồ của sân vận động.

Lễ cất nóc trụ thứ hai cao 72 m tại dự án Sân vận động VinFast – Trống Đồng diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua (Ảnh Vincons)

Siêu trụ cao bằng tòa nhà 24 tầng, thi công bằng công nghệ đặc biệt

Theo thông tin VinCons công bố về siêu trụ đầu tiên, cấu kiện có chiều cao 72 m, tiết diện 10 × 13 m, thuộc nhóm hạng mục bê tông có kích thước lớn tại dự án. Các trụ chính giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chịu lực của sân vận động. Trên đỉnh các trụ sẽ được lắp đặt hệ gối đỡ thép, có nhiệm vụ định vị, tiếp nhận tải trọng từ mái che đóng mở tự động và truyền lực xuống hệ móng bên dưới.

Điều này đồng nghĩa việc thi công các trụ phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng bê tông, độ chính xác hình học và khả năng chịu lực. Sau khi hoàn thành phần bê tông cao nhất, các hạng mục liên quan vẫn cần tiếp tục được kiểm tra, nghiệm thu và hoàn thiện trước khi tiếp nhận kết cấu mái.

Để thi công những cấu kiện có kích thước đặc biệt này, các nhà thầu phải áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật.

Theo VinCons, đối với trụ đầu tiên, đơn vị sử dụng công nghệ ván khuôn trượt, vận hành liên tục 24/24 giờ, với tốc độ thi công đạt trên 2 m chiều cao mỗi ngày. Phương pháp này cho phép hệ thống ván khuôn được nâng dần theo quá trình đổ bê tông, thay vì phải tháo lắp hoàn toàn sau từng đợt thi công.

Các trụ cao 72 m có vai trò quan trọng trong kết cấu của siêu sân vận động (Ảnh Chủ đầu tư)

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống Cooling Pipe, tức các đường ống giải nhiệt được bố trí trong lõi kết cấu bê tông, kết hợp biện pháp ủ nhiệt ở phần biên.

Với những khối bê tông lớn, quá trình thủy hóa xi măng có thể sinh ra lượng nhiệt đáng kể, gây chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài. Hệ thống làm mát giúp kiểm soát nhiệt độ, hạn chế nguy cơ xuất hiện vết nứt do ứng suất nhiệt, qua đó góp phần bảo đảm chất lượng kết cấu.

Tám trụ giàn kích cao gần 80 m chuẩn bị chạy thử, tiến tới nâng mái thép 40.000 tấn

Không chỉ ghi nhận tiến độ mới tại các siêu trụ bê tông, sân vận động VinFast – Trống Đồng còn đang chuẩn bị bước vào một trong những công đoạn thi công phức tạp nhất: nâng lắp hệ mái thép.

Cụ thể, theo ghi nhận ại công trường, 8 trụ giàn kích nâng mái cao gần 80 m đã cơ bản hoàn thiện phần lắp dựng, chuẩn bị cho đợt chạy thử chịu lực dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2026.

Đây là hệ thống giàn kích phục vụ quá trình nâng mái, khác với các cột trụ bê tông chịu lực chính của sân vận động. Việc chạy thử nhằm kiểm tra khả năng làm việc, độ ổn định và điều kiện an toàn của hệ thống trước khi triển khai nâng lắp chính thức.

Tổng khối lượng kết cấu thép của dự án ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ phối hợp với các đối tác nước ngoài tiến hành nâng mái thép tại phân khu đầu tiên trong tháng 12/2026.

Các cấu kiện thép kích thước lớn được tổ hợp thành từng mô-đun trước khi đưa vào vị trí lắp dựng. Trong quá trình này, trạng thái làm việc của kết cấu thép và hệ trụ được theo dõi bằng hệ thống quan trắc tự động theo thời gian thực.

Ảnh Vinhomes Olympic

Đáng chú ý, nhiều thiết bị nâng hạ siêu trọng đã được huy động. Theo thông cáo ngày 2/11 của DENZAI, doanh nghiệp Nhật Bản đã đưa cần cẩu bánh xích có sức nâng danh định tối đa 1.250 tấn tới công trường để phục vụ công tác thi công mái.

Trong khi đó, thông cáo ngày 19/11 của Sarens cho biết doanh nghiệp nâng hạ quốc tế này tham gia lắp dựng kết cấu thép, sử dụng cần cẩu bánh xích CC 6800 để xử lý các cấu kiện nặng tới 30 tấn ở độ cao tối đa 65 m.

Khoảng 16.700 kỹ sư, công nhân đang làm việc trực tiếp tại khu vực sân vận động và các hạng mục phụ trợ. Tính chung toàn khu phức hợp thể thao, lực lượng thi công lên tới gần 20.000 người, tổ chức làm việc theo 3 ca, 4 kíp.

Sân vận động 135.000 chỗ ngồi dự kiến hoàn thành năm 2027

Sân vận động VinFast – Trống Đồng là công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo thông cáo của Tập đoàn Vingroup ngày 14/8/2026, sân vận động có diện tích 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, lấy cảm hứng kiến trúc từ trống đồng Đông Sơn. Công trình được thiết kế với hệ thống mái che đóng mở tự động, đồng thời định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ xanh trong vận hành.

Nếu hoàn thành theo đúng sức chứa thiết kế, sân vận động này có thể vượt Narendra Modi Stadium tại Ấn Độ, công trình có sức chứa khoảng 132.000 người, để trở thành một trong những sân vận động lớn nhất thế giới.

Phối cảnh sân vận động khi hoàn thành (Ảnh Chủ đầu tư)

Theo kế hoạch được chủ đầu tư công bố, Sân vận động VinFast – Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Trong khi đó, các hạng mục chính của toàn khu liên hợp thể thao dự kiến hoàn thành vào tháng 8 cùng năm.