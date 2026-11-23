Từ tối nay đến hết ngày mai, người dân TP.HCM có thể ghé khu trung tâm tự tay làm đồ thủ công, xem phim ngoài trời hay dạo quanh những tác phẩm sắp đặt dựng trong một nhà kho cảng, trong đó nhiều điểm nằm cách nhau chỉ vài trăm mét.

Ba điểm hẹn tối nay đi bộ một vòng là tới

Điểm thuận tiện của đợt lễ này là phần lớn hoạt động tập trung ngay lõi trung tâm. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, trụ sở UBND TP.HCM ở 86 Lê Thánh Tôn và Công viên Chi Lăng trên đường Đồng Khởi nằm cách nhau vài trăm mét, vừa vặn cho một buổi dạo bộ sau giờ tan làm.

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ngày hội Đại đoàn kết và Sắc màu văn hóa Việt kéo dài tới hết ngày mai, trong đó tối nay dành cho chương trình nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử. Cùng khu vực này còn có các không gian giới thiệu công nghiệp văn hóa mở từ 22 đến 24/11, trải rộng qua nhiều mảng gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Song song đó, màn trình diễn 3D mapping diễn ra từ 21 đến 24/11 không chỉ chiếu lên mặt tiền trụ sở UBND Thành phố mà cả lên Khách sạn Rex. Nhờ vậy, chỉ cần đứng ở đầu đường Nguyễn Huệ là người xem đã có thể quan sát trọn vẹn cả hai góc chiếu.

Trải nghiệm làm sơn mài cẩn trứng chỉ mở hai tiếng tối nay

Cũng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình Mài Ánh Tương Bình mở gian hàng cho người đi đường tự tay trải nghiệm cẩn trứng, một công đoạn thú vị trong nghệ thuật sơn mài. Tối nay gian hàng mở khung giờ dài nhất từ 19h đến 21h, còn ngày mai chỉ kéo dài một tiếng từ 18h đến 19h.

Điểm cuốn hút của hoạt động này nằm ở chính chất liệu truyền thống. Sơn mài gần như không có màu trắng, nên để tạo mảng sáng trên tranh, nghệ nhân phải đập vỏ trứng, gắn từng mảnh nhỏ lên vóc rồi mài phẳng. Những vệt trắng rạn quen mắt trên tranh sơn mài Việt Nam vốn làm từ vỏ trứng, và dịp này khách ghé chơi được trực tiếp thực hành ngay tại phố đi bộ.

Dạo chợ phiên và xem phim ngoài trời tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Cách cụm Nguyễn Huệ hơn một cây số, Lễ hội Dấu Sắc Việt diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên ở số 21 Phạm Ngọc Thạch từ 21 đến 24/11, đón khách từ 8h đến 21h30 mỗi ngày. Mang chủ đề Giữ Nếp nhân dịp 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, không gian này mở cửa hoàn toàn miễn phí với nhiều hoạt động gần gũi như nặn tò he, học sơn mài trực tiếp cùng nghệ nhân và dạo chợ phiên. Riêng hai tối 23 và 24/11 còn có thêm suất chiếu phim ngoài trời.

Triển lãm nghệ thuật sắp đặt trong lòng nhà kho cảng

Mang bầu không khí hoàn toàn khác biệt là triển lãm nghệ thuật sắp đặt Toàn Dân Tiến tại kho F thuộc Cảng Sài Gòn, diễn ra từ 14 đến 24/11 và mở cửa miễn phí từ 18h. Thay vì phòng trưng bày quen thuộc, các tác phẩm quy mô lớn được dựng ngay trong lòng nhà kho cảng với trần cao và không gian rộng, tạo hiệu ứng thị giác rất riêng. Vì vị trí nằm tách biệt khỏi khu trung tâm, nhiều người thường dành hẳn một buổi tối riêng cho điểm dừng này.

Ngoài ra, những ai yêu nhiếp ảnh vẫn còn kịp ghé Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM tại Công viên Lê Văn Tám, kéo dài đến hết tối mai.

Ngày nghỉ lễ 24/11 có giao lưu văn hóa quốc tế và pháo hoa buổi tối

Ngày mai 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, năm đầu tiên người lao động cả nước được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Theo Cổng Thông tin điện tử TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ nối dài không khí lễ hội bằng chương trình giao lưu văn hóa quốc tế. Do ban tổ chức chưa công bố danh sách các nước tham gia cùng khung giờ cụ thể, khách muốn theo dõi trọn vẹn có thể ghé khu phố đi bộ từ chiều tối.

Buổi tối ngày lễ có hai khung giờ chính đã được ấn định. Lúc 19h30, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lên sóng theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp nối ba điểm gồm đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu, phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình TP.HCM. Tiếp nối ngay sau đó từ 21h đến 21h15 là màn bắn pháo hoa tại ba điểm trên địa bàn Thành phố. Từ sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ, người xem chỉ mất vài phút tản bộ ra phía bờ sông để đón trọn khoảnh khắc pháo hoa.

Gợi ý chia cung đường theo từng khu vực

Để có thời gian thong thả trải nghiệm thay vì di chuyển vội vàng, lịch trình có thể chia gọn thành ba cụm theo khoảng cách.

Cụm đi bộ lõi trung tâm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, số 86 Lê Thánh Tôn và Công viên Chi Lăng, cách nhau vài trăm mét nên dễ dàng đi liền một vòng trong buổi tối.

Cụm cận trung tâm gồm Nhà Văn hóa Thanh niên và Công viên Lê Văn Tám, cách Nguyễn Huệ hơn một cây số nên tiện ghé cùng một lượt.

Cụm ven sông là kho F Cảng Sài Gòn, nằm xa hơn nên hợp tách thành một buổi đi riêng.

Vì khu vực trung tâm dự kiến đón lượng khách lớn vào buổi tối, nhất là đêm bắn pháo hoa 24/11, việc xuất phát sớm và ưu tiên phương tiện công cộng sẽ giúp hành trình nhẹ nhàng hơn nhiều.