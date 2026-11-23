Hai trang web miễn phí gom triển lãm, workshop, lễ hội lên một tấm bản đồ, và đưa người dùng quay về Hà Nội xưa qua những bản đồ cổ.

Saigon Maps và Hanoi Maps là hai trang web bản đồ miễn phí, mở thẳng trên trình duyệt mà không cần cài ứng dụng. Trang thứ nhất, Saigon Maps- Events, tổng hợp sự kiện văn hóa nghệ thuật ở TP.HCM lên bản đồ: triển lãm, workshop, lễ hội, âm nhạc. Trang thứ hai, Hainoi Maps, cho xem Hà Nội qua các bản đồ cổ chồng lên bản đồ hiện nay, và có thêm bản đồ sự kiện dành riêng cho Hà Nội. Trước đây, lịch văn hóa thường rải rác trên fanpage của từng đơn vị tổ chức, khó theo dõi hết; hai trang này gom về một chỗ và cho tìm theo vị trí, ngày, tháng.

Cả hai trang đều do tài khoản có tên tomeyinhanoi làm ra và cũng chính tài khoản này giới thiệu với cộng đồng. Hanoi Maps ra mắt ngày 5/10/2025 với các bản đồ cổ của Hà Nội; sau đó là bản đồ sự kiện Hà Nội, và mới nhất là Saigon Maps cho TP.HCM. Mỗi lần ra trang mới, tác giả đăng kèm video quay màn hình để người xem thấy ngay cách dùng. Cả hai trang nằm trên GitHub Pages nên mở là dùng được, không cần đăng nhập, và tác giả cho biết sẽ còn cập nhật thêm sự kiện.

Saigon Maps: sự kiện TP.HCM trên một tấm bản đồ

Trang Saigon Maps có hai cách xem, chuyển bằng cặp nút Maps và List ở đầu màn hình. Ở chế độ Maps, bản đồ TP.HCM hiện ra với những chấm tím, mỗi chấm là một địa điểm đang có sự kiện. Khu trung tâm chấm dày nhất, nên chỉ cần phóng to là thấy nơi nào đang sôi động.

Chạm vào một chấm, thẻ sự kiện sẽ mở ra với poster, tên chương trình, đơn vị tổ chức, ngày diễn ra và giờ bắt đầu. Ví dụ, Dấu Sắc Việt 2026 – Lễ hội Văn hóa Việt bốn ngày được ghi ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, từ 21/11 đến 24/11, 8 giờ sáng. Nếu một địa điểm có nhiều sự kiện, thẻ hiện số trang như 1/2 cùng hai nút Trước và Tiếp để lật qua từng chương trình. Dưới thẻ có biểu tượng ghim vị trí để xem đường đi và nút Xem chi tiết để mở thông tin đầy đủ.

Nếu đã có sẵn ngày đi, người dùng chạm biểu tượng lịch ở cuối màn hình. Bảng lịch tháng hiện ra, mỗi ngày có sự kiện được đánh một dấu chấm bên dưới. Chọn một ngày để xem hôm đó có gì, dùng mũi tên để sang tháng khác. Thời điểm ảnh chụp, tháng 11/2026 gần như ngày nào cũng có sự kiện.

Người không muốn dò trên bản đồ có thể bấm List. Phía trên là các tab tháng October, November, December; chọn một tháng rồi cuộn xuống, sự kiện xếp thành lưới hai cột gồm poster, tên, nơi tổ chức và thời gian. Tab tháng 12 có triển lãm Accidentally Wes Anderson tại MO:MENT Thủ Thiêm (6/11 đến 5/5/2027), Inherited Lights tại Gallery Medium (7/11 đến 29/1/2027) và Trong Cõi Người Ta tại Annam Gallery (14/11 đến 6/12/2026). Những triển lãm kéo dài sang năm sau cũng được liệt kê, hữu ích cho ai cần lên kế hoạch xa.

Hanoi Maps: đối chiếu Hà Nội xưa và nay

Trang Hanoi Maps, được giới thiệu từ 5/10/2025, làm một việc khác: chồng bản đồ cổ lên bản đồ hiện đại. Tác giả nói trang có các bản đồ từ 1891 đến 1952; phần mô tả trên trang nêu khoảng 1831 đến 1968. Trong video demo, bản đồ Plan de la Ville de Hanoi hiện bán trong suốt trên nền bản đồ ngày nay, giúp thấy hồ nào đã bị lấp, phố nào đổi hướng. Người dùng có thể phóng to vào khu phố cổ hay Thành cổ để đối chiếu, và tra được tên phố bằng cả tên tiếng Pháp thời thuộc địa lẫn tên tiếng Việt. Trang cũng thiết kế để dùng như một web app trên điện thoại.

Bản sự kiện Hà Nội có cách dùng gần giống Saigon Maps: chấm trên bản đồ, thẻ thông tin, lịch và chế độ List chia theo tháng. Trang đã gồm toàn bộ sự kiện của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, như triển lãm Kết Duyên Sáng Tạo ngày 18/11, và đang được bổ sung cho ba tháng cuối năm.