Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với tinh thần "Ăn món ngon - Mừng ngày Văn hóa Việt Nam", Coca-Cola mang đến cơ hội để người dùng trực tiếp đăng ký tham gia các chuyến city tour khám phá nét đẹp văn hóa thành phố và dừng chân ăn mừng bên những món ngon đặc trưng tại các tọa độ Foodmarks.

Checklist tọa độ quán ngon

Các câu hỏi "Hôm nay mình ăn gì, ở đâu?", "Bún bò nên ăn quán nào?",… thường xuyên đẩy người trẻ vào thế bí trong những lần gặp mặt. Thế nhưng, một "checklist quán ngon gần bạn" không phải lúc nào cũng được các bạn trẻ lưu sẵn. Để việc tìm kiếm quán ăn hợp khẩu vị trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng và thú vị hơn, người yêu ẩm thực giờ đây đã có thêm một bạn đồng hành tin cậy. Từ sự gắn kết quen thuộc trên bàn ăn của người Việt, nền tảng Coca-Cola Foodmarks đã ra đời nhằm đồng hành và dẫn lối thực khách đến với những món ngon đặc trưng của từng vùng miền.

Được chính thức giới thiệu từ năm 2024, Coca-Cola Foodmarks hoạt động như một chiếc "la bàn ẩm thực" tiện lợi. Đến nay, nền tảng đã tuyển chọn và quy tụ hơn 5.000 quán ăn tại các đô thị sôi động như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, cùng những điểm đến giàu bản sắc như Huế, Nha Trang, Cần Thơ.

Nhờ tính năng định vị và bản đồ trực quan, người dùng có thể dễ dàng tra cứu nhanh các điểm ăn uống chất lượng ngay gần mình, xem danh sách "Top Foodmarks" được cộng đồng yêu thích, tham khảo đánh giá thực tế và lưu lại tọa độ ưng ý cho những buổi hẹn. Khác với những đề xuất ngẫu nhiên, danh sách quán ăn trên Coca-Cola Foodmarks được chắt lọc dựa trên 3 tiêu chí: Món ăn ngon - Không gian sạch sẽ, an toàn - Có câu chuyện thú vị.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm 5.000 quán ăn được tuyển chọn trên toàn quốc thông qua Coca-Cola Foodmarks.

Đó có thể là một hàng ăn ngon với kỹ thuật chế biến tỉ mẩn như Bò né Thanh Tuyền trong con hẻm Nguyễn Trường Tộ (TP.HCM). Đều đặn suốt gần 30 năm qua, cô Thủy vẫn thoăn thoắt xào thịt bò với hành trên lửa lớn, đặt trong chảo gang hình con bò cùng trứng ốp la và pate nhà làm. Món ăn cũng đã được biến tấu tinh tế khi ướp thịt cùng tỏi sả, nêm sốt ngọt và bớt dầu để chiều lòng khẩu vị miền Nam.

Đi cùng độ ngon miệng, sự sạch sẽ và an tâm trong chế biến cũng là thước đo cốt lõi, giống như cách quán Phá Lấu Lì tiên phong đưa món ăn hè phố vào không gian máy lạnh tinh tươm với cam kết nguyên liệu lòng bò sạch sẽ. Hay một số quán tạo dựng niềm tin khi có gian bếp mở như quán Bún đậu Cô Tuyến ở Hàng Khay. Với chiếc chảo dầu sôi đặt ngay trước cửa, từng miếng đậu mơ vàng ruộm chỉ được cắt và rán giòn khi khách gọi, bán tới đâu làm tới đó.

Hơn hết, một quán ăn chạm đến cảm xúc khi phía sau gian bếp là cả một hành trình gìn giữ nếp nghề. Đó là quán Bánh cuốn Thanh Vân (phố Lê Văn Hưu, Hà Nội) với nồi hấp nghi ngút khói nối dài qua 4 đời gìn giữ nghề tráng bánh truyền thống; hay câu chuyện của quán Miến Gà Kỳ Đồng (TP.HCM) đã cùng bao thế hệ người dân đi qua những thăng trầm của nhịp sống phố phường.

Một trong những quán ăn đạt đủ 3 tiêu chí của Coca-Cola Foodmarks.

Tận hưởng ngày lễ cùng hành trình City Tour

Sức hút của chiến dịch năm nay đến từ sự đồng hành rộng khắp trên nhiều nền tảng, đưa tinh thần tôn vinh ẩm thực địa phương len lỏi vào từng nhịp sống thường nhật. Những quán ăn tiêu biểu trên Foodmarks xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời tại các tuyến phố trung tâm sầm uất, như một lời tri ân thiết thực gửi đến những người thầm lặng giữ lửa văn hóa bình dị.

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với tinh thần "Ăn món ngon - Mừng ngày Văn hóa Việt Nam", Coca-Cola mang đến cơ hội để người dùng trực tiếp đăng ký tham gia các chuyến City Tour Foodmarks. Hành trình sẽ đưa các nhóm bạn trẻ dạo quanh nhịp sống phố phường tại TP.HCM, Hà Nội từ 24 - 28/11/2026 và Huế từ 24/11 - 24/12/2026, trước khi dừng chân tại các tọa độ Foodmarks quen thuộc để cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc trưng của thành phố.

Coca-Cola Foodmarks gửi lời mời cùng tham gia City Tour đến người dùng.

Độc giả có thể dễ dàng theo dõi thông tin và đăng ký tham gia City Tour thông qua website chính thức foodmarks.coca-cola.com. Khi đến điểm hẹn và hoàn tất thủ tục check-in đơn giản bằng tên cùng số điện thoại, mỗi người sẽ nhận ngay một lon Coca-Cola mát lạnh kèm chiếc sticker may mắn để tham gia bốc thăm trúng thưởng trực tiếp tại quán ăn.

Đối với những ai bận rộn nơi công sở hay chuộng những buổi tụ họp ấm cúng tại gia, hoạt động có 10,000 combo món ngon cùng Coca-Cola, kèm ưu đãi hấp dẫn tại các quán Foodmarks trên Grabfood từ 24 - 29/11/2026 mang đến cơ hội thưởng thức các món ăn chuẩn vị.

Đừng để những buổi hẹn hò, gặp mặt bị trì hoãn chỉ vì băn khoăn chuyện chọn quán. Hãy mở ngay bản đồ ẩm thực, bước ra ngoài trải nghiệm những quán ăn địa phương và tận hưởng trọn vẹn hương vị món ngon cùng một lon Coca-Cola mát lạnh trong ngày nghỉ lễ cùng bạn bè.

Cùng khám phá các bước tìm tọa độ quán ngon trên Coca-Cola Foodmarks.